Как в Черновцах нечисть гоняли: на фестивале Маланок водили сфинкса, ГАИ и Angry Birds (фото)

Маланка — это старинная, родом из средневековья, традиция бурно, с переодеваниями в нелепые костюмы, отмечать праздник Мелании в ночь на 14 января. Испокон веков буковинцы в этот вечер наряжали Цыгана, Жида, Черта, Медведя, Козу, Пана и Украинку (или Маланку, обычно она главная) и ходили по домам с песнями-щедривками. Но время берет свое, и сейчас в такой процессии можно повстречать хоть Дракулу, хоть Кинг-Конга, хоть Обаму. Главное — чтобы шум-гам, смех и пение отгоняли (или задабривали) злых духов и ведьм. "Контрольным выстрелом" для нечисти обычно становится полуночное купание в каком-то пруду — это лучшая очистительная мера, верят на Буковине, и действительно плещутся в холодной водичке.

Аматорские Маланки проходят, с разной степенью активности, во многих населенных пунктах страны. Но в Черновцах было решено собрать маленькие процессии в единый фольклорно-этнографический фестиваль. Первая Маланка-фест, проведенная в 2011 году, собрала всего 12 народных ансамблей. Но за шесть лет масштаб мероприятия увеличился почти вчетверо: в этом году набралось 46 участников (два коллектива из Румынии, 50 человек), и даже появился собственный гимн фестиваля, рассказала Оксана Лелюк, организатор мероприятия. На старый Новый год теперь ежегодно собирается маленькое "Рио-де-Жанейро", которое проходит по центральным улицам шумным парадом и возвращается к сцене выступать. По итогам голосования лучшая идея наряда получает приз. В этом году победители из села Чагор, например, получили 50 тыс. грн (они привезли на фестиваль сфинкса), а второе и третье места достались коллективам села Горбова — они увезли, соответственно, 30 и 20 тыс. премии.

В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА. Буковина — уникальный, хоть и разношерстный, регион, единственный в Украине, которому свойственны обычаи Переберии (древнее название Маланки), гордятся черновчане. "Даже партийные с колядками и Маланкой справиться не могли: все знали, что в понедельник влетит на работе и комсомольских собраниях, а все равно "шли на дело", — смеется Валерий Томнюк, эмчээсник. — Как-то случай был: перед зимними праздниками собрали председателей сельсоветов района, откуда я родом, и давай учить, чтоб, мол, никаких колядок-щедривок, требуйте сознательности от населения! А наш голова был дядька с юмором и вдобавок трезвым на такие собрания никогда не ходил. Встал и заявляет: "У меня накануне Рождества все будет тихо, вот увидите!" Ну, 6 января вечером поехала по селам проверка. Куда ни заедут — песни, звезды, козы, и только в Киселицах — тишина и покой. До самой Пасхи райком при случае ставил в пример председателя — вот, мол, какую антиколядническую работу провел товарищ! Пока тот не признался: "Пора бы уже запомнить: весь район колядует 6-го с вечера, а наше село — 7-го с утра".

За участие в Переберии в Вашковцах во времена Брежнева, вспоминает черновчанка Татьяна Курулюк, каждый раз на 15 суток сажали несколько десятков человек — конечно, не за театрализованное действо, а за нарушение общественного порядка после 23:00. "Маланкари хитрили: старались ходить не по центральным улицам и просили родственников стоять на стреме. Появлялась милиция, те подавали условный знак, и процессия пряталась, — вспоминает она. — Несмотря на запреты, участием в Переберии гордились — мол, режим ничто перед обычаями".

