Мировая паутина на любой вкус: ТОП самых полезных и интересных сайтов

Сегодня, 15:00

Ищем молнии, слушаем котов и считаем космонавтов

В интернете есть все и даже больше
В интернете есть все и даже больше

Как известно, интернет ро­­дился 29 октября 1969 года, когда между двумя первыми узлами сети ARPANET, находящимися на расстоянии в 640 км, провели сеанс связи. А сейчас, по данным компании Netcraft, в сети работает 1 767 964 429 сайтов. "Сегодня" выбрала из этого легиона 13 необычных и весьма полезных порталов.

Создатели портала Histography умудрились создать уникальную инфографику, которая вмещает в себя 14 миллиардов лет истории с момента Большого взрыва и до 2015 года. Благодаря сайту можно наглядно узнать, когда появились первые цветы на планете (около 110 млн лет назад) и когда отправился в путь первый поезд (в 1804 году). События в графике разделены на 13 групп по временным периодам: от зарождения жизни на Земле до информационного века. Также можно отфильтровать информацию по 18 категориям: например, отследить важные научные открытия или же посчитать количество войн и покушений на глав государств.

Если очень нужно узнать, сколько человек на данный момент находится в космосе, кто они, а также какое количество времени они там — можно не звонить в NASA, а посетить этот сайт. Вот прямо сейчас в космосе шестеро астронавтов — трое американцев, двое россиян и один итальянец. Долгожитель орбитальной станции сейчас американка Пегги Уинстон, она находится на орбите уже около 275 дней, а вот Сергей Рязанский из РФ и Паоло Несполи из Италии прибыли в космос всего 20 дней назад.

У этого портала странное, но очень важное назначение, а именно — помочь выбрать самый актуальный костюм для Хеллоуина. Правда, сайт рассчитан больше на жителей США, но предложенные тренды вполне пригодятся и в других странах. На портале есть туманная карта Америки, где в виде мерцающих точек отмечены самые популярные костюмы в отдельных городах. Выбрав город, получаем статистику: место наряда в общем рейтинге, его распространенность и популярность за 12 лет. Пока в лидерах одежка Харли Квинн — харизматичной героини комиксов.

Ресурс наверняка понравится тем, кто любит коллективное творчество. Этот сайт позволил около 70 тысячам человек из 147 стран мира сочинять музыку вместе. На данный момент "песнь песен" длится 3 минуты 22 секунды, а ее создание завершено. Зато теперь открыто всеобщее сочинение слов к мелодии. Для этого необходимо прослушать песню и выбрать слово из списка или же написать свое. После того, как за него наберется достаточное количество голосов, система утвердит слово и перейдет к следующему. В этом процессе уже поучаствовали 20 тысяч человек со всего мира.

А вот этот сайт действительно несет практическую пользу. Он позволяет любому желающему в реальном времени наблюдать за расположением самолетов, находящихся в воздухе. Зная номер рейса, можно отследить любое воздушное судно — главное, чтобы самолет был оснащен специальным прибором — транспондером. Кроме того, можно посмотреть и на внешний вид интересующего самолета (или вертолета), узнать его модель, высоту полета и скорость на данный момент и даже выглянуть в иллюминатор из кабины пилота или с пассажирского кресла.

  • Гореть на работе понарошку: geektyper.com

Есть на просторах всемирной сети и портал для ленивых людей, которые не любят работать. Так, с помощью geektyper можно чрезвычайно убедительно имитировать бурную деятельность на рабочем месте. Пользоваться ресурсом легко: нужно выбрать желаемый вид окна из предложенных, а потом просто жать кнопки — любые. Увидев экран, например, с бегущими строками кода, словно в фильмах о шпионах, даже самый взыскательный работодатель гарантированно не посмеет отвлечь "хакера" от битья баклуш!

  • Флаги и все-все об их дизайне: flagstories.co

Этот сайт, наверняка, стал бы любимым порталом Шелдона Купера из "Теории большого взрыва", ведь он содержит громадный массив визуальной информации по всем флагам мира. Так, согласно данным ресурса, 53% всех национальных флагов созданы всего по пяти шаблонам, а чаще, чем другие фигуры, в дизайне флагов используют прямоугольники. Самый популярный цвет флагов — красный и синий, а вот бордовый цвет есть только на флаге Катара.

  • Доза кошачьего мурлыканья: purrli.com

Автор портала, инженер Стефан Пиджин считает, что кошачье мурлыканье помогает людям побеждать стресс. А поскольку не у всех есть возможность завести собственного кота, он решил подарить пользователям виртуального мурлыку. В зависимости от предпочтений онлайн-кот может урчать сонно, игриво, спокойно или радостно или даже будет периодически мяукать — совсем как настоящий домашний питомец, только виртуальный.

  • Звуки кофейни и леса: noisli.com

Для тех, кому в жизни не хватает атмосферы определенного места, в сети создан уникальный онлайн-генератор шумов. Сайт содержит коллекцию звуков на любой вкус и возможность по желанию смешивать их. Хотите на природу? Пожалуйста, есть успокаивающий шум дождя, щебет лесных птиц, треск костра и шуршание опавших листьев. Любите индустриальные шумы? Не проблема — в ассортименте есть и перестук колес поезда, и шум работающего вентилятора.

Даже приблизительное знание об оставшемся времени жизни может помочь перестать бесцельно тратить свое время и сосредоточиться на действительно важных вещах. Для этого может пригодиться подобный календарь — после регистрации он покажет, сколько лет уже прожито и сколько еще впереди (основываясь на средней продолжительности жизни в определенной стране). Кроме того, пользователь может наметить самые разные цели на любые даты и посмотреть, чего добились разные знаменитости в том или ином возрасте.

Чтобы любимая книга стала еще реальнее и понятнее, была создана удивительная карта мест из литературных произведений. На ней уже отмечены около четырех тысяч точек, но при желании можно самостоятельно добавить пункт, где происходили события той или иной книги. С помощью карты можно прогуляться по следам Тома Сойера, посетить мост Квинсборо, с которого рассказчик истории о Великом Гэтсби любуется городом, или же посмотреть, где находится библиотека, в которой Кафка нашел свое временное убежище.

Отличный ресурс для тех, кто боится грома и молнии или просто интересуется природными явлениями. К услугам пользователя интерактивная карта Земли, на которой в реальном времени в виде сверкающих точек обозначаются молнии. Цвет точек (от желтого до фиолетового) означает интенсивность грозового фронта. При желании можно сменить вид карты — включить отображение ее рельефа, изображение со спутника или просто нарисованную схему местности. Чтобы наблюдать за молниями было интереснее, портал правдоподобно гремит.

  • Радиохиты всего мира за 117 лет: radiooooo.com

Необычное онлайн-радио в виде карты мира показывает, как распространялось радио в прошлом веке и какая музыка была популярна в разных странах c 1900 года по сегодняшний день. Выбрав страну, год и темп (медленный, быстрый или "странный") можно узнать, какие хиты сотрясали эфир в то или иное время. Украина тоже представлена — например, в 1970 году самой популярной была "Червона рута", а в 1997 году наша страна сходила с ума от "Весны" авторства Олега Скрипки. А прямо сейчас хитом считается Baby от "Дахабраха".
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Автор:

Мария Пирогова

Источник:

"Сегодня"

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