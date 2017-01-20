Как посчитать все на свете: самые полезные калькуляторы в Интернете

Как известно, в глобальной сети интернет есть все. Развитие цифровых технологий сделало доступной практически любую информацию. Не нужно часами просиживать в пыльных библиотеках, или часами обзванивать экспертов — два-три клика мышкой, чтобы добыть те или иные ведомости. Даже потребность производить сложные вычисления, натужно вспоминая школьный курс по математике, уже отпала — в сети есть тысячи спецкалькуляторов, которые могут посчитать все что угодно. Рассчитать предположительную дату родов? Легко! Сколько необходимо человеку калорий или на какой размер субсидий рассчитывать? Запросто! Даже степень опьянения или продолжительность жизни можно посчитать за пару минут.

Многим е-счетчикам все же свойственны погрешности.

"Сегодня" испытала несколько таких онлайн-калькуляторов. Часть из них просты в использовании: чтобы получить ответ на свой вопрос, там достаточно ввести простые данные, не требующих спецзнаний. Например, при расчете субсидии или определении стоимости топлива для путешествия на собственном автомобиле. Но если речь идет, например, о расчете количества тестостерона, то для использования такого счетчика нужно быть проинформированным о количестве белковой фракции в собственной крови. Да и вообще, для получения ответов на медицинские вопросы калькуляторы запрашивают данные, требующие сдачи анализов. Зато можно лишний раз проверить правильность лабораторных исследований. Однако нужно помнить, что все данные таких калькуляторов ориентировочные и возможна погрешность в расчетах.

СУБСИДИИ: СЧЕТЧИК СКИДКИ НА КОММУНАЛКУ

Один из самых актуальных счетчиков сейчас — онлайн-калькулятор субсидий. Такой сервис находится на официальном сайте Кабмина. С его помощью можно вычислить примерную сумму возможной субсидии. Для этого нужно заполнить всего три поля на этом ресурсе: указать количество человек, зарегистрированных в квартире, общий месячный доход всех проживающих по этому адресу и стоимость ЖКУ (общая сумма в платежках за газ, воду, отопление и свет).

Мы опробовали калькулятор. Для примера взяли семью из двух неработающих пенсионеров, проживающих в столичной двухкомнатной квартире. В среднем сумма пенсии на двоих может составлять 3400 грн, стоимость "коммуналки" зимой (при отсутствии льгот) — около 2 тыс. грн. Мы ввели эти цифры, после чего калькулятор выдал результат: субсидия может составлять 1690 грн 14 коп. Но разработчики калькулятора предупреждают, что все расчеты являются предварительными и не охватывают все критерии претендента на субсидию.

Калькулятор официальный. Но итоги самостоятельного подсчета условны.

МИНИМАЛКА: СРАВНЕНИЕ

Кроме ряда сервисных калькуляторов, в сети есть и аналогичные ресурсы познавательной направленности. Например, на англоязычном сайте money.cnn.com есть виртуальный калькулятор, где можно сравнить свою годовую зарплату с денежными вознаграждениями специалистов разных стран и не только европейских.

В качестве исходной суммы мы взяли новую минимальную украинскую зарплату 3200 грн в месяц. В год выходит сумма 38 тыс. 400 грн. В процессе пересчета оказалось, что столько же получает уборщик в Таиланде, отечественная годовая зарплата в два раза больше годового вознаграждения учителя в Эфиопии, но в то же время украинская годовая зарплата — это 70% дохода водителя в Африке, 20% зарплаты греческого медика, 10% — менеджера в Финляндии и всего 4% годового вознаграждения управленца из США.

Познавательный. В пересчете на иностранные доходы.

ТАКСИ: УЗНАТЬ ТАРИФ

Тем, кто едет в какой-то город впервые и планирует пользоваться услугами такси, могут быть полезны калькуляторы, считающие стоимость поездки из пункта А в пункт Б. Такие "счетчики" обычно есть на сайтах самих служб такси, правда, они привязаны к тарифам соответствующей службы и есть смысл сравнить цены в разных источниках перед заказом. К примеру, калькулятор одной из популярных служб нам выдал результат, что поездка от Центрального железнодорожного вокзала столицы до улицы Крещатик обойдется в 74 грн, другая служба запросила за свои услуги 87 гривен, а третья — все 90! Такое сравнение поможет избежать спекуляций таксистов на том же вокзале или в аэропорту по прилете: иногда водители-частники заламывают космические цены, рассчитывая на неподготовленного туриста.

Цена поездки. Считает стоимость из пункта А в пункт Б.

ПОДСЧЕТ ГОРМОНА ЛЮБВИ

В интернете есть несколько калькуляторов, определяющих даже уровень свободного тестостерона в крови. Сделав подсчеты, можно, например, корректировать свою диету для повышения либидо. Но, чтобы воспользоваться калькулятором, нужно немало потрудиться: знать содержание белков в крови, уровень глобулина и общего тестостерона. Для этого придется сдать анализы.

КАССА СЕМЬИ: КОНТРОЛЬ

Одним из самых популярных сервисов в непростые экономические времена стал калькулятор семейного бюджета — как месячного, так и годового. Такой сервис позволяет подсчитать затраты на питание, проезд, "коммуналку" и даже непредвиденные расходы. Другими словами, после сложения всех этих сумм можно понять, к примеру, сколько можно сэкономить для приобретения крупной покупки. Проще говоря, подобный калькулятор выводит цифру, сколько может оставаться денег при условии дисциплинированных трат своей месячной зарплаты.

Бюджет. Подсчеты помогут сопоставить траты и доходы.

КОГО МЫ ЖДЕМ: ПОЛ РЕБЕНКА ПО ТЕСТУ

В Сети немало и таких калькуляторов, разработчики которых честно признают, что итоги подсчетов в их сервисах не стоит воспринимать слишком серьезно. Таковыми, например, являются "определители пола ребенка".

