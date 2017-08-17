Как развивалось украинское телевидение: от линз из воды и деда Панаса до участия в телепрограммах прямо со своего дивана

Раньше дикторы называли народ "радиозрителями", программ было три, а рекламы не было вовсе

Какими были первые телевизоры, как выглядело оборудование телецентров и что показывали украинцам 60 и более лет назад, узнала "Сегодня". Для этого мы использовали "машину времени" — экспозицию Музея телевидения Национального общественного телевещания Украины.

Как рассказала нам заведующая музеем Лариса Богданова, украинское телевидение имеет две даты рождения — 1 февраля 1939 года (механическое ТВ в Киеве, студия в Украинском радиокомитете) и 5 ноября 1951 года — электронное, тоже в Киеве, на Крещатике, 26. О количестве телеприемников в Киеве до войны точных данных нет. А вот в 1951 году на весь Киев с населением около 600 тыс. чел. было всего 662 телевизора — 29-килограммовых "КВН-49". То есть примерно по одному телику на тысячу горожан.

По словам Богдановой, точные цифры известны потому, что в те времена каждый телевизор регистрировали с указа­нием ФИО и адреса владельца. За пользование аппаратом взимали абонплату — 10 руб./мес. "КВН" ломался частенько — в народе его название расшифровывали как "купил, включил, не работает". Показывал аппарат три телепрограммы, имел экран 18 см по диагонали. Чтобы сделать изображение больше, перед экраном конструкторы установили полую стеклянную линзу, которую наполняли водой.

"Первый показ 5 ноября был пробным — показали фильм "Алитет уходит в горы" — о хорошей жизни чукчей после революции. Причем пленку сперва пустили задом наперед, потом исправили, — вспоминает Богданова. — А 7 ноября была прямая трансляция парада в честь 34-й годовщины Октябрьской революции. В дальнейшем телепрограммы состояли из фильмов, концертов, театральных постановок, мультфильмов, новостей. И, конечно, никакой рекламы!

Сердце кинокамеры. Стоило как 4—5 зарплат

Поначалу ведущие обращались к народу "товарищи радиозрители". У каждого ретро-экспоната — своя история. Например, здесь есть макет самой первой камеры, перед которой работали дикторы, аппаратура, транслировавшая футбольные матчи Олимпиады-80 и визит в Киев генсека Леонида Брежнева. На фоне легких цифровых камер многокилограммовые монстры кажутся "динозаврами".

Работала надежно, но весила очень много

Среди ретро-техники и старых телевизоров видим куклы — девочка Катруся, Зайчик, Соломенный бычок. Они были "ведущими" детских передач, самые известные из них — "Катрусин кинозал" и "Вечерняя сказка" с легендарным дедом Панасом (заслуженный артист Украины Петр Вескляров). Его помнит не одно поколение украинцев, ведь дед Панас укладывал спать малышей почти четверть века — с 1964 по 1988 год. До сих пор ходит легенда, что деда Панаса уволили с работы за нецензурщину в прямом эфире. Якобы звукооператор не выключил звук, а сказочник не заметил и загнул: "Ось така ..., малята!". Но коллеги ведущего утверждают, что это байка. Мол, с годами дед Панас мог перепутать сказки, но ругательств себе не позволял. Хотя снимали с эфира актера не раз: некоторых партийных чиновников раздражал излишний "национализм" сказочника, который вел программу на украинском языке и в неизменной вышиванке.

Дед Панас. Рассказывал "Вечернюю сказку" 24 года

ОКНО В МИР: ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Многим кажется, что телевидение существовало с незапамятных времен, однако массовому ТВ чуть больше 80 лет. И живы еще те, кто помнит времена, когда ТВ в доме не было вообще, а на почетном месте стояла радиола.

1843 ГОД: ТВ-ПРЕДТЕЧА

Первые идеи передачи картинки на расстояние появились даже до изобретения радио! В 1843 г. Александр Бейн запатентовал факсимильную машину, основанную на фотомеханических процессах, а патент на радиосигнал выдан в 1866 г. Правда, изображение у Бейна было контурным, без полутонов. Настоящее телевидение стало возможным благодаря открытию фотопроводимости селена в 1873 г.

1928 ГОД: МЕХАНИКА ПРОТИВ ЭЛЕКТРИКИ

Первые телевизоры были... механическими. Их работа основана на использовании вращающегося диска с множеством отверстий. Через них проходит свет, что позволяет преобразовать изображение в электросигналы, отправить по проводам, затем собрать пазл на экране с помощью механического приемника. Первая телепередача вышла в эфир в Чикаго 12 июля 1928 г. Это была 25-минутная трансляция концерта.

1930 ГОД: МЕХАНИЧЕСКИЕ "ШАРМАНКИ"

Серийные механические телеприемники появились в США в 1929 г. За вращающийся диск их прозвали "шарманками". Стоили они $100 при средней зарплате $117. Механическое ТВ существовало до начала 1940-х гг. Первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой начали выпускать с 1934 г. в Германии, с 1936 г. — в Англии, цена — $440. В СССР в 30-е гг. выпускали механические ТВ "Б-2" (на фото), их изготовлено более 2000 шт., а с 1940 г. — первые образцы электронных, но помешала война. Производство их в странах антигитлеровской коалиции возобновили в 1945 г.

1946 ГОД: СЧЕТ ПОШЕЛ НА МИЛЛИОНЫ

Если до 1939 г. в мире было менее 30 тыс. телевизоров, то с 1946 г. начался лавинообразный рост. В отрыв ушли не пострадавшие от войны США: в 1947 г. там продано 180 тыс. шт. ТВ, в 1951 г. — 10 млн, а к 1962 г. 90% семей имели черно-белый телевизор. В СССР в 1947 г. освоили производство ТВ "Москвич-Т1", "Ленинград-Т1", в 1949-м — КВН-49, который стал самым массовым в 1950-е годы, их выпускали сотнями тысяч в разных модификациях. Стоил КВН-49 около 500 рублей при средней зарплате 100 рублей.