ЧЕРТ И БУБЕН. Маланка в доме — к счастью. Но, впуская ряженых в дом, хозяева всегда держат ухо востро, чтоб не устроили какую пакость. "Черт всегда лезет в печь сажу выметать, поэтому перед праздником порядки в доме наводят идеальные, чтобы маланкари не обнаружили и не разбросали мусор", — рассказывает Курулюк. Маланкарями, как правило, были холостые парни, среди которых выбирали ватага — он вел кассу. Вырученные за щедривку деньги не тратили на себя, а вечером нанимали музыку и устраивали гуляния на все село. "Живая музыка на Буковине — это и по сей день баяны, саксофоны, трубы и бубны со скрипками, без которых не обходится ни свадьба, ни Маланка", — гордится черновчанин Василий Гафинчук. Как только маланкарь женился, ему на смену брали подрастающего — таковы правила. Руководитель кицманского ансамбля "А калина не верба" Дмитрий, правда, из студенческого возраста явно вышел, но уже шесть лет маланкует и менять стиль жизни не намерен. Их сюжет — один из самых интересных на фестивале: цари, Ирод и жиды-музыканты, сидящие на шеях у казаков (секрет — в хитрых костюмах). "Договорились как-то "казаки" с "жидами": будем до тех пор вас на горбу возить, пока сможете играть славно. Вот они и музицируют — стараются, лишь бы на казаках ездить", — объясняет идею Дмитрий.

Такими были маланкари буковинского села Чагор 30-х гг. ХХ столетия.

ЗАКУЛИСЬЕ ПРАЗДНИКА: БУРЖУЙКИ, БЕСПЛАТНЫЙ ЧАЙ И ЧП

Ранним утром на площади Филармонии к фестивалю готовились, кроме монтажников сцены, полицейские, уже оцепившие несколько кварталов, и отряд МЧС. В 8:00 спасатели уже оборудовали большой тент — мобильный пункт обогрева, подогнали красную пожарную машину, чуть позже подтянулась скорая помощь. "Нас и в семь утра могли прислать: к 12, когда все начнется, тут уже "Ташкент" должен быть", — объясняет старший лейтенант Мирослав. Под Маланку отряду выдали новенькую буржуйку со склада: краска на ней долго обгорает, тент проветривают. "Снегопады были, так никто толком город не чистил. А здесь особо и разгребать нечего, а техники нагнали! Вон машина совсем новая брусчатку вылизывает", — обсуждают патрульные подготовку площади.

К палатке, единственному уголку на площади Филармонии, где можно расположиться, собираются волонтеры: их, по словам организатора феста Оксаны Лелюк, привлекли более 150. Молодежь разбирает таблички з названиями коллективов: к каждому прикреплен координатор, который покажет, куда двигаться и когда. Чуть позже, когда морозная площадь заполнится народом, станет ясно, что без таких помощников-организаторов никуда: в толпе смешались, в буквальном смысле,

кони и люди.

ИСПЫТАНИЕ ТОЛПОЙ. В палатке появляется бесплатный чай в чугунных бидонах. "В каждом — три ведра. Литров 90, думаю, за сегодня выпьют", — рассуждает начальник части МЧС Валерий Томюк. В этом году на фест собралось около 1000 одних только участников, а гостей обычно собирается около 40 тысяч. "Без пожарников никак: все инсталляции, костюмы — это же ДСП, солома, синтетика, от окурка полыхнет — многие пострадают! Такого, правда, пока не случалось, а вот из-под снегопада "карнавал" откапывать приходилось. Сумки постоянно теряют, потом конфликты: хозяева приходят забирать, а мы отдать не можем, пока эксперты-криминалисты не досмотрят", — рассказывает Томнюк. Эти меры предосторожности, по сути — чистая формальность: пока "пожарка" стоит на своем пятачке, пожароопасные костюмы рассредоточились в радиусе нескольких кварталов вокруг. Случись чего, даже с ведром воды к ним не протолкнешься: улочки узкие, забитые людьми. Полицейских — охранников порядка выставили на фест около 300, а вот четко разделить проезжую часть для "маланок" и зрителей не сумели. А поскольку на наклонных брусчатых улицах было скользко и тесно, беды не случилось просто чудом.

