"Сегодня" в Антарктиде: непростая дорога на материк вечного холода

Неделю назад съемочная группа программы "Сегодня" телеканала "Украина" отправилась вместе с экспедицией ученых на Южный Полюс. На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" ученые едут уже в 22-й раз, однако журналисты будут их сопровождать впервые.

Киев – Рим – Буэнос-Айрес

В этом году в экспедицию отправились 12 ученых – они пробудут на станции чуть больше года. Сопровождающие их журналист Александр Махов и телеоператор Руслан Кузьгов будут наблюдать за работой станции на протяжение трех недель.

"Видео Антарктиды много, но в большинстве случаев это какие-то съемки либо из личного архива самих полярников, либо какие-то научные фильмы об Антарктиде вообще. Мы же хотим больше внимания уделить нашим украинским полярникам, тому, в каких условиях они работают и чем занимаются", – говорит журналист Александр Махов.

В составе самой экспедиции – ученые, электрик, дизельщик, системный администратор, доктор и даже повар. Все они прошли серьезный отбор, медицинскую и психологическую проверку и обязательную практическую подготовку.

"Отбор производится по состоянию здоровья – по многим параметрам: чтобы не было хронических заболеваний и человек был в хорошей физической форме", – говорит Александр, врач 22-й антарктической экспедиции.

В обычной жизни он – детский хирург, на станции будет отвечать за мониторинг состояния здоровья членов экспедиции и исследовать адаптационные механизмы организма к климатическим и социально-бытовым условиям.

Ушуая

Ушуая – самый южный город на планете, основные ворота в Антарктиду. Южнее – только полюс. С одной стороны город окружен горами, с другой – выход через бухту в океан.

В Ушуаю команда "Сегодня" добиралась вместе с полярниками двое суток. Смена самолетов, часовых поясов, континентов и даже времен года, ведь в Аргентине сейчас середина осени – путь был неблизким и сложным.

В Ушуае нет настоящих живых пингвинов, а вот сувенирных – тьма. Город выживает за счет туристов – здесь сотни отелей и хостелов различного класса. Билеты из Ушуая в Антарктиду стоят 7 тысяч долларов. Правда, сезон длится только с ноября по март. Сейчас в отелях пусто, а корабли не выходят в океан из-за обилия льда.

Это зона свободной торговли, и цены тут, по аргентинским меркам, достаточно приятные. Кроме сувенирных пингвинов тут продают местные настойки и ликеры, варенье из лепестков роз, клубники, груши и яблок, домашний шоколад.















Фото: "Сегодня"



Фото: "Сегодня"



Фото: "Сегодня"



Фото: "Сегодня"



Фото: "Сегодня"



Фото: "Сегодня"

Отдельный пункт для гастрономического туриста – морепродукты. Чаще всего приезжие выбирают огромных крабов – их готовят на открытом огне со специями. Привычных порций здесь нет – за 20 долларов (560 грн) можно сколько угодно есть осьминогов, крабов и мидий.

Корабль с экспедицией на борту и сопровождающей ее съемочной группой должен был отправиться 4-го апреля. Однако прогнозы погоды были неутешительны – шторм, причем на самом опасном участке пути – в проливе Дрейка. В открытое море команда вышла только 5-го числа.

"Это очень хорошее судно. Мне уже приходилось на нем ходить. Тем более, что капитан старается обходить льды. Если вдруг что, он легко из преодолеет, здесь усилена носовая часть", – успокоил наших журналистов Игорь Мороз, главный инженер 22-й Украинской научной экспедиции.

Впереди у украинских полярников – полторы тысячи километров на корабле, а это около трех суток без какой-либо связи. В Аргентину съемочная группа вернется только через две недели – тогда они расскажут и покажут, как сегодня живется в Антарктиде.