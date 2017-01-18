Тайны князей киевских: у жены Ярослава Мудрого был двойник, а Мазепа за несколько веков похудел (фото)

Куда делись останки Ярослава Мудрого, как выглядела его супруга и где в Киеве можно увидеть настоящее изображение гетмана Мазепы

Жизнь киевских князей загадочна и удивительна, а открытия ученые продолжают делать и сегодня. Недавно восстановили портрет великой княгини киевской, второй жены Ярослава Мудрого Ингигерды, останки которой хранятся в мраморном саркофаге Национального заповедника "София Киевская". "Сегодня" и Liferead побывали в заповеднике и узнали, как восстанавливали ее образ, а также о других тайнах князей Киева. Какой была жена Ярослава Мудрого

Какой была жена Ярослава Мудрого

Череп и кости, которым 1000 лет. Княгиня Ингигерда, по-нашему Ирина, нашла покой в деревянном ковчеге.

"В 2009 году, когда мы открыли саркофаг, который находится в Софийском соборе, останков Ярослава Мудрого в нем не было, но остался женский скелет, который в 1939 году профессор Вольф Гинзбург вместе с другими учеными идентифицировали как скелет Ингигерды. Тогда наши специалисты сделали с научной точки зрения все, что могли: лазерное 3D-сканирование, рентгенографию, объемную томографию… Все это хранилось у нас на электронных носителях, потому было достаточно данных для восстановления лица княгини", — пояснила нам директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Дальше, совместно с международными специалистами и одним из украинских телеканалов, было восстановлено лицо шведской принцессы (Ингигерда была дочерью первого христианского короля Швеции Олафа Шетконунга и королевы Эстрид), которая, по преданию, с первого взгляда покорила сердце князя киевского Ярослава Мудрого.

Портрет княгини Ирины, второй жены Ярослава Мудрого.

"В итоге образ княгини вышел достаточно реалистичным, Ингигерда получилась с массивными чертами лица, которые всегда были присущи скандинавским женщинам. Кстати, сами скандинавы тоже считают, что образ Ингигерды очень правдоподобен. Вот что касается прически и цвета волос, — тут вопрос спорный, поскольку это собирательный образ. Сейчас специалисты еще дорабатывают мелкие детали ее лица", — пояснила нам Неля Куковальская.

Но на этом исследование жизни княгини не заканчивается. Руководство заповедника вместе с учеными из Швеции разработали целую программу, чтобы более детально изучить все старинные источники, где упоминается о ней и князе Ярославе. Согласно летописям, она была красивой, властной женщиной, вела светский образ жизни. К исследовательской работе присоединятся и многие международные ученые, в частности, из Франции, ведь их королева Анна — дочь Ингигерды и Ярослава.

Научный подход. Проведение томографических исследований в Киеве.

В этих исторических исследованиях, которые продолжаются почти десятилетие, не обходится без казусов. "В прошлом году узнали, что священники из Новгорода передали в Швецию часть якобы мощей Ингигерды. По их, новгородской, версии, княгиня не очень хорошо жила со своим мужем, потому, приняв схиму (высшая монашеская степень, требующая от принявшего ее соблюдения суровых аскетических правил. — Авт.) и став Анной, пошла в Новгород. Там же она якобы и умерла. Но это факт сомнительный. Даже ученые из Новгорода уверяют, что у них действительно есть святая Анна, но после исследований выяснили, что святая умерла в возрасте 30—35 лет, а, согласно летописям, Ингигерда умерла в 50—54 года. Потому мощи из Новгорода никак не могут быть останками княгини", — рассказали нам в заповеднике.

Сейчас восстановленный образ киевской княгини Ингигерды можно увидеть в заповеднике рядом с саркофагом.

Собор. В этом мраморном саркофаге покоится Ингигерда-Ирина. Фото А. Бойко

Кости Ярослава Мудрого хранятся в США

С останками князя Ярослава Мудрого история непростая. В заповеднике "Сегодня" рассказали, что первое открытие его погребального саркофага произошло в 1936 году. Тогда в нем ничего не трогали, а спустя три года саркофаг снова открыли, и уже тогда останки отправили на экспертизу в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Там в институте этнографии и антропологии ученые сложили из костей два скелета — женский и мужской.

После проведения анатомической, антропологической и рентгенологической экспертиз ученые определили, что мужской скелет принадлежал человеку возрастом около 70 лет, ростом 172—175 см, который имел врожденную хромоту и патологические изменения в правом тазобедренном суставе. В летописях есть информация, что Ярослав Мудрый хромал с детства, более того, в Эймундовой саге есть эпизод с ранением ноги князя во время битвы с печенегами. Ученые пришли к выводу, что останки принадлежат именно князю Ярославу Мудрому. Также было определено, что женский скелет принадлежит Ингигерде. После изучения кости были возвращены в Киев, сохранился акт о передаче. Тогда же, в 1939—1940 годы, был создан портрет князя по его черепу.

