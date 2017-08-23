Психология обмана: почему ложь в отношениях нельзя прощать

"Обманул один раз, обманет и второй", – вы наверняка слышали это фразу если не по отношению к себе, то в принципе. И если тогда она казалась вам просто поговоркой, то теперь у нее есть вполне научное обоснование. Так, новое исследование показало, что люди, которые обманывают партнера в своих первых отношениях, гораздо более склонны обманывать каждого следующего партнера, по сравнению с теми, кто всегда был верным, пишет vesti.ru.

Фактически, сексуальные отношения с кем-либо, кроме постоянного партнера, в первых серьезных отношениях заставляют человека в три раза чаще обманывать в каждых следующих отношениях. Ученые уверены, что люди становятся обманщиками не потому, что они плохие, а потому, что обман постепенно умаляет чувствительность мозга к негативным эмоциям, связанным с ложью.

"Результаты нашего исследования добавляют серьезный пласт данных в изучение психологии обмана, объясняя, по сути, что эмоциональная реакция на ложь способна притупляться. Речь идет о своего рода адаптации ко лжи, которая подталкивает нас обманывать все чаще", – объясняет ведущий автор исследования Нейл Гаррет.

Эксперт добавляет, что при первой лжи в отношениях человек всегда чувствует себя плохо, но каждая следующая ложь – большая или маленькая – учит его легче относиться к происходящему. Впоследствии, что вполне логично, обман уже не будет вызывать у "серийного обманщика" никаких чувств.

Но вот еще одна плохая новость, полученная в ходе все того же исследования: люди, которым изменяли в прошлом, в два раза больше склонны к аналогичному поведению в новых отношениях. Кроме того, те, кто просто подозревал, что экс-партнеры обманывали их, в четыре раза чаще сообщали об обмане в следующих отношениях, независимо от того, был обман или нет.

И хотя некоторым людям ложь действительно дается довольно легко, справедливости ради отметим, что мозг большинства из нас снабжен механизмом против лжи, который мы называем совестью. Когда мы лжем, то чувствуем угрызения совести, что мешает нам снова хотеть лгать. Но даже в этом случае при постоянном повторении ответ области мозга, ответственной за эмоции, ослабевает, так что со временем ложь перестает казаться таким уж неприятным событием.

Вот почему, если близкий человек один раз уже обманул вас, вы вряд ли можете рассчитывать на его абсолютную искренность в дальнейшем. И вот почему лучше избегать любого обмана, касается это съеденного кусочка торта, который предназначался не вам, или новой влюбленности.