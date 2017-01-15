Киберспортсмены вышли из подвалов Подола, играют по 12 часов в сутки и выигрывают миллионы (фото)

Около 20 лет назад украинцы были охвачены новой модой под названием компьютерные клубы. Особой популярностью пользовались они у подростков, готовых сутками напролет играть в игры, тратя на это все свои карманные деньги. Тогда геймеры-любители и представить себе не могли, что спустя несколько лет в Киеве пройдет международный чемпионат по киберспорту, а достижения украинских геймеров попадут в Книгу рекордов Гиннесса. "Сегодня" пообщалась с профессиональными игроками и узнала, в какие игры "шпилили" предшественники современных киберспортсменов, как захудалые компьютерные клубы переросли в спортивные арены и как стать известным геймером с миллионными призовыми.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Первые компьютерные клубы представляли собой небольшие помещения с двумя десятками компьютеров и располагались в полуподвальных помещениях. "Все было очень бедно. Собирались ребята, смотрели, кто и как играет. Потом начали проводить соревнования, чтобы определить, кто круче. Тогда призовой фонд за победу в турнире составлял всего 150—200 гривен", — рассказывает "Сегодня" профессиональный киберспортсмен Роман Максимчук. А по словам Александра Дученчука, руководителя сообщества по организации киберспортивных мероприятий, только в одном Подольском районе таких клубов было с десяток. "Клубы решали главную проблему того времени — возможность просто поиграть на компьютере, ведь у многих геймеров даже не было дома личных машин. А те, кто и был счастливым обладателем компа, имел другую головную боль — отвратительный интернет через IP-телефонию. Ты играешь, а кому-то в соседней комнате нужно срочно позвонить по стационарному телефону! Понятно, что родители были категорически против турниров на дому. В клубах же все компьютеры были объединены в одну сеть — это был единственный способ сыграть с другими игроками", — рассказывает Александр. И добавляет, что с появлением качественного интернета появилась возможность играть с игроками со всего мира.

ЛИГА И ФЕДЕРАЦИЯ. На серьезный геймерский уровень украинские игроки начали выходить в начале 2000-х. "Первая команда, которая поехала на международное представление, собрала в своем составе лучших игроков со всей Украины. Они были передовыми не только в нашей стране, но и во всем СНГ. Конечно, Запад в этом плане лидировал, но мы успешно их догоняли, и как результат — наши игроки не отпускали чемпионский титул по "Контр Страйк" с 2005-го по 2009 год", — говорит Роман. В 2002 году в столице прошел международный кибертурнир, а в 2004-м в Украине появилась своя Федерация компьютерного спорта. Через год была создана Украинская Кибер Профессиональная Лига. Что же касается компьютерных клубов, то с началом 2000-х они постепенно стали отходить в небытие. Им на смену пришли специализированные киберспортивные площадки, оснащенные по последнему слову техники. Сегодня на этих кибераренах также проводятся игровые турниры, а любители приходят посмотреть спортивные трансляции. В 2012 году в Украине провели национальный турнир по компьютерным играм, а в конце декабря прошлого года состоялось знаковое событие — появилась первая киберфутбольная команда от футбольного клуба "Динамо" (Киев). Такие виртуальные команды — не новинка для многих западных футбольных клубов. Свои киберспортсмены есть у испанской "Валенсии", немецкого "Шальке" и английского "Манчестер Сити".

КИБЕРШКОЛЫ. Сегодня проф­подготовкой геймеров зани­маются киберспортивные организации, которых в Украине четыре. Самая передовая — "Рожденные побеждать", которая появилась в 2009 году в формате клуба. Команда этого клуба стала первой, выиграв практически все крупные кибертурниры мира за один год, и даже попала в электронную версию Книги рекордов Гиннесса, а в 2011 году за первое место в международном турнире получила самый крупный денежный приз в истории киберспорта — $1 млн. Сегодня в состав организации входят около 30 профессиональных игроков. По словам спортс­менов, следующим шагом для Украины должно стать открытие спецшкол и институтов по киберспорту, где будут готовить профессиональных геймеров.

