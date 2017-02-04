Особенности и новинки в метро Киева и мира: без туалетов и магазинов на станциях, зато с новой веткой на Троещину (фото)

Власти Киева обещают построить через три года две новые станции метро на зеленой ветке — "Проспект Правды" и "Мостицкая" на Виноградаре. Всего же в столице действует три линии метро (52 станции). "Сегодня" решила разузнать, какие новинки планируют внедрить в нашей подземке и что интересного уже действует в других метро мира.

Увы, но сравнивать наше метро с другими столицами можно лишь скромно. Например, метро Лондона имеет 11 линий и 270 станций, метро Нью-Йорка — 24 линии и 468 станций, метро Парижа — 16 линий и 303 станции, метро Шанхая 14 линий (5 в процессе строительства) и 350 станций. Однако Киев может похвастаться станцией "Золотые ворота", которая вошла в список 20 самых красивых станций мира, и "Арсенальной", которая считается самой глубокой в мире — 105,5 м.

"До метро-гигантов, которыми управляют частные компании, нам, конечно же, еще далеко. В тамошних подземках проезд очень дорогой. Частные компании, чтобы привлечь пассажиров вкладывают огромные средства во внедрение разных новинок. А киевское метро считается самым дешевым по стоимости проезда в мире. Мы ничем не хуже, чем метрополитен Минска или Будапешта. Конечно же, мы мечтаем об беспилотных поездах, интерактивной навигации на станциях и других интересных фишках, которые внедряются в других метрополитенах мира, но до этого нам еще очень далеко", — рассказывает "Сегодня" советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Не следует забывать, киевский метрополитен — коммунальное предприятие, и его работа, а также внедрение новых технологий напрямую зависят от решений Киеврады и разных структур КГГА.

"Сейчас для киевского метро глобальная реформа и план — строительство метро на Виноградарь и начало работ по возведению четвертой ветки метро на Троещину. В сотрудничестве с общественной организацией "Агенти змын" у нас появилась новая карта метро и навигация, мы разработали систему информирования на мониторах в вагонах метро. Внедряем систему бесконтактной оплаты проезда и к концу года хотим отказаться от жетонов, внедрить единый билет", — добавляет Макогон.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ НА ПЕРРОНАХ МЕТРО

Метро Сеула (Южная Корея) изобилует новациями. Тут подземка состоит из 9 линий и 311 станций. Новые технологии корейцы внедряют постоянно. Бесконтактный расчет за проезд уже давно стал нормой. В холлах станций действуют удобные автоматы по продаже проездных. А не так давно появилась новинка: виртуальный магазин на перроне одной из станций. Плоские картинки продуктов изображены на стенке. Там указана их цена и QR-код, считав который при помощи мобильного, пользователь может заказать продукты, оплатить их и получить покупку по приезде домой. Местные жители активно пользуются новинкой, поскольку живут в бешеном ритме мегаполиса, и времени для похода по магазинам не хватает. В киевской подземке говорят, что о сеульской новинке слышали.

"Это инвестиционный проект частной продуктовой компании. Соответственно, если появится инвестор, мы тоже готовы рассмотреть вариант установки такого магазина", — сообщили нам в столичном метрополитене. Впрочем, в сеульском метро особенности попроще, например, места для пожилых людей, инвалидов и беременных женщин там помечены спецзнаками, и их не занимают пассажиры даже в час пик.

Магазин на перроне. При помощи телефона заказывают продукты.

ПОЕЗДА ПОДЗЕМКИ ХОДЯТ БЕЗ МАШИНИСТОВ

Во многих городах мира поезда метро ездят без машинистов в кабине, такую новацию внедрили в подземках Копенгагена, Нюрнберга, Милана, Парижа, Лондона. Но одним из лучших считается беспилотный метрополитен в Дубае (открыт был в 2009 году). Две линии метро в этом городе проходят исключительно над землей, на эстакадах и полностью автоматизированы, машинистов тут изначально нет. Отсутствие кабины позволяет пассажирам дубайского метро любоваться красивыми видами и панорамами мегаполиса во время езды — они садятся на сиденья прямо у ветрового стекла вагона. Люди видят то, что раньше мог видеть только человек, управляющий поездом. Впрочем, в некоторых метрополитенах машинисты ездят только для открытия и закрытия дверей, а также на случай ЧП. Такие поезда есть в Барселоне, Пекине, Сингапуре. На автопилоте ходят поезда и на одной из линий санкт-петербургского метро. В киевском метро пока о такой инновации лишь мечтают.

"Поезда без машинистов работают далеко не во многих подземках мира и требуют совершенно другого технического оснащения и, соответственно, очень больших финансовых затрат. Но нам бы очень хотелось переоборудовать наше метро до такого уровня", — сообщили "Сегодня" в столичной подземке.

Без машиниста. Пассажиры могут любоваться пейзажами.

УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ

В развитых странах количество станций метро достигает нескольких сотен, и заблудиться в такой подземке могут даже коренные жители. Во многих метрополитенах есть свои схемы навигации, но многие из них далеки от совершенства. Но в метро Нью-Йорка установили 90 удобных интерактивных автоматов на станциях. При их помощи пассажиры могут составить для себя удобный маршрут в подземке. Автоматы выдают информацию об истории каждой станции, о ближайших к ним кафе, ресторанах, музеях и госучреждениях. Это очень полезно для туристов и необходимо было бы для Киева, который в мае примет Евровидение.

Об интерактивных картах в киевском метро пока речи не идет. Пассажиры довольствуются наклеенными на окна вагонов картами с названиями станций. А в вагонах метро недавно обновили информацию на мониторах, которые практически не работали и принадлежат частной рекламной компании. Теперь на синей ветке на них можно увидеть информацию, к какой станции приближается поезд (название на украинском и английском языках), плюс пересадки на другие ветки метро, аэропорты, Центральный ж/д вокзал, автовокзалы, городскую электричку и скоростной трамвай. В ближайшее время так же заработают мониторы на синей ветке, а позже и на зеленой.

Интерактив. Выбираем маршрут.

ДВЕРИ-ЭКРАНЫ ОТ САМОУБИЙЦ

Ради безопасности пассажиров в подземках устанавливают прозрачные ограждения на перронах, которые не дают возможности прыгнуть на рельсы самоубийцам. Специальные двери-экраны развигаются только в том месте, где должны открыться двери вагона для прохода пассажиров. В метро Сингапура двери-экраны на перронах выполняют функцию не только защитного ограждения, но и предотвращают утечку прохладного воздуха в тоннель, поддерживая удобную температуру на платформах. А в подземке Токио такие ограждения установлены вдоль перрона, высотой выше пояса человека среднего роста. То есть если самоубийца захочет перепрыгнуть, то это заметит охрана на камерах наблюдения. Также в подземке российского Санкт-Петербурга (считается самым глубоким в мире) начали устанавливать такие конструкции из стекла. Увы, но у киевской подземки на это нет денег.

"Установка такого оборудования очень дорогостоящая и не всегда оправдана. Стеклянные ограждения используются в основном в азиатских метрополитенах, где скорость движения поездов значительно выше, как и показатель попыток суицида. Сейчас у нас в работе инвестпроект, который предусматривает монтаж видеонаблюдения на станциях и в вагонах. Также мы призываем пассажиров соблюдать правила поведения в метро", — говорят в киевской подземке.

Метро Токио. Ограждение спасает от внезапных суицидников.

Санкт-Петербург. Устанавливают стеклянное ограждение.

ТУАЛЕТЫ В МЕТРО, УЖЕ НЕ МЕЧТА

Назвать туалет инновацией в метро язык как-то не поворачивается — они есть во многих метрополитенах мира. Например, в огромном метро Парижа они открыты для всех желающих, ведь поездка занимает много времени, и людям нужно справлять свои потребности. Открывать клозеты в метро пытаются даже в подземке России. На станции московского метро "Проспект Мира" два года назад открыли бесплатный туалет рядом с платформой. Правда, простоял он там недолго и якобы нарушал гигиенические нормы, его демонтировали, а власти Белокаменной заявили, что лучше оборудовать туалеты в подземных переходах возле станций. В столицах восточных стран, Токио и Сеуле, бесплатные туалеты давно работают в подземке, и там их постоянно держат в чистоте. В киевском метро говорят, что технически установить туалеты на станциях сложно.

"В очень немногих метрополитенах мира есть такая услуга. В контексте Киева по всем параметрам (безопасность, доступность, время реализации проекта, затраты) намного выгоднее оборудовать наземную сеть клозетов. В поддержку такого проекта киевляне отдали больше 10 000 голосов, поддержав соответствующую петицию. И когда их откроют, должна решать Киеврада", — сообщили нам в метрополитене.

Метро Сеула. Туалет — вот он!

ВАГОНЫ МЕТРО, КОТОРЫЕ УДИВЛЯЮТ

Борясь с серостью в вагонах метро, во многих странах мира их украшают веселыми картинками, портретами местных знаменитостей и фотографиями животных. Киевское метро тоже потихоньку избавляется от серости. "Мы проводим много социальных проектов, чтобы поездка для пассажира была не только быстрой и удобной, но и интересной. У нас на линиях курсирует 3 арт-поезда, а также вагон цветов. Внутри одного из поездов размещены красочные постеры с цитатами известных людей. На станции "Золотые ворота" регулярно проходят выставки. Большой проект тематической фотовыставки был на станции "Олимпийская". На станциях "Политехнический институт" и "Золотые ворота" работает буккроссинг — люди активно обмениваются книгами. Когда потеплеет, снова будем приглашать в mini metro loft (встречи дискуссионного клуба) на станции "Днепр"", — сообщили нам в киевском метрополитене.

Пекин. Вагон украшен картинами на тему истории Китая.

Амстердам. Вагон метро украшен нежной подводной тематикой.

Чикаго. Для пассажиров оборудован необычный вагон с лесом.

Киев. Один из трех поездов, который раскрасили снаружи.