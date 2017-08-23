Пять болезненных причин разрыва семейных отношений

Поначалу семейная жизнь кажется сказкой, молодожены испытывают счастье от каждого прожитого дня, но потом как будто спадает пелена с глаз и все начинает рушиться. Многие пары при первых же столкновениях с неудачами, задают себе трагический вопрос: "Подходим ли мы друг другу", пишет журнал "Лиза".

Борьба за лидерство

Любые человеческие отношения – это всегда явная или скрытая борьба за лидерство и доминирование. Семейные отношения, в этом смысле, никакое не исключение. Супруги начинают решать "вопрос о власти", о том, "кто в доме хозяин". Чаще всего это встречается в первые три-пять лет брака. В дальнейшем, после определения лидера, в семье происходит стабилизация. Помни, борьба за лидерство в семье – это не борьба мужчины и женщины, это борьба человеческих характеров и стратегий успешности. Чья стратегия окажется успешней покажет только время.

Квартирный вопрос

Создавая семью, молодые люди мечтают о собственном доме. Как показали исследования, чаще всего распадаются пары, которые вынуждены жить с родителями. В такой обстановке молодые люди продолжают чувствовать себя такими же детьми, как и до вступления в брак. Поэтому семьи из такого союза может и не получиться. На начальном этапе совместной жизни очень важна интимность в отношениях, которой могут помешать родители. Не имея возможности купить квартиру, можно арендовать жилье. Да, молодая семья понесет финансовые затраты, но в психологическом плане очень много выиграет.

Финансовая яма

Денежные трудности – самая распространенная проблема молодой семьи. Кстати, множество разводов на начальном этапе семейной жизни происходят именно из-за этой проблемы. Кризис – это явление временное и если он случился, то вероятнее всего через некоторое время он пройдет. Знаменитые и всегда актуальные слова "Все пройдет и это пройдет". Именно эта надпись украшала кольцо царя Соломона. Все суета-сует, и нет такой ноши, которую нельзя вынести, тем более если держаться вместе.

Скука

Канадские ученые считают, что главная причина разводов — не быт, а скука, которая означает, что нужно что-то менять. В такой ситуации поможет разнообразие и изобретательность. Например, можно отправиться в маленькое путешествие. Даже в выходной психологи советуют не сидеть дома, а выехать куда-то на природу. Попробуй найти какие-то совместные дела и занятия — вместе готовить ужин, кататься на велосипедах, плавать в бассейне, смотреть любимые фильмы. Нужно активизировать жизнь своей семьи, а если это не поможет начни увлекаться чем-то новым сама, а там и партнер заинтересуется.

Быт

Пока люди не живут вместе, не решают ежедневно мелкие проблемы и вопросы, им приятно и хорошо вдвоем, поход по магазинам для них – удовольствие, сборы с компанией в лес – радость. Но все меняется, когда мы ежедневно рядом друг с другом. Начиная жить в едином ограниченном пространстве, неизбежно возникают конфликты, когда интересы партнеров расходятся. Самый лучший способ, чтобы избежать этого, – осознавать, что все мы разные, у каждого из нас свой сформировавшийся характер и система ценностей.

Помните, что отношения в семье могут со временем меняться. Но каких бы проблем не возникало, необходимо стараться всегда искать компромиссы между собой и решать проблемы вместе.