Мы нашли несколько видов таких калькуляторов. Все они предельно просты в использовании — нужно заполнить поля с датами рождения отца, матери и датой зачатия ребенка, после чего следует кликнуть "Определить". Разработчики обосновывают эту методику тем, что кровь у мужчин (в данном случае отца ребенка) обновляется раз в 4 года, у женщин (матери ребенка) — раз в 3 года. "Если кровь "новее" у папы, то родится мальчик, если у мамы — девочка", — объясняют программисты. Калькулятор определяет и последнюю дату обновления крови у обоих родителей. Однако нужно понимать, что результаты анализа — не догма.

ВЕС: СЧИТАЕМ КАЛОРИИ

Еще популярные онлайн-калькуляторы в мире — всевозможные сервисы подсчета калорий, которыми пользуются те, кто следит за своим весом. Среди таких программ есть как простые, так и с расширенными подсчетами. Например, одна из программ расчитывает необходимое в день число калорий, исходя из возраста, пола, фактического веса и наличия (либо полного отсутствия) физических нагрузок в день. Например, с помощью такого сервиса 30-летний мужчина ростом 175 см и весом 75 кг может узнать, что в день ему необходимо не больше 2039 ккал — при таком раскладе вес будет неизменным. Если же пользователь хочет похудеть, то ему нужно не больше 1631 ккал в день, а вот для быстрого похудения — еще на 300 ккал меньше. Но это при условии отсутствия физических нагрузок. Если же человек ежедневно работает физически, то с такими параметрами роста и веса в день ему необходимы 3228 ккал — при условии, что он не хочет менять вес.

Считает калории. Для похудения и поддержания веса.

СЧЕТЧИК-КУКУШКА: ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Калькуляторы, которые не оставляют равнодушными большинство тех, кто ими воспользовался, — это сервисы подсчета продолжительности жизни. Как оказалось, ими пользуются тысячи человек, ведь все, что нужно — лишь указать свой пол и ответить на несколько вопросов. Например: "Курите ли вы? Если да, то сколько сигарет в день?", "Есть ли среди родственников долгожители?", "Как часто проходите медобследования?", "Есть ли среди родных те, кто перенес инфаркты либо инсульты?" Узнав данные пользователя, калькулятор определит примерную продолжительность жизни. Правда, как показывает практика, многим эти цифры не по душе — некоторые даже оставляют гневные комментарии, мол, сильно мало осталось жить на этом свете.

Например, один из пользователей эмоционально прокомментировал свой результат: "На самом деле стоит задуматься и переосмыслить то, как мы прожигаем нашу жизнь. Во-первых, пора бросать курить! Это все-таки вредно. Пить нужно редко. Мне только 23 года, а калькулятор показал, что проживу 36 или 37 лет. Мало..." Впрочем, есть и такие пользователи, которые, не соглашаются с выводами калькулятора, в ответ начинают уверять, что такие "счеты" созданы специально, чтобы напугать людей и хоть кого-нибудь заставить задуматься, изменить образ жизни и не выкуривать в день по полторы пачки сигарет. А одна из пользователей и вовсе написала, что после теста расплакалась, потому что узнала — с ее образом жизни она не доживет до получения первой пенсии.

Калькулятор. Расскажет, сколько останется жить.

С КОЛЕС: ЦЕНА РЕМОНТА

Среди онлайн калькуляторов есть и те, которые могут пригодиться автомобилистам, желающим быстро, без звонка на СТО, узнать примерную стоимость ремонта автомобиля. Этот сервис только набирает популярность, пока он есть лишь на единичных сайтах. В использовании прост — нужно указать класс автомобиля (седан, джип, микроавтобус) и вид необходимых работ. После этого калькулятор мгновенно определяет ориентировочную стоимость работ. Недостаток таких сервисов в том, что пока что практически нет таких, где можно указать точную модель автомобиля, чтобы узнать корректную сумму ремонта. Кроме того, такие сервисы отсутствуют в украинском сегменте интернета, то есть у наших водителей пока нет возможностей корректно просчитать сумму ремонта, например, своего боевого "Ланоса".

Цена ремонта авто. Подсчеты ориентировочные.

ШАГИ: СЧИТАЕМ ДЛИНУ

Специально для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет знать, сколько в день проходит километров, есть интерактивные счетчики шагов. Таких существует несколько видов. Например, когда программа установлена на вашем смартфоне, при ходьбе устройство само подсчитывает число шагов владельца телефона и автоматически переводит эту цифру в километры. Есть сервис и для подсчета длины шагов. В таком калькуляторе нужно заполнить всего две графы — "пол" и "рост". В итоге в графе "результат" узнаем, что, к примеру, мужчина ростом 1 м. 75 см за 1 км совершает 1 тыс. 378 шагов. При этом длина каждого из них — почти 73 см.

СТРОЙКА: С ПРОРАБОМ

Тем, кто задумал построить загородный дом или дачу, неплохую службу могут сослужить калькуляторы, которые помогут подсчитать примерное число кирпича, цемента, песка, бетона и прочих материалов для стройки. Например, housed.com.ua. Правда, как рассказали нам строители, такими сервисами все же лучше пользоваться вместе со специалистами. В противном случае можно ошибиться и накупить много лишнего либо наоборот — не докупить. "Строительные калькуляторы не так и просты, как кажется на первый взгляд. Прежде чем вводить данные для подсчета, нужно знать точные размеры кирпича, толщину будущих стен и толщину наносимого цементного раствора. Кроме того, нужно учитывать, что определенную площадь займут окна и двери", — пояснил нам один из прорабов.

Помощник. Главное — не просчитаться в количестве.