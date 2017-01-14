Сакральное животное Украины: свиньи когда-то помогли выжить предкам украинцев (фото)

Они могут ловить рыбу и никогда не видят неба

Совсем недавно закончился рождественский пост, и на столах украинцев появились мясные блюда. Традиционно главное место занимает, конечно же, свинина: буженина, сало, домашняя колбаса и другие вкусности. Не зря свинью называют "сакральным животным Украины", ведь большинство украинцев не представляет свое меню без свинины, а количество блюд из нее исчисляется сотнями. Ученые говорят, что свинина стала основным блюдом наших предков в середине XIV — начале XV века, после того как монголо-татары завоевали раздробленную Киевскую Русь и на славянских землях на 240 лет воцарилось монголо-татарское иго.

Согласно историческим данным, хан Золотой Орды Батый принял мусульманскую веру в 1240-х годах, а государственной религией Орды ислам стал с 1320 года при хане Узбеке. Мусульманская вера запрещает употреблять в пищу свиней, считая их нечистыми животными. Поэтому ханские баскаки (сборщики дани) выгребали практически всю копытную живность, кроме свиней. Позже, в XVI веке, участились набеги татар и турок из Османской империи. Именно эти факторы считаются основными причинами возникновения любви украинцев к свиному мясу. Сметливые предки, заметив отвращение, которое вызывает у захватчиков сало, натирали им и другие продукты, для того чтобы их сохранить от разграбления. Делались даже специальные сальные полотна, которые вывешивались перед погребом со съестными припасами для их защиты от правоверных.

В Украине 7,3 млн голов свиней, или по одной на шесть жителей страны.

Выращивание свиней оказалось намного менее затратным, чем разведение, например, овец, а свиное мясо почти вдвое калорийнее говядины и баранины. Сало, в отличие от мяса, прекрасно хранится в засоленном виде даже летом. Также 70% живого веса свиньи — это мясо и сало, и лишь 30% — кости, кишечник и другие отходы, в то время как у коровы мяса — 55%, а костей и остального — 45%. И это не все: свинья имеет примерно такой же состав крови, физиологию пищеварения, как и человек. Она болеет теми же болезнями, и лечить ее можно теми же лекарствами и почти в тех же дозах, что и людей. Это позволяет ученым-медикам отыскать и точно дозировать новые препараты. Знания о воздействии радиации, алкоголя и наркотиков на организм человека были получены в опытах, проведенных на свиньях.

Сейчас, по данным Госстатистики, в Украине насчитывается 7,3 млн голов свиней, или по одной на шестерых жителей страны. Из них 60% в частных хозяйствах, 40% — на фермах. Это немного, ибо в советские времена в Украине насчитывалось свыше 20 млн голов, или каждая третья свинья СССР выращивалась у нас и шла на стол всему Союзу.

НЕ САЛОМ ЕДИНЫМ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

ЗАПАД: МАЦИК, ВЕДДЕРЕЙ И ОМАЧКА

В каждом уголке страны есть свои яства из свинины. На Ровенщине популярен мацик — вяленое мясо в свином желудке, в Закарпатье мачанка или омачка — обрезки мяса и сала в соусе из муки, грибов, овощей и пряностей. А Хмельнитчина славится веддереем — картофельной колбасой в свиной кишке.

СЕВЕР И ЦЕНТР: ПИРОЖОК НАОБОРОТ И САЛО В ДЫМУ

Изюминка мяса в горшочках с Сумщины — наличие в нем свиной печенки, сыра, сметаны и перца, на Кировоградщине уважают крученики или "пирожки наоборот" — в мясо заворачиваются грибы, чернослив, картофель. Запорожцы гордятся капустняком с салом, а на Черкасчине коптят сало в дымоходе.

ВОСТОК: ДОНЕЦКИЕ КОТЛЕТЫ И ЛУГАНСКИЕ РУЛЕТЫ

Восток знаменит котлетой "по-донбасски": не из куриного, как "по-киевски", а из свиного фарша. В почете мясной рулет "по-лугански" из фарша, моркови и вареного яйца в сердцевине и сочное свиное мясо, запеченное с луком, чесноком и сладкими яблоками в фольге или рукаве.

