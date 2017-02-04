Жизнь в хостеле: шторка вместо стены, беруши на всю ночь и штрафы за лишний вдох

Отношение к хостелам у нас неоднозначное: многие считают, что там обитают только работяги из провинции и наркоманы, и соседству с таким общежитием не рады. В Раду в 2015-м даже внесли законопроект о запрете хостелов в жилых домах. "Сегодня" узнала, что заставляет людей постоянно жить в хостелах, и мешают ли они жильцам обычных домов.

"На первом этаже моего дома находится хостел на 20 койко-мест, — рассказывает киевлянка Людмила Троицкая. — Место в сутки там стоит 50 грн, в месяц — 800. За полтора года существования хостела в нашем парадном было ограблено 3 квартиры, а за предыдущие 20 лет — лишь одна! Летом под окнами был ад — посетители дни и ночи напролет пили, курили, орали и устраивали мордобои. Приходилось вызывать полицию. Моя квартира сверху, и постоянно в сигаретном дыму! Я жалуюсь, но меня лишь перенаправляют из службы в службу".

"В нашем доме тоже хостел, но его посетители мне особо не мешают. Но как человек, входящий в ОСББ, я знаю, сколько вреда они приносят дому, — говорит киевлянин Арсений Туча. — Как минимум постоянный бардак и вытоптанный газон. Я понимаю, что места для ночлега людям нужны. Но лучше выделить отдельный дом и отдать его под хостелы сразу нескольким владельцам".

ПЛЮСЫ ЖИЗНИ В ХОСТЕЛЕ

Дешево: цена на проживание в разы ниже даже, чем в самых дешевых гостиницах. Удобное расположение: многие хостелы находятся в центре столицы, в пешей доступности к главным достопримечательностям города (что хорошо для туристов) и всегда рядом с метро. Практично: регулярно меняют постельное белье и убирают в комнатах, есть бесплатный Wi-Fi, чай, кофе, сахар, соль, порошок и туалетная бумага, что значительно упрощает жизнь. Постояльцам предлагают скидки на завтраки. Много туристов: можно практиковать иностранный язык и завести друзей за границей.

МИНУСЫ ЖИЗНИ В ХОСТЕЛЕ

Конвейер людей: приходится постоянно жить с незнакомцами, каждую ночь засыпать с новыми соседями. У каждого свои привычки, запахи и режим сна. Гигиена: из-за большого количества людей чистота в душе и туалете стоит под большим вопросом. Мелкое воровство: иногда в хостеле могут украсть даже одежду или косметику, но чаще всего воруют еду из общего холодильника. Ярлык: у многих предвзятое отношение к жителям хостелов, мол, это бедные и нереализованные в жизни люди. Интим: в приличных хостелах посетители не станут заниматься сексом при свидетелях (в некоторых интим даже запрещен руководством), но в некоторых это вполне допустимо.

ВАЛЕРИЙ: "Шторки на кровати дают уединение, но не спасают от храпа"

Телевизионщик Валерий Животов из Иловайска сейчас живет на съемной квартире, но еще полгода назад жил в одном хостеле, а в другом — работал. "Когда только переехал в Одессу, я не мог позволить себе снимать квартиру или хотя бы комнату, и решил перекантоваться в хостеле, пока найду работу. Но с работой было туго, — рассказывает 28-летний парень. — Каждый раз, когда в комнату поселяли кого-то невыносимо храпящего, я обещал себе завтра же "завязать" с хостелами. Не раз случалось, когда трое не храпящих просыпались посреди ночи и совещались, как быть с тремя храпящими, которые не дают спать. Утром я понимал: не все в жизни так просто, и планы менялись обратно.

За три месяца проживания в хостеле я подружился с его администраторами и владельцем, который, к слову, оказался моим земляком. Благодаря ему я и стал работать в хостеле по соседству. Поначалу мне было интересно — постоянные новые интересные знакомства, но в какой-то момент все это мне жутко надоело. Ночь в хостеле — это почти как ночь в плацкарте. Шторки на кровати создают эффект "я в домике" — и это, пожалуй, единственное, что дает хоть мало-мальское уединение. И то — в зависимости от того, насколько шумные соседи заехали в этот раз. Со временем я понял, что мне хочется больше личного пространства, ведь в таких условиях даже девушку привести некуда.

Я думаю, что в каждом хостеле находятся люди, которые доставляют хлопоты окружающим. У нас жил мужчина лет шестидесяти, который постоянно тыкал свои справки, рассказывал скучные истории, варил кастрюлю похлебки, которую перекипячивал по несколько раз, отчего на кухне стоял ужасный запах. Ел всегда в комнате, сидя на кровати. На беду иностранцев, он в беглом порядке знал несколько языков — польский, французский и немецкий.

