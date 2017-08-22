Велотур с сотней евро в кармане: двое киевлян добрались до Милана

Велосипед с барахолки и сто евро в кармане – двое киевлян устроили одно из самых дешевых турне по Европе. На старых велосипедах украинцы добрались до Милана. Как встречали украинских экстремалов за границей и что им довелось пережить – рассказали журналисты "Сегодня".