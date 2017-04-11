Как разведка выслеживает современных пиратов: тайные международные связи и джентельменские договоренности

О морском пиратстве лет пять не было слышно. Дерзкие сомалийские разбойники, захватывавшие с целью выкупа экипажи судов, словно залегли на дно — как отрезало. Но отрезало не насовсем. Недавно беспредельщики напомнили о себе: шедший из Джибути в Могадишо под флагом Коморских островов танкер "Арис-13" с ланкийским экипажем был атакован скоростными катерами. А после того, как береговая охрана перехватила лодку с продовольствием для пиратов, заложников отпустили. Причем без выкупа. Чего раньше не бывало. Обычно все и затевалось с единственной целью — любым путем выбить мзду, и чем больше, тем лучше.

Мы решили вспомнить события 2006—2010 годов, когда сводки новостей начинались сообщениями о захвате очередного торгового судна с украинской командой на борту. И сегодня на слуху красивые названия "Фаина", "Панагия", "Ариана", "Марафон", "Сириус Стар", "Леманн Тимбер", и — драматическая длительная борьба за освобождение моряков.

Те события, часто от инсайдерских, но неплохо осведомленных источников (официальные структуры уклонялись от комментариев либо вовсе замалчивали информацию) регулярно освещала и наша газета.

Генерал-лейтенант Василий Вакарюк сейчас на пенсии. В 2008—2010 годах он был заместителем главы Службы внешней разведки Украины, и противодействие международному терроризму, оргпреступности было его основным "коньком".

— Нам не приходилось так близко сталкиваться с пиратством в самых жестких его проявлениях, — рассказывает "Сегодня" Василий Илларионович. — Без четкого взаимодействия СВР, ГУР Минобороны, СБУ со спецслужбами целого ряда стран нечего было надеяться на эффективность работы по освобождению украинских граждан, плененных сомалийскими морскими разбойниками...

После захвата. Пираты не церемонились, вели себя нагло

Все хорошо понимали: если действовать разрозненно и каждый будет гнуть свою линию — выиграют только бандиты.

— Большую помощь, хоть и не сразу, оказала кенийская разведка — военная и гражданская, — продолжает Вакарюк. — За нашей группой там был закреплен офицер, через которого решались возникающие вопросы. Жили в отеле в столице Найроби, где был небольшой, но мобильный, оснащенный хорошей связью оперативный штаб. Он координировал и организовывал работу.

При содействии кенийских партнеров удалось установить контакт с вождем одного из сомалийских племен, прибывшим в Найроби из США. В меру сил этот человек тоже помогал штабу, несмотря на то, что соотечественники не всегда шли ему навстречу — мол, абориген, а принял линию белых, чужих.

— Давала знать о себе языковая проблема, — вспоминает генерал. — Нередко приходилось прибегать к двойному и даже тройному переводу, с учетом весьма своеобразного, далекого от оригинального английского и редких местных диалектов. Но это были второстепенные нюансы. Главная же задача — добиться безусловного освобождения наших моряков. Люди находились в крайне тяжелых условиях. Не хватало элементарного — еды, воды, медикаментов. Не все выдерживали жару, тесноту. Проявлялись болезни. У некоторых отказывали нервы. Понятна была и тревога родных.

Кто-то в Украине считал, что они ничего не делают, и приехали чуть ли не на курорт, тогда как штаб работал в круглосуточном режиме, с поправкой на разницу во времени по Киеву, Лондону, Вашингтону... Кто-то требовал незамедлительной реакции на ультиматумы пиратов, от которых и без того можно было ждать чего угодно. Ситуация находилась на постоянном контроле у президента Виктора Ющенко и главы СВР Николая Маломужа.

В общем, работать довелось в условиях, приближенных к боевым. По сути, это и были игры в морской бой. Только не на страничках из школьных тетрадей в клеточку, а в реальной обстановке за тысячи километров от Украины. И за каждым судном были людские судьбы...

Самыми успешными операциями Вакарюк считает освобождение экипажей "Фаины" и "Арианы".

— Высокопоставленный чиновник тамошнего министерства, имеющий диплом украинского вуза, здорово помог в переправке украинским морякам продуктов питания, воды, лекарств, — говорит генерал. — В силу ряда обстоятельств он вынужден был покинуть родину, но успел немало, подключив и родственника для упрощения контактов с пиратами...

Неразговорчивость руководителей СВР, СБУ, ГУР, крайне скупо делившихся информацией с прессой, Василий Вакарюк поясняет джентльменскими договоренностями с кенийской и другими спецслужбами.