В нашем хостеле постояльцы жили только с октября по апрель. В апреле их всех традиционно выгоняли, ведь постояльцы платят гораздо меньше денег, нежели туристы. В Одессе летом держать постояльцев невыгодно. Зимой в нашем хостеле можно было жить в месяц за 2 тысячи гривен (66 грн/день), летом это же место обходилось в 150 грн/день. Кроме того, туристы гораздо аккуратнее и культурнее, чем постояльцы: это было видно по горам посуды, которая днями могла застаиваться на кухне в зимний период. Иногда я психовал и сам брался ее перемывать. Как и везде, у нас за немытую посуду был установлен штраф. Но вычислить виновника было крайне трудно".

ОЛЬГА: "Живу словно в пентхаусе на восемь человек"

Оставив 7-летнего сына на попечение бабушки, 28-летняя Ольга приехала в столицу из Мариуполя. Она работает в киевском спорткомплексе фитнес-тренером. Чтобы сэкономить денег, уже год живет в хостеле в номере на восемь мест:

"В хостеле жить удобно: целыми днями все пропадают на работах или учебах, и приходит лишь ночевать, — говорит Ольга. — Чувствую себя здесь, как дома. Словно живу в людном пентхаусе — наш хостел занимает два последних этажа 25-этажного дома возле метро, недалеко от центра. Здесь все очень строго — и правила, и администратор. В коридорах камеры слежения. Для ценных вещей есть специальные шкафчики с кодовыми замками. Запрещено употреблять алкоголь в коридорах хостела — пить можно только в своей комнате. Внутрь пускают до 24:00, а выпускают только с 6:00. Если кто не помыл за собой посуду — штрафуют. Телевизор общий, часто вечерами смотрим фильмы в общей комнате. Есть игровая приставка. На кухне дают бесплатные чай, кофе и сахар. Из неудобств, часто меняющиеся соседи, очереди к плите и общий душ (мужской и женский), как в спортзале. Ванной нет. Когда в гости приходят подруги, можно посидеть и попить чаю на кухне".

А вот со своим парнем Ольга встречается в его квартире.

По деньгам тоже выгодно: чем дольше живешь — тем дешевле. "Я платила 82 грн в день. Если кого-то поселяешь в свою комнату — дают скидку, так что выгодно приводить друзей. А вот с двухъярусными кроватями проблема — они как единый организм, части которого живут в полном согласии друг с другом. И если кто-то ворочается, то вся кровать ходит ходуном и скрипит. Я даже купила беруши! Сплю на нижней кровати — на ней удобней", — рассказывает девушка.

Соседки у Ольги были самые разные: кто-то учится заочно и приезжает время от времени, кто-то, как Ольга, работает, кто-то переселился с Донбасса.

"Недавно я познакомилась с девушкой, которая сняла здесь отдельную комнату, — говорит Ольга. — Это почти как номер в гостинице, только с общей кухней. Она профессор, живет и работает в университете в Лондоне. Обычно селится в гостиницах, которые оплачивает работа, но в этот раз приехала оформить визу в посольстве за свой счет. Сказала, что в хостеле ей дешевле и веселее, чем одной в гостинице. Еще в нашей комнате живет пенсионерка из Луганска: она 11 лет работала в Италии, есть сбережения и трехкомнатная квартира дома, но продавать ее не хочет. Да и смысла, видимо, сейчас нет. Около года она живет с нами, хотя наверняка могла бы снять что-то получше. Но на наши вопросы отвечает: "Да вы что! Мне здесь веселее!". Да уж: чего здесь нет, так это одиночества: побыть одной в таком хостеле практически невозможно. Но я люблю быть с людьми. Да и, в любом случае, это лучше, чем сидеть в своем городе одной в трехкомнатной квартире, когда реальная жизнь проходит мимо".

ТАТЬЯНА: "Здесь не рай, зато я практикуюсь в английском и итальянском"

35-летняя Татьяна из Чугуева живет в харьковском хостеле, в комнате на 6 человек. Семьи и детей у нее пока нет. "Первый раз попробовала жить в хостелах, когда путешествовала за границей, — говорит женщина. — Я вообще и зарабатываю, чтобы путешествовать. Второй раз побывали в хостеле с подругой, когда мы приехали в Киев еще студентками. Там было весело, 99% мужчин — иностранцы, в комнате с нами жил чех — мы тогда жили в общей комнате. Было шумно, весело, вместе ходили по клубам. Третий раз жили с подругой в хостелах в поездке по США. Там я поняла, что разницы никакой нет — живешь ли ты в номере с 4 людьми, или с двенадцатью. Как правило, ты приходишь туда только поспать. Утром все встали, помылись, поели — и разошлись по своим делам. Зачем же переплачивать за гостиницу? Есть телевизор и бесплатный интернет. В общем, месте стоит гладильная доска, утюг, фен. Мой хостел расположен в центре Харькова — это очень удобно. У нас останавливаются в основном европейцы или наша молодежь. Но многие мои друзья до сих пор думают, что хостел — это камера в тюрьме".