1953 ГОД: ТЕЛЕМИР СТАЛ ЦВЕТНЫМ

Появление цветных ТВ вызвано в первую очередь насыщением рынка. В 1953 г. в США появились первые модели, стоившие $1000, — это месячная зарплата квалифицированного рабочего. На передовые роли в "телевизоростроении" начала выходить Япония. В СССР полноценные цветные передачи начались 7 ноября 1967 г. — трансляцией парада с Красной площади в Москве. Цветные телевизоры в СССР стоили очень дорого — около 1000 руб. при средней зарплате 120—130 руб.

1970 ГОД: ПОЛУПРОВОДНИКИ И "ДИСТАНЦИОНКА"

С заменой электронных ламп на полупроводники и уменьшением длины кинескопа за счет увеличения угла отклонения электронного луча с 50 градусов до 110 градусов телевизоры начали резко терять в весе и габаритах, прибавив в надежности. Уже в 1974 г. выпустили дистанционный пульт управления. В СССР о таких новинках оставалось лишь мечтать. Но размеры экрана по диагонали и у наших ТВ достигли солидных 61 см.

1990 ГОД: "ВИДЕОДВОЙКИ" И МОНСТРЫ

1990 годы характерны некоторым застоем на рынке телевидения. Появляются видеодвойки — телевизор и кассетный видеомагнитофон в одном корпусе, экраны увеличиваются в размерах, а огромные телевизоры становятся атрибутом мебели: их снабжают ногами-подставками, полочками для видеокассет. В Украине после обретения независимости появляются зарубежные модели по доступной цене, но отечественное производство прекращается.

2000 ГОД: ПЕРЕХОД В "ПЛОСКОСТЬ"

Новое тысячелетие ознаменовалось технологическим прорывом: "ящик" стал плоским благодаря появлению LCD и LED-панелей. Последние более дешевые, но дают менее качественное изображение, поэтому сейчас постепенно уходят с рынка. Экраны теперь гигантские, до 1,5 м и более по диагонали. Современные модели имеют массу разъемов для подсоединения цифровой техники, поддерживают различные форматы аудио, фото и видео, вплоть до 3D.

2010 ГОД: ТВ УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ

Телевидение кардинально меняет принцип действия, становится из аналогового цифровым. Это позволяет не только в разы улучшить качество изображения, но и фактически делает телеприемники компьютерами, так как они получают доступ в интернет — так называемое Smart TV. Обратная сторона медали — дороговизна смарт-приемников на порядок по сравнению с обычными телевизорами и необходимость оплачивать возможность просмотра интернет-контента.

ЧТО СМОТРЕЛИ В СССР: КИНО, МУЛЬТЫ, "ВРЕМЯ"

Что касается содержания телепрограмм, то в СССР все контролировалось государством. Везде было обязательное Центральное телевидение, транслировавшее официоз, новости, прежде всего знаменитую программу "Время", патриотические и развлекательные фильмы, в 1980 годы появились первые сериалы. Все это умещалось сначала в две, потом в три общесоюзные и национальные телепрограммы. Сейчас украинское телевидение делится на государственное и коммерческое.

ОЛЕГ ПАНЮТА: ТВ НЕ "ВЫМРЕТ"

О том, каким может стать телевидение будущего, "Сегодня" поговорила с ведущим к

анала "Украина" Олегом Панютой.

"Будущее телевидения, несмотря на все апокалиптические прогнозы, кажется мне вполне уверенным и интересным, — прогнозирует Панюта. — Неслучайно количество телевизоров по всему миру не сокращается, а растет. Значит, людям удобна и интересна именно такая форма просмотра, восприятия информации и даже общения.

Что бы кто ни говорил, телевизор сегодня — самый универсальный способ одномоментного донесения информации до максимально большого количества людей. Будь то политические новости, футбол или тот же новый сезон "Игры престолов" — большинство из нас смотрит это по телевизору, и уже потом, если что-то нас зацепило, мы делимся этим в соцсетях, смотрим повторы в интернете, узнаем больше информации из других СМИ.

Часто это происходит даже одновременно с телепросмотром, когда вы еще только увидели гол или услышали какое-то громкое политическое заявление, и тут же делитесь эмоциями, обсуждаете новость в соцсетях. Это как раз одна из черт будущего телевидения, которое наступает уже сегодня, — телепросмотр, совмещенный с активным использованием смартфона, планшета, даже компьютера.

Уже сегодня понятно, что нас ожидает дальнейшая интеграция традиционного ТВ с возможностями интернета. Больше интерактивности, вовлеченности зрителей в происходящее на экране. И я говорю не только о том, чтобы задавать вопросы или делиться комментариями во время прямых эфиров. Это уже сегодня реальность. Я говорю о том, что у человека появится возможность включиться в творческий процесс, быть активным участником реалити-шоу, не выходя из дому, или же влиять на судьбы персонажей в любимых сериалах, когда, например, для разных зрителей финал истории может быть разным. То есть в будущем телевидение стане более персонализированным, более учитывающим интересы, вкусы, потребности отдельного человека не только в рекламе, но и в самих телевизионных программах, шоу, фильмах, сериалах. В современном мире все более необходимым становится "отложенный просмотр".

Наверное, телевидение будет еще больше подстраиваться под образ жизни отдельного человека, показывая то, что ему интересно, тогда, когда ему нужно или удобно.

XXI век. Новостная телестудия канала "Украина" сделана на уровне мировых стандартов. Фото: Телеканал "Украина"