— Мы были связаны их просьбами, чтобы с нашей стороны не было допущено утечки о ходе переговоров, суммах выкупа, условиях освобождения, других деталях операций, — добавляет он. — Другое дело, что пираты инициативно находили выходы на западные информагентства, а те, вольно или невольно, шли у них на поводу, распространяя то одни требования, то меняя на другие. Это усложняло работу. Поэтому и приходилось отмалчиваться, хотя нам было что сказать. Но одно неосторожное слово свело бы на нет усилия сотен людей...

Возвращение. Освобожденных из плена моряков встречали как героев

Для противодействия пиратам планировалось привлечь вооруженный отряд "Альфа" Центра спецопераций СБУ. Отрабатывались пути заброски оперативной группы с воздуха, моря и берега. Однако — не сложилось.

— Да, вопрос выносился на заседание СНБО и несколько раз обсуждался у президента, — отвечает Вакарюк. — "Альфа" готовилась к этой командировке: отбирались кадры, проводились тренировки, приобреталось оружие... Но это была бы чрезвычайно сложная операция — и в плане доставки отряда спецназа в опасный район, и в плане его применения. Понадобилось бы множество согласований, начиная нашей Верховной Радой, Секретариатом президента и заканчивая правительствами ряда стран и Советом безопасности ООН... Было признано, что операция чересчур опасна да и дорогостояща. Силовой вариант себя бы не оправдал. Зато проблем добавилось бы...

Возможно, именно неприменение силы неожиданно отозвалось через несколько лет — когда нынешней весной пираты просто вернули экипаж танкера "Арис-13" безо всяких денег. Отказ от силового варианта и проявление слабости — не синонимы...

Вакарюк много чего испытал за годы службы, но как истинный разведчик не очень словоохотлив даже в отставке. На уточнения, что больше всего врезалось в память, поразило, ответил обтекаемо — мол, всего было понемногу:

— И на воспоминания пока не тянет — многие из истинных и псевдогероев тех событий живы, занимают довольно высокое положение, а в разведке, как в медицине, самое ценное правило — не навреди...

Вакарюк: "Коллеги просили нас не допускать утечки"

"ПРАЙСЫ": ОТ 700 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ДО 9,5 МИЛЛИОНОВ

По мере захвата торговых судов аппетиты морских разбойников возрастали в геометрической прогрессии.

Так, сухогруз "Панагия" с украинским экипажем вернули за относительно "скромную" сумму в $700 тыс. Судно "Леманн Тимбер", чей экипаж находился в заточении полтора месяца, — за $750 тыс.

Супертанкер "Сириус Стар", в команду которого также входили украинцы, вез более 2 млн тонн баррелей нефти стоимостью около $100 млн. За его освобождение пираты получили уже $3 млн.

Судно "Ариана" с 24 украинцами отпустили за 3,5 млн долларов США, хотя изначально нападавшие рассчитывали на 10 млн.

Сразу после захвата "Фаины" с большой партией танков Т-72М, систем залпового огня "Град", гранатометов, другого вооружения, "корсары" требовали $30 млн. Затем снизили сумму до 20 млн. Официальный Киев отказывался от переговоров с ними. Потом начался торг. Сошлись в итоге на $3,2 млн.

Рекордный же выкуп в $9,5 млн был заплачен пиратам в 2012 году за освобождение греческого супертанкера с миллионом тонн баррелей нефти на борту.

Вот такие "прайсы" морских боев с пиратами ХХІ века...

"КОЧКА" ЗРЕНИЯ

"УГРОЗА ПИРАТСТВА СЛИШКОМ ВЫГОДНА МНОГИМ"

Михаил Войтенко, эксперт в сфере мореплавания, главный редактор профильного сайта "Морской бюллетень":

"Сомалийское и прочие пиратства поощряются политикой ряда государств. Угрозу можно очень быстро и эффективно ликвидировать в кратчайшие сроки разработкой и принятием конвенции, легализующей частную вооруженную охрану по всему миру. Но это никому не надо. Угроза слишком выгодна — страховщикам, военным многих стран, прибрежным государствам. Это бизнес для тех, кто рекламирует себя как борцов с пиратством. Нужно всего-навсего защитить судоходство, причем за его счет, оно не против. Но не будет такого. Зато пиратство будет продолжаться. Возможно, даже всем этим орлам-борцам удастся возродить пиратство сомалийское".

