Мировая паутина на любой вкус: ТОП самых полезных и интересных сайтов

Как известно, интернет ро­­дился 29 октября 1969 года, когда между двумя первыми узлами сети ARPANET, находящимися на расстоянии в 640 км, провели сеанс связи. А сейчас, по данным компании Netcraft, в сети работает 1 767 964 429 сайтов. "Сегодня" выбрала из этого легиона 13 необычных и весьма полезных порталов.

14 миллиардов лет истории: histography.io

Создатели портала Histography умудрились создать уникальную инфографику, которая вмещает в себя 14 миллиардов лет истории с момента Большого взрыва и до 2015 года. Благодаря сайту можно наглядно узнать, когда появились первые цветы на планете (около 110 млн лет назад) и когда отправился в путь первый поезд (в 1804 году). События в графике разделены на 13 групп по временным периодам: от зарождения жизни на Земле до информационного века. Также можно отфильтровать информацию по 18 категориям: например, отследить важные научные открытия или же посчитать количество войн и покушений на глав государств.

Посчитать космонавтов на орбите: howmanypeopleareinspacerightnow.com

Если очень нужно узнать, сколько человек на данный момент находится в космосе, кто они, а также какое количество времени они там — можно не звонить в NASA, а посетить этот сайт. Вот прямо сейчас в космосе шестеро астронавтов — трое американцев, двое россиян и один итальянец. Долгожитель орбитальной станции сейчас американка Пегги Уинстон, она находится на орбите уже около 275 дней, а вот Сергей Рязанский из РФ и Паоло Несполи из Италии прибыли в космос всего 20 дней назад.

Лучший наряд на Хеллоуин: frightgeist.withgoogle.com

У этого портала странное, но очень важное назначение, а именно — помочь выбрать самый актуальный костюм для Хеллоуина. Правда, сайт рассчитан больше на жителей США, но предложенные тренды вполне пригодятся и в других странах. На портале есть туманная карта Америки, где в виде мерцающих точек отмечены самые популярные костюмы в отдельных городах. Выбрав город, получаем статистику: место наряда в общем рейтинге, его распространенность и популярность за 12 лет. Пока в лидерах одежка Харли Квинн — харизматичной героини комиксов.

А не спеть ли нам песню: crowdsound.net

Ресурс наверняка понравится тем, кто любит коллективное творчество. Этот сайт позволил около 70 тысячам человек из 147 стран мира сочинять музыку вместе. На данный момент "песнь песен" длится 3 минуты 22 секунды, а ее создание завершено. Зато теперь открыто всеобщее сочинение слов к мелодии. Для этого необходимо прослушать песню и выбрать слово из списка или же написать свое. После того, как за него наберется достаточное количество голосов, система утвердит слово и перейдет к следующему. В этом процессе уже поучаствовали 20 тысяч человек со всего мира.

Слежка на высоте 10 тысяч метров: flightradar24.com

А вот этот сайт действительно несет практическую пользу. Он позволяет любому желающему в реальном времени наблюдать за расположением самолетов, находящихся в воздухе. Зная номер рейса, можно отследить любое воздушное судно — главное, чтобы самолет был оснащен специальным прибором — транспондером. Кроме того, можно посмотреть и на внешний вид интересующего самолета (или вертолета), узнать его модель, высоту полета и скорость на данный момент и даже выглянуть в иллюминатор из кабины пилота или с пассажирского кресла.

Гореть на работе понарошку: geektyper.com

Есть на просторах всемирной сети и портал для ленивых людей, которые не любят работать. Так, с помощью geektyper можно чрезвычайно убедительно имитировать бурную деятельность на рабочем месте. Пользоваться ресурсом легко: нужно выбрать желаемый вид окна из предложенных, а потом просто жать кнопки — любые. Увидев экран, например, с бегущими строками кода, словно в фильмах о шпионах, даже самый взыскательный работодатель гарантированно не посмеет отвлечь "хакера" от битья баклуш!

Флаги и все-все об их дизайне: flagstories.co

Этот сайт, наверняка, стал бы любимым порталом Шелдона Купера из "Теории большого взрыва", ведь он содержит громадный массив визуальной информации по всем флагам мира. Так, согласно данным ресурса, 53% всех национальных флагов созданы всего по пяти шаблонам, а чаще, чем другие фигуры, в дизайне флагов используют прямоугольники. Самый популярный цвет флагов — красный и синий, а вот бордовый цвет есть только на флаге Катара.

Доза кошачьего мурлыканья: purrli.com

Автор портала, инженер Стефан Пиджин считает, что кошачье мурлыканье помогает людям побеждать стресс. А поскольку не у всех есть возможность завести собственного кота, он решил подарить пользователям виртуального мурлыку. В зависимости от предпочтений онлайн-кот может урчать сонно, игриво, спокойно или радостно или даже будет периодически мяукать — совсем как настоящий домашний питомец, только виртуальный.

Звуки кофейни и леса: noisli.com

Для тех, кому в жизни не хватает атмосферы определенного места, в сети создан уникальный онлайн-генератор шумов. Сайт содержит коллекцию звуков на любой вкус и возможность по желанию смешивать их. Хотите на природу? Пожалуйста, есть успокаивающий шум дождя, щебет лесных птиц, треск костра и шуршание опавших листьев. Любите индустриальные шумы? Не проблема — в ассортименте есть и перестук колес поезда, и шум работающего вентилятора.

План жизни до смерти: timestripe.com

Даже приблизительное знание об оставшемся времени жизни может помочь перестать бесцельно тратить свое время и сосредоточиться на действительно важных вещах. Для этого может пригодиться подобный календарь — после регистрации он покажет, сколько лет уже прожито и сколько еще впереди (основываясь на средней продолжительности жизни в определенной стране). Кроме того, пользователь может наметить самые разные цели на любые даты и посмотреть, чего добились разные знаменитости в том или ином возрасте.

По следам Сойера и Кафки: placingliterature.com

Чтобы любимая книга стала еще реальнее и понятнее, была создана удивительная карта мест из литературных произведений. На ней уже отмечены около четырех тысяч точек, но при желании можно самостоятельно добавить пункт, где происходили события той или иной книги. С помощью карты можно прогуляться по следам Тома Сойера, посетить мост Квинсборо, с которого рассказчик истории о Великом Гэтсби любуется городом, или же посмотреть, где находится библиотека, в которой Кафка нашел свое временное убежище.

Охотимся за молниями онлайн: lightningmaps.org

Отличный ресурс для тех, кто боится грома и молнии или просто интересуется природными явлениями. К услугам пользователя интерактивная карта Земли, на которой в реальном времени в виде сверкающих точек обозначаются молнии. Цвет точек (от желтого до фиолетового) означает интенсивность грозового фронта. При желании можно сменить вид карты — включить отображение ее рельефа, изображение со спутника или просто нарисованную схему местности. Чтобы наблюдать за молниями было интереснее, портал правдоподобно гремит.

Радиохиты всего мира за 117 лет: radiooooo.com

Необычное онлайн-радио в виде карты мира показывает, как распространялось радио в прошлом веке и какая музыка была популярна в разных странах c 1900 года по сегодняшний день. Выбрав страну, год и темп (медленный, быстрый или "странный") можно узнать, какие хиты сотрясали эфир в то или иное время. Украина тоже представлена — например, в 1970 году самой популярной была "Червона рута", а в 1997 году наша страна сходила с ума от "Весны" авторства Олега Скрипки. А прямо сейчас хитом считается Baby от "Дахабраха".