17 ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ СВИНЕЙ

1. Самая крупная свинья в мире по имени Большой Билл жила в 1993 году в США, штат Теннесси. Ее вес достиг 1153 кг (обычно свиньи весят вчетверо меньше), длина 2,74 м, а высота в холке — 1,52 м.

2. Самая большая свинья в Украине пока не определена. Но зато у нас приготовлен самый большой в мире бутерброд с салом — весом 150 кг и длиной 150,7 м.

3. Самая маленькая свинья в мире — мини-майялино. Она была выведена итальянцем Стефанио Мориньи. Вес взрослой особи — всего 5—9 кг.

4. Больше всего поросят появившихся на свет за один опорос — 42 — зафиксирован у свиньи породы тэйху (Китай). В Украине у самой популярной породы — большая белая — за один опорос было 17 поросят.

5. Дикие кабаны живут до 25 лет, домашние — до 15 лет.

6. Существует около 100 пород свиней. В Украине промышленно разводятся 11 пород. Самая распространенная — большая белая. На нее приходится 75% поголовья.

7. В мире насчитывается порядка 1 млрд хрюшек всех пород, из них половина живет в Китае. Украинских свиней — 0,7% от мирового количества.

8. Свиньи по умственным способностям не уступают собакам, а по обонянию превосходят их. Свинья чувствует дичь или человека под снегом на расстоянии до 40 м. Их давно используют для поиска трюфелей, сейчас все чаще — для обнаружения наркотиков.

9. Из-за анатомического строения позвоночника (очень короткая шея) свинья, стоящая на четырех ногах, никогда не видит неба.

10. Свиньи любят слушать музыку и умеют подхрюкивать в такт понравившейся мелодии.

11. Валяние в лужах говорит о сообразительности хрюшек — из слоя жидкой грязи вода испаряется медленно, что охлаждает тело животного в жару. А засохшая корка грязи защищает от паразитов.

12. Человек приручил диких свиней 12 тыс. лет назад. Их мясо употребляли в пищу, из костей делали предметы домашней утвари, а кожей обтягивали щиты.

13. Свиньи хорошо плавают, могут проплыть до 5 км и быстро бегают, развивая на короткое время скорость до 12 км/ч, и даже умеют нырять. На атолле Факаофо в Тихом океане водятся свиньи-рыболовы, умеющие нырять на глубину до 15 м.

14. Для свиньи пятачок, как для кошки усы — главный анализатор и аппарат разведки. Любую заинтересовавшую вещь свинья щупает носом, определяет им своих и чужих.

15. Свиньи не потеют, единственное место, где расположены потовые железы — это пятачок.

16. Самые лохматые свиньи — венгерские мангалицы: их тело покрыто шерстью вроде овечьей.

17. Сила визга свиньи достигает 115 децибел — на три больше, чем у взлетающего реактивного лайнера. Даже у слонов и бегемотов рев — всего 110 децибел.

СВИНОФЕРМА XXI ВЕКА: ЧИСТОТА, ТЕРМОРЕЖИМ И СПЕЦДОМИКИ

Не секрет, что помещения для выращивания свиней у многих ассоциируются с грязью и неприятными запахами. Расхожая фраза: "Ну и свинарник ты развел в квартире!" — тому подтверждение. Но, как выяснила "Сегодня", нынешние свинарники выглядят совсем иначе. Если, конечно, они оборудованы по европейским технологиям. Как нам рассказали в Ассоциации свиноводов Украины, таких предприятий становится все больше. Мы ознакомились, как выращивают "пятачков" на одном из самых современных в Украине предприятий, которое находится в с. Батятичи Каменко-Бугского района Львовской области. В конце октября прошлого года здесь открыли после реконструкции новый животноводческий комплекс.

Как рассказал нам директор предприятия Роман Хомичко, их фирма работает с 2013 г., производственный потенциал — 100 тыс. товарных поросят в год. "Для развития хозяйственной деятельности задействовали средства инвестора из Польши. Импортировано современное оборудование для свинокомплекса и самостоятельного изготовления кормов, — говорит Хомичко. — Общая площадь помещений составляет 22 тыс. м2. Для обслуживания свинокомплекса арендовали землю площадью 11,4 га, для выращивания зерновых культур — пашню площадью 31,5 га. На предприятии работают 55 сотрудников".