"Троянский конь". Как "грек" держался на нем во время езды — загадка.

Кицманский юмор. "Жиды" ездят на шее "казаков", пока играют весело.

Брусница зажигает. Полуголые "леди" старожилам не понравились.

ПЕРСОНАЖИ: ПИРАТЫ И ГНОМЫ

Маланка-фест — это много мишуры и звона колокольчиков, барабаны и ленты, живые и ряженые лошади, костюмы в цветах-зеркальцах, а общее впечатление — что все немножко сошли с ума. Заливистые мелодии из цыганского шатра мешаются с дискотекой от "Драчинецкой Диканьки", одни насвистывают песни, другие горланят коломыйки, третьи пытаются перетрубить всех в две трембиты... Всюду — перья, овечьи тулупы, парики, рога, скрипки, баяны, венки и даже сомбреро. Вся эта масса шевелится, смеется, дурачится, заводит хороводы и непрестанно шутит-хулиганит. Пока на сцене представляют чиновников, народ уже окружил первые платформы, полицейские не в силах совладать с народом и расчистить шествию путь. Люди облепили парапеты, ступеньки соседних магазинов и балконы, за лучшее место буквально идут бои.

СЮЖЕТЫ. Фестиваль получился неоднородным, неоднозначным, как и сама Буковина, населенная десятками этносов. Одни, следуя обычаям, водили обязательных персонажей под аккомпанемент скрипки, бубнов, барабанов и флояр. Люди-"кони", молодицы в тулупах и платках, девицы в монистах шли, пританцовывая и напевая мотивы, дошедшие от дедов-прадедов. Другие пошли простейшим путем, смеша народ "цыганками" с бюстом Верки Сердючки и щетиной, почти как у Кончиты Вюрст. Кицмань отыскала в закромах старинные австрийские военные формы, село Горбовое привезло своего знаменитого "Троянского коня". Маланка-фест — это когда в одной инсталляции спокойно уживаются "древние греки" в латах и Дед Мороз, песня "Україна колядує" и "Ах, Одесса, жемчужина у моря", "Союзмультфильм" с Генами-Чебурашками — с героями Warner Brothers и Angry Birds. Вслед за Белоснежкой и семью гномами со шпагами наперевес — мушкетеры, им на смену — полный корабль пиратов во главе с Джеком-Воробьем. Петух в два человеческих роста тащил за собой целый курятник желтых символов года, огромные Олени — бричку Санта-Клаусов и Снегурок, а красный трехголовый дракон — кучу богатырей. На фоне этого винегрета славное казацтво в корабле-чайке выглядело даже как-то скромно и незатейливо. Легендарные Вашковцы привезли сразу несколько установок в стиле диско: Hollywood Party с баром и танцорами go-go, "Самбрера" с целым мексиканским марьячи на борту и ряженых кавказцев. Победила в итоге идея села Чагор — "Египетские цари" со сфинксом, нашпигованным фараонами и героями древних легенд: им досталось наибольшее количество зрительских голосов (второй год подряд победителя выбирали онлайн). "Троянский конь", фишка села Горбовое, в этом году взял "серебро". Но горбовская Маланка не унывает: они уже состоявшиеся триумфаторы, их коней, как и красноильских соломенных крылатых медведей, в оригинальности пока никто не переплюнул (другие села не используют таких персонажей).

Лет 20 тому назад, правда, на Маланке было больше национального колорита и традиционных образов. А теперь молодежь больше ударяется в актуальные сюжеты, сетует житель Черновцов Василий Гафинчук. "Особенно Вашковцы у нас любят ударить на злобу дня. Раньше, например, изображали пленного Путина под прицелом ружей наших вояк, но в этот раз мы попросили этого не делать", — признаются организаторы-волонтеры. Просьбу, правда, участники выполнили не на 100%: среди инсталляций была платформа под плетеной маскировочной сеткой-зеленкой, впереди которой ехал "распятый младенец", а позади шагали "ватники "ДНР" и воины АТО с потрепанным боевым стягом. Правда, неизвестно, что в таких случаях лучше — политика или инсталляция Sexy Lady с "девочками в трусах", танцующими на высоте самосвала.

