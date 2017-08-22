Четверть украинцев изменили планы на отпуск из-за безвиза – опрос

Вчера, 16:14

Большинство работающих граждан страны уверены, что страны ЕС стали доступнее для посещения

Украины решили посмотреть Европу. Фото: AFP
Украины решили посмотреть Европу. Фото: AFP

11 июня украинцы получили возможность посещать страны Евросоюза по упрощенной схеме и без дополнительных финансовых трат на оформление документов. Но мнения украинцев по поводу того, стали ли европейские страны доступнее разделились, свидетельствует опрос HeadHunter Украина.

Большинство респондентов, а именно 65% от общего числа опрошенных, отмечают, что получение Украиной безвиза действительно сделало заграницу более доступной для украинцев, но только формально. Вместе с тем, одна пятая респондентов уверенна, что благодаря введению безвизового режима, этим летом страны Европы смогло посетить больше наших граждан, чем когда-либо. Однако, 14% участников опроса считают, что новые упрощенные условия пересечения границ никак не повлияли на доступность зарубежных стран для украинцев.

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Говоря о своем личном опыте поездок в Европу этим летом, 44% респондентов отмечают, что не смогли воспользоваться безвизом по причине недостаточности финансов. Вместе с тем, для 13% украинцев достаточно веской причиной не ехать в отпуск в страны Евросоюза этим летом стал тот факт, что безвиз, по их мнению, дали слишком поздно. Они не успели им воспользоваться в этом году. Вместе с тем, для 16% респондентов введение безвиза никак не отразилось на планах на отдых во время отпуск. Они отмечают, что и раньше оформление визы не было проблемным вопросом. А вот практически четверть опрошенных, узнав о нововведениях, решили протестировать его, спланировав отпуск в страны действия безвизового режима с Украиной.

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Введение безвиза повлияло на планы украинцев относительно отпуска, но не очень сильно. Только пятая часть респондентов спланировали протестировать новые условия в действии во время своего летниго отдыха.

Напомним, ранее "Сегодня" разобрался, как прошли два месяца безвиза для путешественников, и с какими трудностями они столкнулись.
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