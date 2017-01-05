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Итальянка бросила все и отправилась путешествовать со своей собакой (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/2_main.1483546988.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/2_tn.1483546988.jpg Путешествия Девушка переоборудовала небольшой автомобиль под жилье и решила кардинально изменить свою жизнь

Итальянка бросила все и отправилась путешествовать со своей собакой (фото,видео)

Сегодня, 01:07

Девушка переоборудовала небольшой автомобиль под жилье и решила кардинально изменить свою жизнь

Родившаяся в Италии Марина Пиро всегда мечтала путешествовать. Однажды девушка решила бросить все и отправится в путь. Марина переоборудовала автомобиль под жилье и теперь путешествует со своей собакой.

О местах, в которых она побывала, девушка рассказывает в своем инстаграме, а также она ведет свой блог, где делится секретами создания своего миниатюрного жилья и ремонта автомобиля.

 
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