Блеск и шум. Отгоняют зло.

Горка. Впервые вместо катка.

Юниоры. Пришли с мамами.

Сфинкс. Заработал 50 тысяч грн.

ЧЕРНОВЦЫ ГУЛЯЮТ: В ДЫМУ И УГАРЕ

Утром соседняя с площадью Филармонии Соборная была полна сладкой ваты, воздушных шариков, детворы и жареных каштанов. Глинтвейн шел под венские сосиски: публика лениво выбирала из меню домика австро-венгерской кухни. Пока съезжались маланкари, здесь фотографировались у елки, любовались мини-зоопарком (нарядными клетками с фазанами, вольером с овечками, петушками и пони), катались на сноутьюбе (впервые этот аттракцион заменил традиционный каток). Как только пошел парад Маланок, идилии настал конец: площади и улицы заполонил народ, с ряжеными фотографировались, танцевали, дергали их за хвосты. Представление стало интерактивным: артисты пошли в народ. Цыганки заигрывали с прохожими, шустрая Баба-Яга прямо из машины пыталась всучить кому-то зеленый бюстгальтер. Кстати, прославленные красноильские Медведи оставили двойственное впечатление: с одной стороны, легендарные соломенные костюмы на деревянных каркасах-крыльях весом под 100—120 кг, которых все ждали, с другой — орущие "бурые" на цепях вперемешку с охотниками в жутких масках выглядели как-то агрессивно. "А Медведи-то пьяные!" — ахали тетеньки из толпы. "Не исключено, — смеется Валерий Томнюк. — По традиции ведь маланкарей полагается угощать. Очень вероятно, что пока они сюда доехали, уже раз пять по пути "угостились".

На огромных сковородках "шкварчали" ароматные венские сосиски.

Скучающие весь день кафе и ресторанчики к вечеру забились так, что о свободном столике нечего было и мечтать. В кондитерских еще в разгар фестиваля от ассортимента пирожных остались рожки да ножки, а в супермаркете разобрали все хлебобулочное и проредили полки со спиртным, даже в зоомагазине было не протолкнуться! Поздно вечером карнавал развалился: на машинах уже катались посторонние пассажиры, пираты плясали с детворой, пешеходов распугивал "Запорожец" с надписью ГАИ — его тоже привезли участники. Едва кончилось голосование и объявили победителей, как площадь Филармонии опустела: Казаки, Гусары, Маланки, Черти и Козы пошли в загул до утра.

В ЭТО ВРЕМЯ В МИРЕ

Японцы фестивалят 9 января: в некоторых городах традиционно затевают трехдневный праздник-парад в честь одного из семи богов счастья и удачи — Эбису. Он всегда считался покровителем богатства, символом удачи рыбаков и торговцев. В этот день все владельцы магазинов, бизнесмены и претенденты на финансовое благополучие собираются в процессию, которая следует по главной улице к храму Эбису. В Индии 14 января отмечают Международный фестиваль бумажных змеев, проходящий в штате Гуджарат: по времени проведения этот современный праздник совпадает с фестивалем Макар Санкранти или Уттараян, которыми издавна отмечали передвижение солнца в северное полушарие и смену времен года, то есть скорый приход весны.

Бурные карнавалы проходят каждую субботу января в Аргентине (главная дата — третья суббота месяца). В городе Гуалегуячу несколько недель кряду гремит Карнавал страны, или "Пора карнавалов и любви" — это самый длительный народный праздник в мире. Карнавал Рио пройдет в этом году с 24 по 28 февраля, а в Венеции — с 11 по 28 февраля. А потом — Великий пост.