"СПЕЦСВЯЗЬ, МУХАММЕД И ТУФЛИ"

Александр Федотов, экс-сотрудник секретариата омбудсмена:

"В октябре 2008 года, используя пребывание на международной конференции в Кении, уполномоченный ВР по правам человека Нина Карпачева развернула работу по спасению экипажа "Фаины"... Сотрудники разведки, которых перебросили из двух других посольств Украины в Африке, сумели найти лиц, имеющих выход на пиратов. Договорились о контактах с ними. Для конспирации связь установили из моего отдельного номера в отеле Sarova Stanley. Командиром пиратов был некий Мухаммед. Я на английском попросил поговорить с кем-то из экипажа. Далее Нина Карпачева разговаривала с Александром Присухой. Основной проблемой было топливо для генератора, питавшего холодильник, где находилось тело умершего капитана "Фаины" Колобкова. На судне заканчивались продукты. Наша делегация отдала все свои суточные, и местные контактеры, закупив горючее и еду, отправили их на борт (по другой информации, деньги на жизнеобеспечение команды и судна "выбивались" из средств судовладельца Вадима Альперина, и через кенийских партнеров подконтрольные им шипчандерские компании покупали провизию, топливо, воду. — Ред.). У члена экипажа из Латвии Григорьева пираты забрали обувь, и мы из Киева привезли туфли, которые на 5-м причале порта Момбаса я передал ему на борт...".

ПОСТ-ФАКТУМ: "ПРИМЕНЯТЬ СИЛОВОЙ ВАРИАНТ БЫЛО ОПАСНО И СЛИШКОМ ДОРОГО"

На вопросы "Сегодня" ответил экс-руководитель департамента по вопросам противодействия международному терроризму и оргпреступности СВР Украины генерал-лейтенант в отставке Александр Христенко.

Имя: Христенко Александр Борисович

Родился: 25 мая 1958 года в Кременчуге (Полтавская область)

В органы госбезопасности пришел 36 лет назад из профтехучилища, где после истфака пединститута преподавал историю. КГБ, СБУ, Службе внешней разведки отдал по 10 лет. Четыре года работал в посольстве Украины в Казахстане. Принимал участие в освобождении украинских заложников в Чечне, Сомали, других горячих точках. В СВР отвечал за переговорный процесс с сомалийскими пиратами и взаимодействие на данном направлении с Главным управлением разведки Минобороны и Службой безопасности.

— Александр Борисович, почему Украина ни разу не задействовала против сомалийских пиратов силу? Руководители СБУ и ее Центра спецопераций подтверждали готовность применить "Альфу", делились планами, как будут отбивать захваченные суда, освобождать моряков, ограждать экипажи от новых атак...

— Применение мобильного отряда "Альфы" обсуждалось на уровне СНБО, президента Украины... Мы выступали против, поскольку считали силовой вариант неоправданно опасным и затратным.

— Обоснуйте!

— Какие цели ставили те, кто его предлагал? Освобождение судна? Груза? Спасение экипажа? Если прогнозировать последствия такой спецоперации, то ни одной цели достичь бы не удалось. В случае захвата судна приоритеты — жизнь и здоровье заложников. Когда мы были в Момбасе, куда пришла "Фаина", мне показали каюту, где находились наши моряки и те, с кем мы вели переговоры. Рассказали, что там стоял пулемет. Начнись спецоперация "Альфы", всех заложников пираты расстреляли бы. И что потом?

— Но ведь кто-то же выдвигал это предложение!

— У меня нет сомнений в боевых качествах и возможностях "Альфы". Знаком со многими ее сотрудниками, видел их в деле. Но противодействие терроризму и пиратству — не одно и то же. Террористы преследуют политические интересы. Пираты — экономические. Возникли бы вопросы относительно политико-правовых норм проведения такой операции вне пределов Украины. Понадобилась бы масса согласований с судовладельцами, страховщиками, правительствами стран, прилегающими к району применения, властями Сомали. Плюс разрешение Верховной Рады, плюс санкция СБ ООН.

— А конспиративно хотя бы одну акцию можно было провести?

— Нет! Как и нереально доставить туда "Альфу".

Христенко: "Откуда деньги для выкупа, не могу сказать и сейчас"

— Ну, самолетом!

— Необходимы согласования о пролете — на борту ведь были бы вооруженные военные, а не обычные пассажиры. Но если бы и договорились с авиавластями, то где этих бойцов размещать в Джибути, с кем договариваться? Как и чем забрасывать отряд в район нахождения захваченного судна? Вертолетом? Скрытно не удалось бы, да и топлива на обратный путь к берегу не хватило бы. По морю заметят пираты... Все крайне рискованно. Это требовало и огромных затрат, исчисляемых миллионами долларов... Поэтому от силового варианта отказались — и правильно. На кону были не танки, не груз — мы думали о людях...

