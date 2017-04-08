"У нас сошлись звезды": чем живет единственная в Украине школьная обсерватория

Её создали за два года, теперь фотографируют Венеру и побеждают в конкурсах

Со стороны житомирская школа №8 — вполне обычная. Четыре этажа, свежий фасад, большая территория со спортплощадками. И странная серая башенка на крыше, которая лишь недавно приобрела свой необычный купольный вид. А там, внутри нее, находится единственная в Украине школьная обсерватория, благодаря которой дети могут не просто изучать, скажем, планеты Солнечной системы, но и посмотреть на них воочию, проследить за движением по орбите и даже снимать собственные видео этих удивительных процессов.

В фойе вы сразу понимаете, что здесь любят астрономию. Огромная стенгазета слева заполнена фото оборудования обсерватории и его спецификациями. На этажах — листы ватмана, на которых нарисованы звезды, планеты и галактики. Гуляя по коридорам и вчитываясь в цветастые буквы на этих плакатах, легко пройти вводный курс по астрономии, узнать о соседях Земли по Солнечной системе, посмотреть, как выглядит Млечный путь. Причем, часть изображений — чудные фантазийные рисунки, выполненные руками учеников.

Необычная школа. На крыше — будто космолет

— Мы очень горды, — признается директор Наталья Лавриненко. — Знаете, новости смотрим, как обычно все плохо, а тут — по-настоящему хорошее известие: в школе открыли обсерваторию.

Посреди центральной лестничной площадки четвертого этажа — металлическая лестница, упирающаяся в белую металлопластиковую дверь. За дверью — вдохновляющий подъем в саму обсерваторию. Вдохновляющий, потому что стены увешаны плакатами с достижениями человечества. Здесь есть и высадка на Луну; и стенд, посвященный украинским космонавтам; и ракеты "Южмаша"; и слова Стивена Хокинга о цели понимания Вселенной, ее устройства и роли человека ("Моя цель очень проста. Я хочу понимать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь"). И конечно же известные житомиряне: конструктор и инженер Сергей Королев, исследователь гравитационных волн и профессор Университета Кардиффа Леонид Грищук.

— Уникальность проекта в том, что пришлось сделать дополнительные пристройки и рассчитывать вещи, которые, по крайней мере в Житомире, ранее инженерами не рассчитывались. Лестница, которая ведет в класс обсерватории, — это новострой, ее раньше не было. Разбирался кусок крыши, чтобы все это добавить, — рассказывает Наталья Виливна, пока мы поднимаемся.

Плакаты в коридорах. Ученики радостно рисуют Солнечную систему и звезды, пишут о галактике

Кроме научных плакатов, на стенах висят картины, изображающие фантастические пейзажи других миров. Их написала… учительница английского и немецкого языка специально для обсерватории.

Класс — небольшое помещение на семь "посадочных мест". На стене — экран для проектора. На стеллажах — атласы, научная литература, макет ракеты. Вокруг развешены общеобразовательные астрономические плакаты. Посредине — крутая металлическая лестница, ведущая наверх. Здешние компьютеры объединены в одну сеть с одним из классов информатики, так что одновременно заниматься могут десятки детей.

Инопланетный пейзаж. Его нарисовала учительница

— У нас буквально сошлись звезды, — улыбается Наталья Лавриненко. — Директором школы раньше был Валентин Арендарчук, при нем стали говорить о ремонте фасада школы. А сверху стоит башенка. Раньше ее использовали пожарные — до высотных домов тут была самая высокая точка. В 1950-х тут был гравиметрический пункт, измеряли притяжение Земли и делали сетку координат города. Но это давно было, а тут возник вопрос: что с ней делать? Разбирать тяжело, школу построили в 1937 году, очень крепкие бетонные конструкции, можно крышу повредить. Поэтому решили реконструировать и создавать обсерваторию. Буквально как только Валентин Васильевич идею горсовету и мэру представил — так совпало, что ему предложили должность начальника управления образования. Так благодаря городу все и построили.

В холле школы. На стенде — вся информация об оборудовании, которое находится в обсерватории

Создали обсерваторию буквально за полтора-два года. Полгода вынашивалась идея, еще полгода проводили расчеты, год — на реконструкцию чердака, достройку лестницы и прочие ремонтные работы. Параллельно закупалась техника: проекторы, телескопы, компьютеры, камера. И вот уже первые результаты: на столе лежат фотографии Сатурна, Венеры и Луны, сделанные в этой обсерватории.

— Тяжелые были строительные работы. Пригнали огромный кран, чтобы снять бетонную плиту, он чуть не опрокинулся, — вспоминает Лавриненко.

— Да, при максимальном весе в шесть тонн плита весила почти пять с половиной, — говорит замдиректора Александр Дацун. — Монолитный бетон, тут были даже проблемы — просверлить невозможно, ничего не повесишь.

Крутая лесенка. Малышей сюда не пускают

Стены здесь и вправду монументальные: точно такие же, как в объекте "Скеля", командном пункте Коростенского укрепрайона, мощнейшем фортификационном сооружении в области.

