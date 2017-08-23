Мышление бедняка: из-за каких установок в мозгу мы обречены жить впроголодь

Вопреки расхожему мнению, не богатство губит человека, а неправильное отношение к нему. Бедность не делает человека автоматически хорошим и честным, так же как и достаток – плохим. Однако есть такое понятие, как "мышление бедняка". Это набор установок, которые мешают не только поправить или улучшить свое материальное положение, но и жить, пишет newsyou.info.

Все кругом виноваты

Неудачник редко ищет причины проблем в себе. Он склонен обвинять правительство, условия жизни, собственных родителей и друзей, но только не себя. А ведь истинная мудрость в том, чтобы разглядеть бревно в своем глазу, исправить собственные ошибки и сделать правильные выводы.

Прокрастинация

Если вы постоянно будете откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, то никогда ничего не сделаете. Усталость, лень, обстоятельства мешают всем людям, но кто-то может справиться с ними, а кто-то не хочет этого делать.

Отсутствие риска

Стабильность иногда напоминает болото. Казалось бы, человек может что-то сделать, изменить, а банальный страх нового и неизведанного убивает на корню даже самые перспективные идеи.

Знания за "спасибо"

Многие хорошие преподаватели, тренеры и мастера принципиально не снижают цен на свои услуги. Правда в том, что человек не склонен ценить то, что досталось просто так. Люди с мышлением бедняков никогда не послушают тренинги, на которые они подписаны, не удосужатся пролистать брошюру или книгу, доставшуюся бесплатно. Стоимость обучения – это цена вашей мотивации.

Нежелание оплачивать труд

Многие успешные люди сознательно покупают только лицензионные версии программ, фильмы, книги и музыкальные диски. Не потому, что у них куча денег, а потому, что понимают: труд должен оплачиваться. Конечно, в жизни бывают непростые периоды, когда приходится сводить концы с концами, и чья-то помощь очень выручает. Но жить за счет других – паразитарный принцип существования.

Жалость к себе

Как ни крути, именно привычка жалеть себя заставляет обвинять других: "Я хороший, только нескладный. У других все есть: квартира, машина, внешность, счастье, а меня этим обделили". Потом "на сцену" выходят зависть, ревность, даже злоба.

Привычка ныть

Очень многие люди с мышлением бедняка никогда не радуются жизни. Они постоянно плачутся и ноют о том, как трудно существовать. Им вечно не хватает денег. При этом достаток семьи может быть вполне нормальным.

Зависимость от чужого мнения

Они переживают, что кто-то о них скажет не так, как бы хотелось, и изо всех сил стараются "держать планку" в глазах чужих людей. Но постоянно сравнивают себя с более обеспеченными и успешными.

Бездумные траты

Богатые люди умеют экономить и понимают, что экономия начинается с мелочей. Есть семьи, в которых люди нормально живут при скромном бюджете и даже другим помогают. А есть те, у кого деньги просто утекают сквозь пальцы. Бедность – в неумении ограничить себя, отделить нужные траты от несущественных.

Все и сразу

Классический пример: бедный человек срывает джек-пот, становится в одночасье миллионером и через некоторое время снова теряет все. Потому что ему нравится сама идея сиюминутной выгоды, легких денег. Люди же с мышлением богатого человека умеют работать на перспективу, идти к намеченной цели маленькими шажками.

Заниматься тем, что не любишь

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненужные, нелюбимые и не приносящие радости занятия. Но для того чтобы что-то изменить в ней, порой нужна смелость. Успешен тот, кто найдет в себе эту смелость и рискнет стать счастливым.

Прожигание времени

Можно "убивать" свое свободное время, а можно – жить, работать, учиться, расти. Кажется, выбор очевиден, но человек с мышлением бедняка будет сидеть в соцсетях или у телевизора. Так ведь проще.

Чужая жизнь

Ошибка бедняков – склонность проецировать жизнь других людей на свою. Они привыкли наблюдать за чужими историями и боятся начать с малого, предпочитая жить в сладком плену иллюзий.

Если вы заметили одну из привычек за собой, постарайтесь от них избавиться. Существование станет более осмысленным, и вы научитесь видеть не преграды, а возможности.