Замдиректора Роман Голуб поделился с нами тонкостями выращивания молодняка. "В вольерах у свиноматок с новорожденными поросятами температура подерживается 21,5 градуса, так как при более высокой температуре у взрослых свиней пропадает аппетит, — разъяснил Голуб. — Помимо материнского тепла, крох-поросят согревают лампы для обогрева и специальные домики, куда хрюши прячутся, насосавшись молока. С 5—7 дня поросята, помимо молока, начинают есть сухой корм для малышей, с 42-го дня питаются смесью из пшеницы, кукурузы, сои. 28-дневных поросят отлучают от матери и переводят в загоны для молодняка. Первую неделю они живут при температуре 30 градусов, потом она постепенно понижается. Все свиньи находятся в загонах на решетках с расстоянием между прутьями 14 мм. Поэтому отходы жизнедеятельности животных падают в специальные ванны, которые периодически очищаются. То есть поросята и свиньи ходят чистыми".

Беременность у свиней, как правило, длится 3 месяца, 3 недели и 3 дня.

ВЗРОСЛЫЕ И "ДЕТИ". Свиноматка рожает дважды в год, так как беременность в среднем длится 3 месяца, 3 недели и 3 дня. Поросята появляются на свет зрячими и уже через час сами бегают и сосут молоко матери. Одна хрюшка приводит 14—15 поросят, после выбраковки, в ходе которой отделяют слабых и больных животных, выкармливают 12—13 штук.

Продают поросят всем желающим, когда они достигают возраста 2 месяца и веса 25 кг по цене 52—54 грн/кг. То есть "свинтус" для мяса обойдется новому хозяину в примерно 1300 грн. Но это выгодно: "Сегодня" подсчитала, за полгода животное можно откормить до 120—150 кг и выручить около 8000 грн. Лучших свиней для размножения отбирают дважды — при достижении 25 кг, затем окончательно при 80 кг. Остальных откармливают до веса 150—180 кг и отправляют на мясо.

Голуб рассказал нам, какие признаки хорошей свиноматки: "Свиноматка должна быть не жирной, хорошо развитой: с длинным туловищем, большими сосками. Стоит она не менее 250 евро и может давать хороший приплод 10 раз или 4—5 лет, затем идет на мясо. То есть одна свинья может дать до 150 поросят". А породистый племенной хряк стоит 1500 евро и может давать потомство 4—5 лет и более.

В тепле. Новорожденных поросят согревает материнское тепло и инфракрасные лампы.

МИНИ-ПИГИ: ЖРУГ, МПОСОБНЫЙ ЗАМЕНИТЬ СОБАКУ

Одной из популярных сегодня пород свиней является карликовая мини-пиги, которую вывели как декоративную. Внешне эти животные выглядят как обычные свиньи, которые по размерам не превышают стандартную кошку или собаку. Ведь вес взрослого "пятачка" — до 15 кг, а рост в холке — всего 35—40 см. Живут они, как и обычные свиньи, 12—15 лет. Получить такую породу удалось немцам, которые сумели скрестить вьетнамских вислоухих свиней и низкорослых диких кабанчиков. Преимущество такой хрюши в ее легком содержании как питомца в квартирных условиях. Например, мини-поросята чрезвычайно умны: в квартире карлика можно приучить к своему туалету и определенной жилищной зоне. А по мнению самих владельцев, экзотическая свинья еще и хороший друг.

"Мало кто поверит, но наш пиг может даже улыбаться, когда его почешешь или угостишь чем-то вкусным. Любит, когда его берут на ручки, — рассказала нам владелица мини-пига Елена. — Наш мини-пиг регулярно гуляет по улице на поводке. Гулять с ним легко — эти зверюшки очень послушные. Появился пиг у нас в доме случайно. Собак я не люблю, а на кошек аллергия. Но как-то друзья показали мне крохотных детенышей мини-пигов на ярмарке. Я не смогла устоять и приобрела себе одного". Обошлась животинка недешево — трехмесячного мини-пига в Киеве продают за 1000—1500 грн. Как рассказали нам заводчики, он вырастет размером как французский бульдог. А натуральных чистопородных крошек весом в 5 кг в Украине сегодня нет. Они стоят от 150 до 350 евро в зависимости от разновидности породы карлика, но мало кого привлекают из-за высокой цены.

Меньше кошки. Самые крохотные — мини-майялино весом всего 5 кг.