Первые компьютерные клубы. Геймеры играли на допотопных компьютерах и соревновались, кто круче.

ХОДЯТ НА ПАРЫ И УЧАТ КИТАЙСКИЙ

Карьеру в киберспорте игроки начинают со школьной скамьи. "Я начал играть в младших классах, принимал участие в онлайн-соревнованиях. С годами хобби переросло в серьезное занятие. Родные, конечно, были против, но их мнение резко изменилось после того, как я выиграл $400, участвуя в своем первом турнире, который проходил в Москве", — рассказывает нам Роман. Сейчас парню 20 лет. Он учится на переводчика с китайского языка и играет за команду по "Лиге Легенд". "Очень трудно совмещать учебу и игры. Не могу дождаться, когда окончу институт и целиком посвящу себя киберспорту", — добавляет парень.

А вот девушек в этом виде спорта практически нет. По словам геймеров, вся причина в том, что слабый пол слишком эмоционален. "Я играю в "Доту" лет шесть и за свое увлечение игрой даже заплатила ухудшением зрения. Сейчас я принимаю участие в любительских игровых турнирах, изучаю сферу рекламы и пиара, но в дальнейшем планирую посвятить себя журналистике", — говорит нам Екатерина.

СТАРЫЕ "СТРЕЛЯЛКИ" И КУЛЬТОВАЯ ИГРА "ЛИНЕЙКА"

Первые игры, в которые в 90-х резались геймеры, были легендарные "стрелялки" от первого лица под названием "Контр-Страйк" и "Квейк" (игра считается родоначальницей компьютерных соревнований). "В "Квейк" играли один на один, два на два и пять на пять. Графика была ужасная — квадратные персонажи, плоские локации", — говорит геймер Александр Дученчук. "В те годы никто не замечал в этих играх каких-то недостатков. Сейчас понимаешь, что в "стрелялках" тех лет отсутствовала даже банальная физика. Сейчас если ты падаешь или прыгаешь с высоты, то можешь сломать ноги, а графика достигла максимальной реалистичности", — рассказывает Роман Максимчук. В конце 90-х появилась фэнтези-игра "Старкрафт", где главными персонажами стали пришельцы из других галактик. Цель игр заключалась в постройке своего города, формировании войска и сражениях с другими игроками.

С 2003 по 2008 год всех украинских геймеров захватила многопользовательская ролевая онлайн-игра "Ли­­нейдж2", именуемая в народе "линейка". Нужно было создать своего персонажа, поднять его уровень, создать коалицию с другими игроками. "В "линейку" играли целыми домами. Геймеры спускали кучу реальных денег на покупку игровых ценностей. Были и те, кто на этом хорошо зарабатывал. К примеру, один мой знакомый, который содержал сервер с игрой, за полгода купил себе квартиру и новенький внедорожник BMW, — вспоминает игрок Максимчук. Когда страсть по "линейке" немного утихла, появились многопользовательские онлайновые боевые арены под названием "Дота" и "Лига легенд", сочетающие в себе элементы стратегий в реальном времени и компьютерных ролевых игр, яв­­ля­­ю­­щих­­ся дис­­цип­­линами в чемпионатах по компьютерным играм. "Пять игроков с каждой стороны, и их задача — снести основную базу противника. Разными путями ваша команда должна заполучить преимущество в игре — захват объектов противника либо уничтожение вражеских персонажей. Звучит просто, но, чтобы вникнуть в нюансы, не хватит и недели", — объясняет спортсмен.

"Стрелялки". Первые игры были с ужасной графикой.

Эволюция. С годами игры стали реалистичными.

