Какая поза мужчины выдает измену: мнение эксперта по языку тела

18 Августа 2017, 18:03

Присмотритесь к тому, как ваш парень стоит или сидит

Поза мужчины может свидетельствовать о его неверности. Фото: pixabay.com
Поза мужчины может свидетельствовать о его неверности. Фото: pixabay.com

Эксперт по языку тела Патти Вуд объяснила, какая поза мужчины может свидетельствовать о его неверности, сообщает "Новое время" со ссылкой на The Independent .

"Влечение и секс могут повышать уровень тестостерона и создавать незначительные изменения в теле", – утверждает эксперт по языку тела Патти Вуд.

Если вы подозреваете своего мужчину в возможной измене, присмотритесь к тому, как он стоит или сидит. О появлении нового объекта симпатии может говорить поза альфа-самца: выставление груди вперед и отведение плеч назад, широко расставленные ноги, некая расслабленность и явная уверенность в себе.

Уверенная поза и широко расставленные ноги являются признаком власти и господства. Становясь на землю твердо и непоколебимо, мужчина подсознательно готовит свое тело к нападению кого-нибудь извне и демонстрирует, что у него появился новый человек, которого в случае чего надо защитить.

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Однако поза альфа-самца не обязательно означает, что мужчина изменяет и вообще склонен к изменам. Такая же позиция присуща тем мужчинам, которые довольны собой вследствие успеха на работе, побед в спорте и других ситуаций, которые поднимают самооценку.

Если у вас нет никаких подозрений, что муж может вам изменять, не паникуйте при изменении его привычных поз и движений. Если же его поведение кажется странным, попробуйте откровенно поговорить.
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