Поднимаемся по лестнице, затем еще одна и, наконец, попадаем в святая святых: саму обсерваторию. Движущийся купол с раздвижными створками, пахнущая свежим деревом площадка, а на ней — толстый цилиндр телескопа, заботливо укрытый полиэтиленом: монтажные работы купола еще не завершены, не хватает щеток, которые бы перекрыли легкому снегу доступ в помещение. Это "Селестрон", GPS и 40 тысяч объектов в памяти: звезды, планеты, астероиды, кометы, созвездия. На специальном пульте (выглядит как старый телефон) вбиваешь нужное небесное тело, и моторчики разворачивают цилиндр в нужном направлении. После чего под него уже подстраивается купол.

Вид с башенки. Раньше тут был гравиметрический пункт

— Тут главное — погоду поймать. Мы начали работу с 16 января, до официального открытия. И за все это время нормальное чистое небо было раза четыре, — разводит руками Александр Дацун. — В пятницу хорошая погода, прибежали, отладили, поймали Венеру, а тут тучи. Сидим и ржем, мол, надо было в полвосьмого вечера бежать, чтобы тучку увидеть.

— Да, я вчера вечером приходил, думаю, небо классное такое. Только включил, а тут соседний ТЦ врубил все прожекторы, сами понимаете, какое тут наблюдение, — смеется учитель астрономии, физики и информатики Олег Багинский. — Хотя телескоп хороший, можно посмотреть и некоторые звезды, и даже туманность Андромеды.

Пульт. Управление телескопом

Обошлось все в 1,3 миллиона гривен. Основную массу денег съела реконструкция, а все оборудование стоит… 250 тыс. грн. Примерно как бюджетный автомобиль украинского производства. Вот и решайте, чиновники, говорят учителя, что лучше: купить "Ланос" или помочь детям понять красоту науки.

К слову, первые плоды уже есть: победа на фестивале "Открытый космос", второе место интелиады "Мы королевцы". Под награды выделили специальную стенку.

Конечно, все только начинается. Еще даже не до конца расписаны учебные занятия. Астрономию изучают 11-классники — им по расписанию положено. Остальные дети ходят в кружки: есть программа для маленьких, есть для тех, кто постарше. Если дети смотрят красочные научные фильмы, то 8-классники уже изучают созвездия и их расположение на ночном небе.

Юные астрономы. Хотят посмотреть, как космос выглядит из космоса и почувствовать невесомость

— Тут на специальной карте нужно выяснить, когда на нашем небосводе появляется яркая звезда или созвездие, — показывает на экран Иван. Они с ребятами, Даней и Франком, как раз ходят на кружок, считают, что это "круто" и хотят "открыть новую звезду". А еще мечтают посетить более крупную обсерваторию и, возможно, даже внести вклад в развитие астрономии в будущем. Возможно, увидеть опасный астероид. Или даже найти пресловутую "Девятую Планету", которая прячется в Облаке Оорта.

— Ознакомились с картой неба, — рассказывает Даня. — К примеру, берем фото и рисуем на нем созвездия, — курсор мышки соединяет точки, образуя знакомые нам фигуры. — Вот Большая Медведица. Вот Малая — надо провести воображаемую линию до Полярной звезды.

Планетарий. Показывает основные созвездия

Тут Близнецы, пояс Ориона, три крупные звезды, их легко найти. Вообще проще ориентироваться по Большой и Малой Медведице. Справа — Персей, снизу — Лев.

Вспоминаем и о полете на Марс.

— Мечтаю полететь в космос. Это очень страшно, но круто, экстремально. Хочу посмотреть, как космос выглядит из космоса. Почувствовать невесомость, — говорит Даня. — А вообще у меня в детстве был телескоп, но дал его брату, а тот использовал вместо дубинки…

На компах и планшетах ребят — разные программы-планетарии. И Space Engine, которая позволяет буквально летать от звезды к звезде; и Google Sky. Они знают адреса сайтов, где содержится полезная информация и разложены карты нашей системы. И готовятся к будущему: теперь, когда в школе есть обсерватория, нужны призовые места, чтобы доказать всем, что она тут не зря. Возможно, в будущем, у школы появится более мощный телескоп, который позволяет работать в светлое время суток и при любой погоде. Возможно, кто-то из них откроет новую карликовую планету или целую звезду. Пока же каждый может прямо на уроке увидеть, как выстраиваются рядом Венера, Марс и Уран.

Карта неба. Такие есть на компьютерах ребят

Пока, впрочем, о большой науке речь не идет: в обсерваторию водят экскурсии, собирается межшкольный кружок, работа, в целом, организаторская, а не исследовательская. Плюс наработка материала для будущих уроков. Так устроена наука: ничего не делается нахрапом, большая часть времени приходится на организаторскую деятельность. Однако новые фото появляются, а еще ко Дню космонавтики школа объявила "большой космический конкурс": дети пишут эссе о Солнечной системе и звездах, а победители первого этапа будут решать различные задачи. "Мы работаем, — говорит Олег Багинский, — нарабатываем практику, потому что с голой теорией многому не научишься".

Наталья Лавриненко. Гордится обсерваторией