Так хранились кости, когда открыли саркофаг в 1936 году.

Останки князя хранились в "Софии Киевской" и во время оккупации города фашистами. В 1943 году архиепископ Никанор, который жил на территории заповедника, попросил немецкого офицера украинского происхождения вывезти останки князя, а также ценную икону Николая Мокрого. Офицер вывез их в Варшаву, где передал архиепископу Палладию. Далее останки князя и икона были вывезены в США, в Нью-Йорк, где они хранятся до сих пор в одной из местных православных церквей.

"Икону я видела в храме Святой Троицы в Бруклине. Священники знают, что она именно из Киева. Более того, в США православные священники на высшем уровне подтвердили, что в этом же храме хранятся останки князя Ярослава Мудрого. У нас в архивах есть все данные исследований в советское время, потому при наличии скелета, мы сможем точно его идентифицировать. По поводу возвращения останков в Украину сейчас идет формальная переписка", — пояснила директор заповедника Неля Куковальская.

В Минкульте обещают поддержку. "Отправим комиссию в США, чтобы убедиться в подлинности останков Ярослава Мудрого. Если специалисты все подтвердят, то на межгосударственном уровне намерены вести переговоры о возможности перевозки останков Ярослава Мудрого в княжеский град Киев", — заявил министр культуры Евгений Нищук.

Князь Ярослав Мудрый. Восстановление внешности по черепу в 1939—1940 годах.

После возвращения костей в заповеднике планируют восстановить портрет князя. Кстати, поговаривают, что Россия ныне активно пытается вернуть останки князя себе.

Эксперт: "Чтобы вернуть останки князя, нужна помощь властей"

Украинские эксперты считают, что дело по возвращению в Украину останков князя Ярослава Мудрого давно могло быть решено, но нужно "покровительство" на государственном уровне.

Останки князя находятся в церкви в Бруклине.

"Если бы была политическая воля руководства страны, то останки Ярослава Мудрого уже бы давно были в Украине, — уверен президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. — Останки князя вернуть в Украину сейчас абсолютно реально, более того, это наш долг. Для этого нужны, во-первых, мощная политическая воля властей Украины, и, во-вторых, чтобы этим вопросом занимались наши дипломаты. Не так давно вместе с учеными мы даже утвердили дорожную карту возвращения останков князя на родину. Когда их удастся вернуть в Киев, зависит от того, насколько качественно будет организована работа и оперативно пройдены все этапы. Стоит отметить и важный нюанс нынешнего положения вещей: в условиях войны с Россией, которая искажает историю Киевской Руси и посягает на украинские культурные ценности, времени на раскачку нет".

Мазепа: гетману дорисовали щеки

Недавно ученые сделали еще одно сенсационное открытие — определили, какое на самом деле было лицо у гетмана Ивана Мазепы, которого художники изображали по-разному.

Гетман. Новый образ Мазепы.

ЛИЦО МАЗЕПЫ. Украинские ученые, благодаря современным технологиям и кропотливому труду, выяснили, что на некоторых портретах украинскому гетману добавили несколько десятков килограммов, дорисовав щеки и существенно округлив его лицо. Когда представили новый образ Ивана Мазепы, то украинцы увидели весьма красивого мужчину. Самое невероятное, что новый Мазепа очень похож на одного из людей, изображенных на фреске "Первый Вселенский собор" в Софийском соборе на западной стене храма. "После того как появился новый портрет гетмана, мы увидели, что его изображение есть на стене собора, которое недавно было открыто нашими сотрудниками. В советское время все, что касалось Ивана Мазепы, было затонировано в соборе до неузнаваемости, хотя он потратил много сил и финансов на восстановление храмов в Киеве", — пояснила Неля Куковальская.

Портрет. Один из многих "щекастых" и тучных образов.

ГЕТМАН БЫЛ ТЕМНОГЛАЗЫМ. Эксперты предполагают, что открытый портрет в Софийском соборе — прижизненное изображение Ивана Мазепы. А украинские историки поясняют, что после того как Церковь предала гетмана анафеме, российское правительство решило уничтожить все, что могло напоминать украинцам о Мазепе. Поэтому были уничтожены почти все изображения гетмана на картинах, иконах и гравюрах. В некоторых случаях портреты просто сильно видоизменили, к примеру — портрету, который находится в Музее истории Украины, дорисовали щеки, а туловищу гетмана добавили объем.

Композиция. "Первый Вселенский собор" на западной стене храма. Фото А. Бойко

"Но изображения Ивана Мазепы, созданные при его жизни, сохранились. Например, на гравюрах Даниэля Беля или Бернингротга. Черты лица новосозданного Мазепы действительно совпадают с его прижизненным описанием. Но у Мазепы были темные волосы и его описывают темноглазым", — рассказала нам кандидат исторических наук Елена Походящая.