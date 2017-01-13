Новый год родом из прошлого: киевляне отмечали зимние праздники в центре города и писали рекордное число открыток (фото)

До революции киевляне праздновали Рождество в семейном кругу, а вот Новый год отмечали шумно, с елкой, возле зданий Дворянского и Купеческого собраний на балах-маскарадах. После революции оба праздника оказались под запретом, и их отмечали скрытно, особенно на Подоле. Лишь в 1935 году елку "реабилитировали", и она вернулись на улицы столицы. Первым местом, где отмечали праздник, была Софийская площадь. Позже главную елку ставили в нескольких местах на Крещатике (см. фото). В 2000-х ее устанавливали на нечетной стороне Майдана, но после кровавых событий 2013—2014 годов главная елка страны переехала на Софийскую площадь.

А вот открытки киевляне писали и сто лет назад, и в советские времена, поздравляя друг друга и желая счастья. Рекорд был установлен в знаковом 1900 году. Тогда около 260 тысяч горожан отправили по городу 600 тысяч открыток! 40 киевских почтальонов не справлялись с работой, и для доставки поздравлений пришлось нанимать добровольцев.



















ОТКРЫТКИ: АНГЕЛЫ И РУЖЬЯ

Редакция благодарит за предоставленные фотографии и открытки музей истории Киева.

Утро Рождества. Милое дореволюционное детство с котиком у кровати, игрушками и яркими свечами на рождественской елочке.

Трубочист. Желает всем трезвого 1915 года.

Мода. На новогодних открытках не было елок.

Открытки диаспоры. Христос рождается

Видовые открытки. София Киевская в снегу, зимние пейзажи Владимирского спуска и заснеженные тропинки на Владимирской горке

Послевоенные. В те годы было очень модно помещать в цифры на открытках фото людей

Большой спрос. Когда открыток с новогодними сюжетами не хватало, киевляне поздравляли друг друга с Рождеством... летними пейзажами с видами Днепра и Цепного моста.

Повстанец. Открытка с воином УПА, 1947 год.

Киев. Такие открытки посылали в 1956 году.

Дореволюционные. Два ангелочка у елочки.

Рождественская. Колокольчик и веточка.