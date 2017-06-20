Как посмотреть мир и легально заработать – советы экспертов

Сегодня, 17:41

Затраты на поездку можно покрыть, поработав фотографом или даже гидом


Официально работать по безвизу украинцам запрещено законом. Но способы как хотя бы частично окупить свою поездку есть. Как посмотреть мир и легально заработать, выясняли журналисты "Сегодня".

Ольга готовится опубликовать свою первую книгу о Париже. А начиналось все с небольших заметок в интернете. "Изначально я не думала о деньгах. Сейчас же мы заработали какую-то космическую для меня сумму", – говорит писательница Ольга Котрус.

У Нины и Дмитрия свои методы заработка – удаленной работой в интернете и фотосессиями обычно отбивают свои путешествия. "Можно фотографировать то, что находится вокруг тебя как в Украине, так и за границей, – и размещать на специальных сайтах. Со временем на эти фотографии или иллюстрации появляется спрос", – делится опытом путешественница Нина Гелетуха.

Стать гидом, зная город всего несколько месяцев, тоже возможно. Пример этому – студентка Эми из Индонезии. Историю и архитектурные памятки Антверпена знает плохо, но может показать отличные шопинг-центры. За двухчасовую прогулку берет 13 евро с человека. "Чаще всего такие экскурсии заказывают женщины. Они больше хотят весело провести время в компании, а не изучать историю", – говорит Эми. 
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