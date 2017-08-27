Как улучшить активный отдых и сделать его ярче

Отправляетесь в долгожданный отпуск? Собираетесь активно и с пользой провести время?

Как пишет health info со ссылкой на the-challenger.ru, эксперты рассказали, как сделать отпуск еще активнее, насыщеннее и энергичнее.

1. Составьте план

Если собираетесь в горы, изучите экотропы и горные дороги в том месте, куда направляетесь. Едете на море? Найдите школы серфинга, присоединитесь к местному беговому клубу или узнайте расписание местного йога-клуба (йога на берегу моря — мечта!). Заранее найдите магазины здорового питания, рынки со свежими фруктами и овощами и спортивные площадки — так вам не придется тратить время на поиски на месте.

2. Выберите хорошую компанию

Чтобы активно провести каникулы, лучше отправиться в путешествие с теми, кто разделяет ваши взгляды и готов поддержать любую идею. Если таких единомышленников вы не нашли, не отказывайтесь от поездки. Познакомитесь уже на месте с новыми людьми, наберетесь впечатлений и проведете каникулы именно так, как мечтали.

3. Подготовьте снаряжение

Если собираетесь бегать в отпуске, не забудьте проверенные кроссовки, спортивную форму и сменный комплект, чтобы не пришлось ждать, пока одежда высохнет. Для тренажерного зала захватите перчатки и удобную бутылку с водой. Планируете тренироваться на улице? Возьмите скакалку. Для трекинга и горных прогулок подберите удобные трекинговые ботинки, небольшой рюкзак и ветровку.

Лайфхак для девушек: беговые бра и шорты легко превращаются в купальник — можно нырнуть в море сразу после пробежки. Каким бы спортом вы ни занимались на отдыхе, не забудьте солнцезащитный крем, тренировочный коврик и массажный ролл. Последний не утяжелит ваш багаж, зато вы будете скорее и лучше восстанавливаться после тренировок.

4. Рано вставайте

Универсальный совет для всех видов путешествий. Рано утром самое мягкое солнце, меньше людей на улицах, а еще отпуск становится как будто дольше. Если вставать в 7 утра вместо 12, появится больше времени, чтобы исследовать новые места, заниматься спортом и знакомиться с новыми людьми.

5. Найдите баланс

Вы на каникулах, и это значит, что можно забыть о жестких ограничениях и позволить себе тренироваться в удовольствие, а не по строгому плану, заказывать десерт вместо сока из сельдерея. Проводите время на природе, гуляйте в горах, купайтесь в море и просто наслаждайтесь летом.