Итальянка бросила все и отправилась путешествовать со своей собакой (фото,видео)
Девушка переоборудовала небольшой автомобиль под жилье и решила кардинально изменить свою жизнь
Родившаяся в Италии Марина Пиро всегда мечтала путешествовать. Однажды девушка решила бросить все и отправится в путь. Марина переоборудовала автомобиль под жилье и теперь путешествует со своей собакой.
О местах, в которых она побывала, девушка рассказывает в своем инстаграме, а также она ведет свой блог, где делится секретами создания своего миниатюрного жилья и ремонта автомобиля.
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