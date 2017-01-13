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Новый год родом из прошлого: киевляне отмечали зимние праздники в центре города и писали рекордное число открыток (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/99_main.1484233490.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/99_tn.1484233490.jpg Истории

Новый год родом из прошлого: киевляне отмечали зимние праздники в центре города и писали рекордное число открыток (фото)

Сегодня, 08:32

Новый год родом из прошлого: киевляне отмечали зимние праздники в центре города и писали рекордное число открыток (фото)

До революции киевляне праздновали Рождество в семейном кругу, а вот Новый год отмечали шумно, с елкой, возле зданий Дворянского и Купеческого собраний на балах-маскарадах. После революции оба праздника оказались под запретом, и их отмечали скрытно, особенно на Подоле. Лишь в 1935 году елку "реабилитировали", и она вернулись на улицы столицы. Первым местом, где отмечали праздник, была Софийская площадь. Позже главную елку ставили в нескольких местах на Крещатике (см. фото). В 2000-х ее устанавливали на нечетной стороне Майдана, но после кровавых событий 2013—2014 годов главная елка страны переехала на Софийскую площадь.

А вот открытки киевляне писали и сто лет назад, и в советские времена, поздравляя друг друга и желая счастья. Рекорд был установлен в знаковом 1900 году. Тогда около 260 тысяч горожан отправили по городу 600 тысяч открыток! 40 киевских почтальонов не справлялись с работой, и для доставки поздравлений пришлось нанимать добровольцев.

  • 1937. Софийская площадь. Мороз-гигант и киевские малыши у новогодней елки.
  • 1948. Купили! Теперь домой, наряжать.
  • 1956. Крещатик. Любуются елкой.
  • 1956. Под елочкой. Красавицу украшали зайчики и лисички на коньках.
  • 1958. Октябрьский дворец. Пионеры и октябрята зовут Деда Мороза.
  • 1962. Метро «Крещатик». Большая елка и маленький забор.
  • 1962. Пл. Калинина, ныне Майдан Незалежности. У елки — космонавт с ракетой.
  • 1964. Пл. Ленинского Комсомола, сейчас Европейская. Елочка напротив гостиницы «Днепр».
  • 1972. Старый ЦУМ. «Мне — вон того красивого Мороза! И немножко дождика!».

ОТКРЫТКИ: АНГЕЛЫ И РУЖЬЯ

Редакция благодарит за предоставленные фотографии и открытки музей истории Киева.

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Утро Рождества. Милое дореволюционное детство с котиком у кровати, игрушками и яркими свечами на рождественской елочке.

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Трубочист. Желает всем трезвого 1915 года.

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Мода. На новогодних открытках не было елок.

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Открытки диаспоры. Христос рождается

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Видовые открытки. София Киевская в снегу, зимние пейзажи Владимирского спуска и заснеженные тропинки на Владимирской горке

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Послевоенные. В те годы было очень модно помещать в цифры на открытках фото людей

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Большой спрос. Когда открыток с новогодними сюжетами не хватало, киевляне поздравляли друг друга с Рождеством... летними пейзажами с видами Днепра и Цепного моста.

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Повстанец. Открытка с воином УПА, 1947 год.

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Киев. Такие открытки посылали в 1956 году.

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Дореволюционные. Два ангелочка у елочки.

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Рождественская. Колокольчик и веточка.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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