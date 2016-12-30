Украина в хитах: как менялись музыкальные предпочтения страны с 1991 по 2016 год (видео)

Каждый год в нашей стране появляется не более 10 композиций, которые удостаиваются титула "настоящий хит". Один исполнитель/исполнительница/группа в среднем может "родить" не более трех шлягеров за 12 месяцев — и то, если повезет. Обычная математика такова: один год — один хит. Но за годы независимости в Украине появилось много исполнителей, чьи имена сегодня на слуху, а творчество входит в различные топ-рейтинги.

Мы составили своеобразную дорогу украинской музыкальной истории, представленную главными хит-мейкерами страны. Сразу скажем: рейтинг наш субъективный, и взять всех исполнителей в него мы априори не могли — в украинском шоу-бизнесе, слава богу, предостаточно авторов хитов! А счет, как вы уже догадались, мы вели под условным названием "хит за год". Также мы обращали внимание на количество просмотров видеороликов на эти песни, количество скачиваний в интернете и на их историческую значимость — когда после рождения хита музыкант действительно становился звездой.

Естественно, в подобный рейтинг можно было включить не одну и не две песни, например, "Океана Ельзи", Тины Кароль или Ирины Билык. Но первая задача, которую мы перед собой ставили, заключалась в том, чтобы проследить, как менялась наша страна после развала Союза именно на примере одной песни из репертуара одного исполнителя. Ну а вторая — желание вспомнить, когда же именно обычные музыканты перешли в разряд настоящих звезд.

1991

София Ротару "Хуторянка"

Несмотря на то, что первый успех пришел к Софии Ротару еще в 1970-х, новая волна ее популярности состоялась сразу после развала Союза и появления в ее репертуаре безусловного хита "Хуторянка".





1992

"Брати Гадюкіни" "Файне місто Тернопіль"

Изначально песня исполнялась на концертах группы, а в альбом была включена лишь в 1994 году. Сегодня "Файне місто..." является неофициальным гимном города, а была написана Сергеем Кузьминским всего за 2 часа посиделок на кухне.





1993

Виктор Павлик "Ти подобаєшся мені"

Этот хит Павлик исполнял, будучи еще в группе "Анна Мария". Благодаря ему певец приобрел свою первую популярность. Легендарное "Шикидим" в репертуаре появится только через пять лет.





1994

"Плач Єремії" "Лиш вона"

Автор Константин Москалец посвятил песню своей возлюбленной на тот момент, арфистке по имени Алина. Девушка давно эмигрировала в Шотландию, а песня о ней популярна в Украине до сих пор.





1995

Ирина Билык "Так просто"

Первый гастрольный тур в истории новой украинской популярной музыки совершила Ирина Билык 21 год назад! После выхода ее хитов "Божевільна", "Так просто", "А я пливу" она получила звание заслуженной артистки.





1996

Александр Пономарев "З ранку до ночі"

Именно с этой песни артист ведет отсчет своей творческой деятельности. Хотя написана она была в 1995 году, именно на начало 96-го пришелся пик ее популярности. В честь хита Пономарев назвал даже свою студию звукозаписи.





1997

"Воплі Відоплясова" "Весна"

Несмотря на то, что хит "Весна" еще с 1996 года звучал из каждого утюга, за ротацию клипа группе пришлось хорошо заплатить, причем даже по нашим меркам большую сумму — 2 тысячи долларов".





1998

Наталья Могилевская "Ла-ла-ла"

Свою первую пластинку певица выпустила в 1997-м, и называлась она так же, как и главный хит в репертуаре — "Ла-ла-ла". Спустя год было продано более миллиона копий альбома, а Наталья признана лучшей певицей года.





1999

"Океан Ельзи" "Там, де нас нема"

Первый профессиональный клип группы вышел в конце 1998-го, а спустя полгода "ОЕ" уже стали называть прорывом в украинском шоу-бизнесе. Видео ребятам снимал известный режиссер Семен Горов. Ради нужного кадра Слава Вакарчук даже закурил, хотя в жизни этого не делает.





2000

"Виа Гра" "Попытка номер пять"

Проект Константина Меладзе взорвал музыкальный рынок. Хит за хитом, бесконечная смена сексуальных солисток дает право называть группу выдающейся в истории украинской музыки.





2001

Ани Лорак "Полуднева спека"

Первый сингл певицы ("Я вернусь") вышел еще 97-м, но спустя 4 года посыпались один за другим хиты: "Полуднева спека", "Там, де ти є…", "Мрій про мене" — и Лорак вошла в топ исполнителей.





