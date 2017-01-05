Итальянка бросила все и отправилась путешествовать со своей собакой (фото,видео)

Родившаяся в Италии Марина Пиро всегда мечтала путешествовать. Однажды девушка решила бросить все и отправится в путь. Марина переоборудовала автомобиль под жилье и теперь путешествует со своей собакой.



О местах, в которых она побывала, девушка рассказывает в своем инстаграме, а также она ведет свой блог, где делится секретами создания своего миниатюрного жилья и ремонта автомобиля.



