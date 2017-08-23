Без чего не пустят в ЕС: все, что нужно знать о страховках

Среди обязательных для пересечения границы с ЕС документов страховки нет, однако ее могут попросить предъявить

Украинцы с 11 июля могут без виз путешествовать в страны Европейского союза. Как отмечают эксперты, многие туристы не знают, что, согласно украинскому закону, выезжая за границу нужно оформлять медицинскую страховку. И наличие полиса могут проверить. Сайт "Сегодня" выяснил, зачем нужна страховка и где ее можно оформить.

Кому и зачем нужен страховой полис

Согласно визовому кодексу, для пересечения границы с Европейским союзом медицинская страховка – обязательна. После либерализации визового режима этот документ на украинцев больше не распространяется. Сейчас украинцы ездят в ЕС по правилам, описанным в Шенгенском приграничном кодексе.

Главное – взять с собой биометрический паспорт и необходимую сумму налички (или банковскую карту). Также пригодятся бронь в отеле (или приглашение от гражданина страны, который готов предоставить жилье) и обратный билет. Медицинская страховка по европейскому законодательству в обязательном порядке нужна только тем, кто еще не оформил биометрический паспорт и продолжает путешествовать с визой. А также тем, кто путешествует с помощью турагентств (на них распространяется закон "О туризме").

Однако, как поясняет юрист Александр Плахотник, украинский закон также определяет порядок выезда за границу. "В девятой статье закона "О порядке выезда…" четко сказано, что украинец должен быть застрахован. Это поясняется просто: если вдруг вам срочно понадобится медицинская помощь, далеко не каждая страна готова вам ее предоставить бесплатно. Закон вас защищает, обязывая оформлять медицинскую страховку. Другое дело, что выполнение этого обязательства в странах, в которых действует безвизовый режим с Украиной, часто не контролируют", – рассказывает юрист.

"В девятой статье закона "О порядке выезда…" четко сказано, что украинец должен быть застрахован. Это поясняется просто: если вдруг вам срочно понадобится медицинская помощь, далеко не каждая страна готова вам ее предоставить бесплатно", – рассказывает юрист.

Кроме того, на официальном портале всеукраинской кампании о безвизовом режиме говорится: у украинца могут проверить наличие страховки, хотя ее отсутствие не является причиной для отказа во въезде.

Экономить на страховке не стоит, считают эксперты. Если, к примеру, подвернуть ногу, играя в бадминтон на пляже, владельцам дешевого полиса страховая компания такие медицинские расходы может не компенсировать. Обычный полис гарантирует некоторые медицинские расходы, транспортировку и репатриацию.

Со страховкой есть возможность сэкономить, уверен председатель правления Первого украинского международного банка (ПУМБ) Сергей Черненко. "Чаще всего украинцы отдыхают не более недели – двух. Страховой полис можно оформить на 30 дней пребывания за границей и воспользоваться им несколько раз в течение года. Например, в августе для поездки на море в Турцию или даже Таиланд, а в мае следующего года – для поездки на экскурсию в одну из стран Евросоюза", – рассказывает Сергей Черненко.

Как выбрать страховку

Сергей Черненко советует обратить внимание на учреждение, в котором оформляешь полис. Это должен быть надежный банк или страховая компания. Полис медицинского страхования "Мандрівник", приобретенный в отделении банка ПУМБ, действует во всем мире, его принимают все консульства и посольства. Оформить страховку можно в любом отделении банка. За два прошлых года владельцы "Мандрівника" компенсацию на сумму более 700 тысяч гривен. Причем в выплате не отказали ни одному из клиентов.

Также важно понимать, какой формат отдыха предполагается, и выбрать полис с необходимым перечнем покрываемых страховых рисков. К примеру, в рамках страховки "Мандрівник" можно выбрать пакеты "Туризм", "Туризм + Спорт", "Туризм + Спорт + Горные лыжи". Стоимость – от 10 до 30 долларов по курсу НБУ.

"Мандрівник" покрывает медицинские расходы на амбулаторное и стационарное лечение, расходы на транспортировку и репатриацию, несчастные случаи (ушибы, переломы, вывихи и т.д.), административные расходы (телефонные переговоры, проживание в отеле после лечения).

Напомним, получить страховой полис бесплатно можно, оформив кредитку "SoloМандры". Вместе с картой в отделении банка дадут полис туристического страхования на 30 календарных дней пребывания за границей, который действует в течение года. Подробнее о том, что это за карта и как ею пользоваться, можно прочитать здесь.

"Сама карта позволяет рассчитываться за рубежом без комиссий. А если вы вернете потраченные кредитные средства до 62-х дней – дополнительно банку платить не придется", – рассказывает Сергей Черненко.

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