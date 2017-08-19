Осень приближается: какие праздники, фестивали и места ждут украинцев

У многих людей начало осени вызывает небольшую меланхолию – лето закончилось, впереди сезон дождей и холодов. Однако, это время года – идеальная пора для коротких путешествий и увлекательных выходных. Сайт "Сегодня" выбрал несколько мест, куда можно поехать на день-другой, чтобы интересно провести время.

Городские праздники

Фото: архив

Начать можно с Одессы. 2 сентября здесь празднуется день города, традиционно один из самых веселых праздников в году. Разбавить праздничные мероприятия и осмотр достопримечательностей можно и пляжным отдыхом, ведь бархатный сезон на Черноморском побережье в это время только вступает в силу.

10 сентября можно съездить на "день рождения" Днепра. В честь праздника на Фестивальном причале запланирован концерт Верки Сердючки и АLEKSEEV и кавер-группы, которая будет исполнять хиты мировой эстрады.

Дендропарки

Дендропарк "Софиевка". Фото: архив

Что может быть лучше, чем неспешная прогулка по огромному красивому парку? Особенно, когда безжалостной жары больше нет, а деревья и кусты уже по-осеннему преобразились. Для такой прогулки идеально подойдет один из самых больших дендропарков в Украине – "Александрия" (Белая Церковь, Киевская область). На площади в 400 га раскинут дубовый лес с полянами, прудами и старинными архитектурными объектами. По территории "Александрии" можно прогуляться самостоятельно или с экскурсоводом, покататься на велосипедах и, даже, пожениться.

Еще один известный и любимый туристами дендропарк – "Софиевка" (Умань, Черкасская область). Это – памятник садово-паркового искусства конца XVIII — первой половины XIX века. Площадь дендропарка 179,2 га, здесь есть более трех тысяч разнообразных растений, как местных, так и экзотических. Одна из достопримечательностей "Софиевки" — водопад, с помощью которого можно воплотить мечту. Считается, что для того, чтобы сокровенное желание исполнилось, нужно пройти по проходу прямо за его потоками так, чтобы на вас не попала ни одна капля.

Музеи под открытым небом

Музей народной архитектуры и быта Пирогово. Фото: А. Яремчук

Безусловно, любой из музеев достоин внимания посетителей, но в солнечные осенние дни мы предлагаем остановить свое внимание именно на музеях под открытым небом. Например, поехать в Переяслав-Хмельницкий. Это один из самых древних городов Киевской Руси. Сейчас здесь расположен национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав", в состав которого входит 371 памятка истории и архитектуры украинского народа и 25 музеев разных профилей: исторический, археологические, литературные, этнографические и другие. Так, здесь находится Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины, в котором подробно представлены архитектура и обычаи украинцев от глубокой старины до XIX века. Еще одним из наиболее интересных мест в Переяславе является Музей Трипольской культуры. На его территории расположены более 500 артефактов, которые рассказывают о племенах древних землеробов трипольской культуры.

Еще один вариант – музей народной архитектуры и быта Украины Пирогово на окраине Киева. Его территория – 150 гектаров, на которых расположены более 300 экспонатов. В Пирогово можно увидеть уникальные образцы украинского села и быта со всех уголков страны. В музее есть единственная в Украине украинская хата XVI столетия. Кроме экскурсии, на территории музея можно устроить пикник, покататься на лошадях и поучаствовать в различных развлекательных мероприятиях, особенно во время праздников. В Пирогово даже есть несколько действующих старинных церквей, в которых могут обвенчаться влюбленные.

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Интересные места

Город Припять в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: AFP/GENYA SAVILOV

Если вы хотите побывать в уникальном месте еще и с пользой для здоровья – отправляйтесь в село Лумшоры, расположенное в Перечинском районе Закарпатской области. Эта деревушка — своеобразный бальнеологический курорт, где с 1600 года лечатся сероводородными источниками. Главная "фишка" этого места – купание в чанах с минеральной водой, под которыми разжигают костер и нагревают ее до +40-45°С. После можно окунуться в ледяную горную реку. Такие ванны улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Еще один вариант получить незабываемые эмоции – поехать в Чернобыльскую зону отчуждения. 31 год назад после аварии на ЧАЭС жители 30-км зоны были выселены, а сама территория – закрыта. Но сегодня Чернобыльская зона отчуждения очень популярна среди туристов как из Украины, так и со многих стран мира. Несмотря на режимность территории, туда можно поехать, но для этого нужно согласовать визит с Агентством по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), выбрать один из существующих маршрутов и взять с собой сопровождающего. Без всего этого проехать через пропускные пункты невозможно.

При этом, в Украине уже давно есть ряд частных организаций, которые устраивают экскурсии в Чернобыль. В рамках такой поездки покажут самые интересные места Зоны – ЧАЭС, загоризонтную радиолокационную станцию "Дуга", города Чернобыль и Припять, покинутые села и дикую природу.

Отметим, что посещать Чернобыльскую зону отчуждения можно с 18 лет.

Фестивали

21-24 сентября во Львове пройдет фестиваль кофе. Фото: facebook.com/LvivCityCoffeefest

А если вы любым экскурсиям предпочтете многолюдный праздник или фестиваль, то и для вас есть несколько вариантов. 9 сентября в городе Коростень (Житомирская область) пройдет вкусный праздник – фестиваль дерунов. В этот день можно не только продегустировать различные вариации этого блюда, но и научиться их готовить.

21-24 сентября 2017 года во Львове пройдет 11-й городской фестиваль кофе. Этот праздник кофе уже обрел популярность и даже превратился в осенний символ Львова. И именно в эти дни львовские кофейни соревнуются за звание лучшего заведения, и предлагают особенно большой выбор кофейных напитков и десертов.

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А для поклонников современного искусства 1-3 сентября в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) состоится ежегодный музыкальный и street-art фестиваль "Республика". За эти дни свои таланты в разных проявлениях уличного искусства продемонстрируют участники из разных стран. Также в ходе феста запланированы выступления популярных музыкальных коллективов.