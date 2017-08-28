Прогулка улучшает настроение – исследователи

Сотрудники Университета Айовы обнаружили: достаточно погулять всего несколько минут, чтобы настроение улучшилось. Дело в том, что движение у нас ассоциируется с поиском пищи и вознаграждения. В трех экспериментах приняли участие сотни студентов, не знавших цель исследования.

Участники первого и второго экспериментов гуляли в течение 12 минут по кампусу с другими людьми или ходили по зданию университета в одиночку. Другие группы смотрели фото либо видео аналогичных прогулок по кампусу или корпусу университета.

Ученые установили, что у добровольцев, которые гуляли, настроение было лучше, пишет gogetnews.info.

Положительный эффект отмечался даже у тех участников второго исследования, которых перед прогулкой напугали, сообщив, что им нужно будет потом писать эссе на две страницы.

В ходе третьего эксперимента студенты в течение 10 минут смотрели видео о галерее Саатчи. Первая группа сидела, вторая стояла, а третья ходила по беговой дорожке. Исследователи выяснили: у тех студентов, которые ходили, настроение оказалось лучше, чем у участников из двух других групп.