Туры на Новый год за пределы Украины: куда поехать и за сколько

Встретить 2017 год в Египте дешевле, чем в Карпатах. По словам экспертов, за 6700 грн можно неделю отдыхать на берегу Красного моря

Самые популярные направления туров на Новый год – Египет и Объединенные Арабские Эмираты, говорят туроператоры. Из-за все еще неспокойной ситуации в стране, египетские курорты продолжают снижать цены. Так, на Новый год в Хургаде можно отдохнуть вдвоем от 450 долларов за неделю. Где и за сколько можно провести Новый год за границей, узнавал сайт "Сегодня.ua".

Отдых на море: Египет и ОАЭ от 500 долларов

Если выбирать отдых на море – самым дешевым вариантом будет Египет. Из-за того, что многие страны не рекомендуют туда летать своим гражданам по причине небезопасности, практически все курорты максимально снизили цены, чтобы привлечь хотя бы кого-то. Украинцы мало обращают внимание на безопасность, а многие удивляются, когда узнают, что в Египте неспокойно, говорят туроператоры, но от дешевого тура отказываются редко. Так, семь ночей в Египте за человека будут стоить от 6700 гривен, при том, что в Карпатах этот же период отдыха обойдется от 7-9 тыс. грн, отмечает руководитель департамента рекламы и связей с общественностью компании TUI Елена Гейченко. В другие страны – на порядок дороже.

"Отдых в ОАЭ в пиковые праздничные даты стоит от 16 179 грн за семь ночей с человека. Стоимость туров в Андорру с проживанием 10 ночей – от 19 000 грн за человека, где мы также дарим бесплатное посещение известного термального комплекса. В общем, цена напрямую зависят от пожеланий туриста по отелю, курорту и дате вылета", – говорит она.

Также клиентов предупреждают, что и в жарких странах нашего полушария сейчас все-таки зима: в Турции — всего около 10 градусов, а в Египте сезон ветров. Жарко и сухо лишь в ОАЭ. Среди популярных теплых курортов на Новый год – Индия, Шри-Ланка и Таиланд. Но чем, дальше курорт от Украины, тем дороже он обойдется – значительная часть стоимости тура включает в себя авиаперелет.

"На данный момент очень большой спрос на Египет, поскольку доступная стоимость. А доступная стоимость на новогодние даты играет большую роль: на двоих на неделю в Египет с Нового года от 500 долларов. При этом цена включает авиаперелет, трансфер из аэропорта, медстраховку, проживание в четырехзвездном отели и питание. На втором месте такие страны как Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Индия, но эти направления дороже. В среднем Индия, Шри-Ланка обойдется от 1600 долларов за двоих на неделю, ОАЭ – 1200 долларов. Это минимальные цены с учетом перелета, проживания и питания. Если мы рассматриваем экзотические направления – Доминикана, Таиланд, Карибские острова, то там цены совершенно другие, минимальные начинаются от 3500 долларов", – рассказывает руководительница одного из офисов туроператора "Поехали с нами" Виктория Лонская.

Отдых в Европе: популярностью пользуются автобусные туры

Дешевле, чем в Египет можно съездить в приграничные европейские страны на экскурсионные туры. Например, тур в Венгрию обойдется в 140 евро + 650 грн за страховку и проезд с проживанием на три ночи в центре Будапешта. По словам менеджера туроператора "Азария" Светланы Захарчук новогодние туры в странах ЕС достаточно бюджетные и ближе.

Фото: m-pass.ru

"Среди экскурсионных популярные ближайшие европейские страны: Польша, Чехия, Германия, Венгрия, Австрия. Эти направления популярны из-за достаточно низкой стоимости, близости. Ездят туда, где дешевле. В Венгрии популярны термальные источники Хайдусобосло – прекрасный курорт с достаточно сдержанными ценами", – говорит она.

Среди горнолыжных курортов в этом сезоне украинцы едут в Финляндию, Андорру и Австрию, отмечает Елена Гейченко. "Туры постоянно сопровождаются акциями и привлекательными предложениями. Например, к отдыху в праздничной Финляндии мы добавляем бесплатную экскурсию в резиденцию Санта Клауса в Рованиеме", – добавляет эксперт.

Как успеть купить путевку?

Многие направления уже распроданы, говорят туроператоры. Желающим отдохнуть на Новый год за границей можно отслеживает горящие туры, от которых отказались другие туристы, они могут обойтись даже дешевле, чем запланированные, но часто нужно быть готовым собраться на самолет менее, чем за сутки и подумать о визе.

"На сегодня, почти все Новогодние туры раскуплены", – отмечает Елена Гейченко.

При покупке горящих путевок нужно учитывать, что их быстро раскупают. По словам туроператоров, после объявления на сайте о горящих путевках, через час-два их раскупают. "Народ уже привык охотиться за горящими турами. Поэтому нужно быть готовым к тому, что пока вы свяжетесь с туроператором, путевка может быть продана или цена ее изменилась", — рассказали нам в турагентстве.

А чтобы сэкономить лучше лететь не одному, а вдвоем и учитывать, что в стоимость тура не входить виза. Например, если в Турцию виза украинцам не нужна, то в Египте ее стоимость оплачивается при перелете – 25 долларов. Виза в Объединенные Арабские Эмираты дороже – 85 долларов, и оформляют ее до трех дней. Из-за большего спроса визы перед Новым годом бывают задерживают, поэтому есть риск не успеть, отмечают туроператоры.