По словам Татьяны, пренебрежительно относятся к хостелам только украинцы, тогда как во всем мире это считается удобным жильем. "Я много путешествовала и скажу, что пьяные соседи мне чаще попадались в гостиницах от 3 звезд и выше. А в хостелах такое редкость, там все строже, — говорит Татьяна. — И новых знакомых специально искать не нужно: выходишь в кухню или гостиную — и знакомства происходят сами собой. Когда в хостеле появляются иностранцы, практикуюсь с ними в английском и итальянском. Хотя, конечно, здесь не рай. Например, неделю у нас жила пьяница, потом ее выселили. Приезжала семья с детьми на несколько дней — это был ад! Дети кричали, прыгали, хотели все время смотреть мультики по телевизору... Кто-то хочет лечь спать рано, а кто-то — поздно ночью. Одна окно открывает, а второй дует. Сегодня одна спит на втором этаже твоей кровати, а завтра — другая, свесив ноги, и дико храпит. Это раздражает, потому некоторые снимают отдельную комнату. У нас в хостеле парень за такую комнату платит 5 тысяч. Но ему удобно: больше общения, и каждую неделю меняют постельное белье".

МИРОСЛАВ: "Многие годами живут в хостелах по 12 человек, как в курятнике"

40—летний житомирянин Мирослав живет в Киеве почти полгода. Работает гитаристом в клубе. За это время сменил три хостела: два в центре и один на окраине. На окраине (Лесной массив Киева) хостел занимал всего 4 комнаты в жилом доме, а в центре Киева — это были уже 12 комнат с разными условиями. "В центре, на Подоле, в первый же день поселения мне предложили проломить голову табуреткой, потому что я неправильно поставил рюкзак, — рассказывает Мирослав. — Я жаловался администратору, но толку было мало. Многие люди годами живут в комнатах по 8—12 человек, как в курятнике, часто мужчины и женщины вместе. Но это мало кого смущает: возвращаясь со смены (часто ночной) — спишь, как убитый, и все равно, кто храпит рядом — мужчина или женщина. Вскоре я понял, что соседи — это всегда лотерея, и выиграешь ли ты, неизвестно. Порой такое увидишь! Например, как дерутся две пьяные женщины, и волосы клочьями летят — зрелище, скажу я вам, не для слабонервных. А вот порядки в каждом хостеле разные. В том, где живу сейчас — все строго: выйдешь ночью в туалет в одних трусах — администратор потребует вернуться и одеться. Часто в хостелах у кровати есть тумбочки, но они не запираются. Если что—то украдут, можешь пожаловаться или вызвать милицию, но опять же — шансов вернуть украденное маловато. В основном живут те, кому не хватает на съем отдельной комнаты, в среднем платят 1,5 тысячи в месяц". Хотя однажды Мирослав подружился в этом хостеле и с чернокожим с Ямайки, у которого в Украине бизнес — правда, какой именно у него бизнес, он так и не признался.

А вот с личной жизнью в хостеле не очень, признается Мирослав. "Не всем девушкам нравится общаться с парнями, живущими в хостелах, — говорит музыкант. — Многие, когда узнают, что живу в хостеле, исчезают. Но попадались и такие, для кого не проблема заниматься сексом в общей комнате за шторкой! Но я все же подумываю снять квартиру".

АЛЕКСЕЙ: "Мы с мамой пожили в хостеле лишь 3 месяца, но здесь я встретил любимую"

28-летний львовянин Алексей впервые попал в хостел в студенческие годы, когда путешествовал по Европе. Это был шестиместный номер, к нему прилагался завтрак, и парню очень понравилось. А вот в хостеле в родном Львове его сподвиг пожить... ремонт, который устроила мама в их квартире. В итоге он на три месяца поселился в мужскую комнату на четыре человека, а мама — в женскую. В таком проживании оказалось много плюсов: Алексей познакомился с девушкой из маминой комнаты, и они до сих пор встречаются. А мама выбор одобрила и тоже с ней подружилась.

"В хостелах часто складываются пары, историй миллион, — говорит Алексей. — В самый первый вечер при поселении повздорил с соседями, мне чуть не проломили голову табуретом. Один мужчина приезжал в комнату пьяный и даже пытался покончить жизнь самоубийством, его забрала скорая. В кухне висят напоминания, что надо мыть за собой посуду, иначе штраф. Продукты в холодильнике, которые не сложены в пакеты и не подписаны — выкидываются. А часто бывает, что гости едят чужие продукты. Очень много иностранцев — они самые веселые. Чаще приезжают во Львов туристы, причем живут даже семьями".

За три месяца, что Алексей пожил в хостеле, он настолько привык, что даже расстроился, когда ремонт закончился и пришлось вернуться домой.