ВЫСОКИЕ ПРИЗОВЫЕ И ПЕНСИЯ В 30 ЛЕТ

Стать геймером может каждый. Тут нет возрастных ограничений, но тренироваться придется как минимум по 12 часов в сутки! "Киберспорт считается интеллектуальным спортом, как шахматы, но если в шахматах у тебя есть время, чтобы подумать, то во время игры этого времени просто нет", — говорит Дученчук. "За одну секунду нужно осознать, как сделать три движения персонажа, чтобы не потерять ни одну из своих способностей. К примеру, моторика моих пальцев — 620 действий в минуту", — говорит Роман Максимчук. С игроками работают не только тренеры, но даже психологи. "Степень напряженности — крайне высокая. К примеру, идет 40-я минута игры, а на кону призовой фонд в несколько миллионов долларов. Вы играете пять на пять, и вдруг один из вашей команды "умирает", и пока он "воскреснет", пройдет 80 секунд. За это время противник может закончить игру. В такой ситуации легко сорваться. В моей практике таких прецедентов не было, но был случай, когда во время тренировки чуть не дошло до драки", — говорит Роман.

Денег геймеру хватает, чтобы содержать семью из четырех человек.

Потрепанные нервы игроков компенсируются хорошим денежным вознаграждением. Помимо фиксированной ставки, спортсмены получают вы­иг­рышные призовые, отчисления за онлайн-трансляцию, спонсорские отчисления. По скромным подсчетам, заработанных денег хватает на то, чтобы в достатке содержать семью из 4-х человек. Только зарплата геймеров может составлять до $2 тыс., а призовые в разы выше. Правда, как и в других видах спорта, карьера геймеров заканчивается рано. На пенсию они выходят в среднем в 30 лет. "К тридцати годам многие уже начинают задумываться о создании семьи. Когда ты играешь, времени на личную жизнь не остается", — рассказывает геймер Екатерина Федина. "С годами спо­­собность выполнять определенное количество действий в минуту падает. После окончания карьеры в киберспорте игроки переходят на тренерские должности или реализовывают себя в той профессии, на которую они учились в институтах", — говорит Дученчук.

За игрой. Во время турнира уровень напряженности геймеров всегда достигает максимума.

Награды. За победу спортсмены получают солидные призовые.

"ТЕРЯЮТ СВЯЗЬ С РЕАЛЬНОСТЬЮ"

По словам психолога Наталии Кухтиной, любой вид спорта оставляет непоправимый след на здоровье игрока, но компьютерный спорт намного страшнее в этом плане, и урон, который он может нанести человеческой психике, — непоправим. "Компьютеры и интернет — это часть нашей жизни, и от этого нам никуда не деться. Мы все нуждаемся в живом общении, а виртуальное общение создает для нашего мозга и психики суррогатный продукт общения. Оно как бы есть, но оно не живое, а виртуальное", — говорит психолог. По словам Кухтиной, самую большую опасность несут те игры, в которых присутствует элемент насилия или агрессии. "Мозг перестает отличать реальность от виртуальных ощущений. Люди переносят игры в реальную жизнь, и это страшно. Снижается инстинкт самосохранения, утрачивается ценность жизни, постоянная нехватка адреналина. К примеру, человек может взбираться на высоту, на крышу поезда и не осознавать тот факт, что если он убьется, то это будет навсегда и он не воскреснет, как в игре. Поэтому у нас такое большое количество суицидов, экстремальных поступков, которые совершает молодежь. Около 30 лет назад мальчики играли на улицах в "войнушки", и это было нормально. Это генетическая потребность, но сейчас ее пытаются удовлетворить посредством игр. Без психолога, который будет возвращать игроков в реальную жизнь, восстанавливать свое психическое состояние им будет крайне трудно. Противостоять компьютеру и интернету невозможно", — добавляет Кухтина. То, что игроки выходят "на пенсию" очень рано, по словам специалиста, вполне обьяснимо. "Человек эмоционально выгорает, а потом начинается его психологическое истощение. Игрок больше не может сконцентрироваться, быстро среагировать. Подобное происходит с профессиональными пианистами, когда музыкант хочет играть, но не может, от истощения", — говорит психолог.