— Кстати, о танках. Откуда возникли слухи, что груз "Фаины" предназначался Южному Судану?

— Кому-то хотелось бросить тень на Украину, якобы нарушающую эмбарго на поставки вооружений и военной техники в проблемную страну... Согласно сопроводительным документам, конечным получателем груза значилось минобороны Кении. Туда и следовала "Фаина"...

— Но потом эти танки, "Грады" могли оказаться в горячей точке?

— В мою компетенцию не входило отслеживать дальнейшую судьбу груза. Да и задачи такой не было перед представителями Украины. Оставила его Кения у себя или перепродала, надо спрашивать у ее властей.

— Наши экипажи не были готовы дать отпор пиратам!

— Еще с советских времен действовали инструкции, что в случае нападения нужно отбиваться струями воды из брандспойтов, натирать поручни машинным маслом, чтобы скользили, включать сирену... Никто не думал, что у пиратов быстроходные, маневренные катера, современное огнестрельное оружие. Бандиты вели себя решительно, безжалостно... Хладнокровно расстреляли украинца Вартенкова, который пытался заварить дверь в трюм, чтобы там спрятались наши моряки... А потом, когда шли переговоры и мы потребовали показать на палубе, все ли целы, положили его, выдавая за живого, хотя он месяц, как был мертв...

— Что можете рассказать из того, о чем мы не знали раньше?

— О хорошем взаимодействии военной и внешней разведок Украины. О том, что СВР оказалась готовой принять этот вызов, учитывая предыдущий опыт освобождения заложников в Чечне, других горячих точках. Прекрасном и надежном коллективе, с которым выпало работать. Слаженности технической разведки и агентурной.

— Что такое техразведка?

— В той ситуации — перехват разговоров, которые пираты вели на судне между собой и с руководителями бандформирований, управлявшими ими с материковой части.

— Как осуществлялся перехват звукового сигнала?

— Через спутниковую связь. Наш департамент технической разведки имел возможность контролировать телефонные разговоры. Это позволяло лучше ориентироваться в обстановке, просчитывать решения.

— Как пиратам передавались деньги, и какой статьей бюджета было предусмотрено их выделение?

— Извините, я не имею права говорить об этом даже сейчас.

— Хоть намекните, что это какой-то закрытый спецфонд, неприкосновенный запас гохрана на случай форс-мажора...

— Это не был спецфонд Кабмина... Но, поверьте, получить ресурс (так мы называли предназначенные для выкупа деньги), доставить его, передать наличными было очень непросто. Это отдельная страница... Я впервые видел такие суммы налом... Ресурс сверяли, пересчитывали, составляли акты... Ну об операции по сбросу денег на "Фаину" вы писали...

— Писали. А откуда у пиратов было столько вооружения, спидботов?

— Рынок! Есть деньги — есть и техника, и оружие.

— Пиратство не кануло в Лету, мы еще услышим о нем?

— Оно не побеждено как явление. Оно лишь временно затихло. Тому немало причин объективного и субъективного характера. Пираты почувствовали сильное противодействие со стороны ведущих стран. Свою роль сыграла военно-морская операция Евросоюза "Аталанта". За последние годы значительные изменения произошли в самом Сомали. Государство распалось на несколько провинций, что тоже сказалось на криминогенной ситуации. Но в целом наработан весомый опыт борьбы с пиратством в районе Африканского Рога, и не только там.

— Многие заложники, настрадавшись в плену, собирались распрощаться с профессией. Но снова уходили в рейс. Почему?

— Это их работа, их хлеб. Заработок, позволяющий содержать семью, детей. А риск был, есть и будет.

— Правда ли, что иногда Служба внешней разведки сливала информацию некоторым экспертам, которые пользовались ею в своих комментариях и аналитических статьях?

— С некоторыми компетентными экспертами мы шли на контакт и делились информацией. Не вижу в этом ничего предосудительного. Так работают многие наши коллеги.

— Что запомнилось из тех событий?

— Шокировал чудовищный беспорядок, который оставили на "Фаине" пираты. Даже говорить не хочется... А вот это — не забуду. Еды и воды на всех не хватало, но один паренек из экипажа, добрая душа, держал за пазухой и подкармливал маленькую черепашку...

"Фаина". Этот снимок стал сенсацией и обошел все мировые СМИ