Как празднуют Пасху в разных странах мира: США катают яйца с президентом, в Германии спускают с горы пылающее колесо

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: КУЛЬТ КОРОЛЕВСКОЙ ШЛЯПКИ

В этой стране традиционно, независимо от конфессии, принято одеваться на пасхальную службу понаряднее. Однако только королеве Елизавете II удалось создать целый культ из своего наряда в этот день. Причем больше всего внимания публика уделяет именно королевской шляпке: следуя примеру королевы, представительницы мирового бомонда считают, что для присутствия на пасхальном молебне просто необходим тщательно подобранный головной убор пастельных тонов.

Интересно, что шляпка, которой предстоит украсить венценосную голову в Светлое Христово Воскресение, каждый год создается по определенным правилам. Ее макет изготавливается из соломы и затем утверждается лично Елизаветой. Поля головного убора ни в коем случае не должны касаться со спины воротника верхней одежды. Нельзя делать их широкими, дабы не закрывать монарший лик от взоров восторженных подданных. Впрочем, у ширины полей есть сугубо практичный аспект: шляпка не должна затруднять выход из кареты или авто.

Елизавета на пасхальной службе

ГЕРМАНИЯ: ЛОШАДИ В КОСИЧКАХ И ПЫЛАЮЩИЕ КОЛЕСА

В пасхальный понедельник улицы в баварском местечке Траунштайн запруживают участники конной костюмированной процессии в честь святого Георгия. Дело в том, что он, помимо всего прочего, почитается еще и как покровитель лошадей и прочих сельскохозяйственных животных. Цель процессии — церковь Эттендорф в нескольких километрах от города, где священник благословляет скотинку. А гривы лошадкам, для пущей кра­соты, заплетаются в многочисленные косички.

Траунштайн. Конная процессия в честь святого Георгия ежегодно проходит на юге страны

Традиция шествия имеет долгую историю — с XVI века. А сегодня действо в Траунштайне стало одним из самых популярных туристических зрелищ, прекрасно дополняющих пасхальные праздники.

Похожие конные процессии также до сих пор сохранились у лужицких сербов — небольшой группы славян, проживающих на юго-востоке Германии — в землях Саксония и Бранденбург. У лужичан принят особый наряд для участников процессии: цилиндр, черные сюртуки и брюки, белые сорочки.

В некоторых регионах Германии (например, на западе) популярна и другая пасхальная традиция — деревянное колесо "зонненрад" с привязанным к нему хворостом и соломой поджигают и пускают катиться с холма. Вслед за пылающим колесом обязательно должен протянуться длинный огненный след. Более пожаробезопасный вариант зонненрада — просто пасхальный костер, чаще всего встречается на севере страны. К слову, в некоторых районах Украинских Карпат обычай разжигания большого костра — ватры — в дни празднования Пасхи существует давным-давно.

Зонненрад — пылающее колесо

Наконец, еще одна, не столь эффектная, но трогательная немецкая традиция — на время пасхальных праздников особым образом украшаются сельские колодцы. Внешне получается некий гибрид из рождественской елки и пасхального декора. В некоторых местечках на юге Германии (Швейцарская Франкония) такие колодцы — "остербруннен" — стали полноценными туристическими достопримечательностями. Самый известный находится в деревне Биберах.

Остербруннен. Особым образом украшенный колодец в Баварии

ИСПАНИЯ: БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ В КОСТЮМАХ

Несколько столетий, в течение которых на Пиренейском полуострове свирепствовала инквизиция, дают о себе знать и по сей день. Например, костюмы участников действа во время испанской Семана Санта (Страстная неделя) выглядят довольно мрачно. В эти дни по улицам городов от каждого храма к главному собору движутся многолюдные процессии в сопровождении оркестров. Участники несут в руках свечи, а на головы их надеты остроконечные колпаки с прорезанными отверстиями для глаз. Такой наряд должен символизировать кающихся грешников. Впрочем, угрюмость шествий неплохо смягчают пасо — пышно украшенные платформы со скульптурными композициями, изображающими Страсти Христовы.

Эта традиция зародилась еще в XVI веке. В каждом регионе Испании — свои нюансы в ее проведении. Но чем южнее, тем более пышной становится Семана Санта. По повериям, так искупается долгое правление иноверцев-мавров.

Процессия. Люди в колпаках олицетворяют кающихся грешников

ЛИТВА: ПИРАМИДА ИЗ ЯИЦ СТРОИТСЯ ВСЕМ ГОРОДОМ

Пасхальная традиция этой прибалтийской страны (причем ей нет и 15 лет) — строить на главных площадях крупных городов пирамиды из крашеных яиц. Самую большую и красивую возводят в Вильнюсе: количество яиц на ее постройку достигает 30 тысяч! "Стройматериал" для пирамиды собирают всем миром: крашенки поставляют горожане, фирмы, власти. А еще сплошь и рядом городские деревья украшаются красиво оформленными яйцами.

На ветви деревьев вешают яйца

ПОЛЬША: ШМИГУС-ДЫНГУС — ДЕНЬ, КОГДА ПОЗВОЛЯЕТСЯ ОБЛИТЬ ПРОХОЖЕГО

Если баварцы в понедельник после Пасхи разъезжают на могучих тяжеловозах, то в Польше молодежь обливается водой. Впрочем, у поляков нет монополии на "поливальный понедельник", он же "шмигус-дынгус" (польск. Smigus-dyngus): такое развлечение не редкость для всей Центральной и Восточной Европы. У словаков и чехов, например, он называется "обливачка", на Западной Украине — "уливанка", "поливаний понеділок", у сербов — "побусани понеделак".

Идея ритуала проста: молодые люди обливают друг друга и, в особенности, девушек. А те, в свою очередь, громко визжа, убегают. Одним словом, такой незатейливый, но убедительный способ заигрывания. Как правило, дальше ведер, пластиковых бутылок и стреляющих водой игрушечных пистолетов фантазия участников не идет. Но в Польше особые почитатели шмигус-дынгуса использовали даже пожарные машины.

Польша. Ведро воды как проявление симпатии

Венгрия. Обливаться любят не только поляки

США: КАТАНИЕ ЯИЦ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СЕМЬЕЙ

Традиционная забава американцев в день Пасхи — катание яиц по наклонному газону. Устраивают ее в понедельник, на второй день празднования. Причем в подобном действе на газоне у Белого дома обязательно принимают участие президент с супругой. Желающих покатать яйца в компании первого лица государства очень много, поэтому для них организуется лотерея, выигрыш в которой — входной билет. А с самого мероприятия ведется трансляция на всю страну.

Соревнования. Побеждает тот, кто загонит яйцо дальше всех

АВСТРИЯ: ГОРЫ ЯИЦ И КОРОЛЕВСКАЯ ЯРМАРКА

Обязательная часть празднования Пасхи в Австрии — праздничный базар. Одна из самых известных ярмарок проходит перед дворцом Шенбрунн. А на Старовенской пасхальной ярмарке (площадь Фрейунг в Старом городе) ежегодно выстраивается самая большая в Европе гора яиц, составленная из 40 тысяч крашенок.

Вена. Праздничная торговля вокруг королевского дворца