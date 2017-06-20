Как посмотреть мир и легально заработать – советы экспертов
Затраты на поездку можно покрыть, поработав фотографом или даже гидом
Официально работать по безвизу украинцам запрещено законом. Но способы как хотя бы частично окупить свою поездку есть. Как посмотреть мир и легально заработать, выясняли журналисты "Сегодня".
Ольга готовится опубликовать свою первую книгу о Париже. А начиналось все с небольших заметок в интернете. "Изначально я не думала о деньгах. Сейчас же мы заработали какую-то космическую для меня сумму", – говорит писательница Ольга Котрус.
У Нины и Дмитрия свои методы заработка – удаленной работой в интернете и фотосессиями обычно отбивают свои путешествия. "Можно фотографировать то, что находится вокруг тебя как в Украине, так и за границей, – и размещать на специальных сайтах. Со временем на эти фотографии или иллюстрации появляется спрос", – делится опытом путешественница Нина Гелетуха.
Стать гидом, зная город всего несколько месяцев, тоже возможно. Пример этому – студентка Эми из Индонезии. Историю и архитектурные памятки Антверпена знает плохо, но может показать отличные шопинг-центры. За двухчасовую прогулку берет 13 евро с человека. "Чаще всего такие экскурсии заказывают женщины. Они больше хотят весело провести время в компании, а не изучать историю", – говорит Эми.
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