2002

Верка Сердючка "Гоп-гоп"

О Сердючке как ведущей заговорили еще в 1997 году, после выхода на экраны "СВ-шоу". А вот ее вокальные и артистические данные были оценены сполна после выхода клипа на песню "Гоп-гоп". Видео попало в топ-100 лучших клипов Европы в 2002-м.





2003

Кузьма Скрябін "Спи собі сама"

Проект был основан еще в 1989 году. Первая волна популярности накрывает группу с выходом альбома "Птахи" (1995 году), но спустя 8 лет Кузьма доказывает, что есть порох в пороховницах хитом "Спи собі сама".





2004

Руслана "Дикі танці"

Песня, которая принесла первую победу Украине на международном песенном конкурсе Евровидение. Кроме того, альбом "Дикие танцы" получил награду World Music Awards за наибольшее количество проданных альбомов в мире!





2005

"Друга ріка" "Так мало тут тебе"

Группа была основана еще в 1996 году. Но настоящая популярность к ней пришла после выхода в 2005 году таких хитов, как "Так мало тут тебе", "П’ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Відчиняй". Как потом признавался солист Валерий Харчишин, столько песен он написал из-за проблем в семье (с женой был на грани развода, но влюбленные помирились).





2006

Тина Кароль "Выше облаков"

В 2005 году Кароль поразила Аллу Пугачеву на конкурсе "Новая волна": примадонна отметила украинку своей спецпремией. За деньги, которые Тина получила на конкурсе ($50 тыс.), в том числе был снят первый клип певицы — "Выше облаков", который спустя семь лет оказался пророческим (певица овдовела).





2007

Бумбокс "Вахтерам"

"Визитная карточка" коллектива — песня "Вахтерам" — прозвучала в фильме "Красный жемчуг любви". В благодарность за право использовать песню создатели картины сняли для музыкантов клип на нее. Так что теперь у песни два клипа — один авторства Виктора Придувалова и второй — от режиссера "Красного жемчуга" Андреса Пуустумаа. В последнем снялась героиня фильма, российская актриса Оксана Фандера.





2008

Потап и Настя "Не пара"

В 2007 году дуэт "Потап и Настя" победил на российском конкурсе "Пять звезд", после чего их карьера пошла в гору. А после выхода скандального клипа на песню "Не пара" с изобилием откровенных эротических сцен о дуэте заговорили еще больше.





2009

Nikita "Веревки"

Спустя год после рождения группы девушки снимаются в провокационном клипе на сингл "Веревки", который становится "визитной карточкой" коллектива и вызывает широкий резонанс. Съемки проходили ночью в подземном паркинге одесского торгового центра. А по сценарию видеоклипа Астафьева и Кавтарадзе в кадре ходят голые. Поначалу клип в ротации выходил только ночью, пока девушек "не одели" в черные полоски.





2010

Иван Дорн "Стыцамен"

До сольной карьеры Иван Дорн выступал в группе "Пара Нормальных" с Анной Добрыдневой. А в 2010-м выпускает свои собственные песни, среди которых "Стыцамен", "Бигуди", "Северное сияние". Первыми о Дорне как об исполнителе узнают тусовщики крупных городов: песни становятся популярными именно в клубах и на приватных вечеринках.





2011

The Hardkiss "Make up"

Украинская англоязычная группа появилась в 2011-м. Уже в следующем году она победила в двух категориях премии YUNA — "Открытие года" и "Лучший видеоклип" (за песню "Make-Up").





2012

Светлана Лобода "40 градусов"

Кто бы мог подумать — этот хит написал тогда еще малоизвестный 27-летний Дмитрий Монатик из Луцка, который, к слову, поделился, что у него на это ушло всего пять минут, а в качестве гонорара он попросил всего $500. Теперь они встречаются на одной сцене





2013

Ольга Полякова "Шлепки"

До рождения своего главного хита певица пыталась пробиться в шоу-бизнес благодаря дуэтам с "Чай вдвоем" и даже Людмилой Гурченко. Но все решили незамысловатые "Шлепки".





2014

"Время и стекло" "Имя 505"

Если и есть приставучие песни, то это ее хрестоматийный вариант: каждый, кто хоть краем уха в маршрутке слышал эту песню, уже до конца дня не мог ее выдворить из своей головы! А записали ее всего за час.





2015

Никита Алексеев "Пьяное солнце"

Тот случай, когда исполнителя "сотворила" сама песня. Написав для выпускника талант-шоу хит, композитор Руслан Квинта сделал его в одночасье кумиром миллионов девочек.





2016

Джамала "1944"

До этой песни и победы на ЕВ за плечами певицы было три студийника и море работы. Но именно после "1944" о ней узнали все. Очень личная, сложная и уже историческая композиция.



