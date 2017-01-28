Что такое транскрибирование и как заработать на расшифровке текста

Перевод звука в текст называют по-разному — "транскрибирование", "расшифровка текста", "транскрипт" и проч. Но, как ни назови, это отличная подработка для тех, кто хочет без капиталовложений немного увеличить финансы. Правда, деньги приходится буквально "высиживать" за столом и компьютером. О том, как трудом и терпением заиметь денежную прибавку, нам рассказал профессиональный расшифровщик текстов Виктор Рублев.

"Не стоит думать, что это легко и просто. Для того чтобы хорошо расшифровать текст, приходится прослушать его минимум три раза — чтобы понять, где предложения начинаются, заканчиваются, понять интонацию и правильно расставить знаки препинания. Конечно, во многом скорость расшифровки зависит от сложности темы, умений транскриптора и его скорости набора", — объясняет специалист.

КОМУ ПОМОЖЕТЕ И ПОЧЕМУ ПРОГРАММЫ НЕ РАБОТАЮТ

Такие расшифровки нужны очень многим. Например, журналистам, которым приходится работать с большим объемом информации, студентам, желающим получить учебные материалы, людям, которые провели свои лекции или вебинары и хотят иметь их в текстовом варианте. Очень много расшифровок дают исследовательские маркетинговые компании. Иногда необходимо "дешифровывать" заседания, круглые столы, семинары, конференции. Виктор объясняет нюансы: "Это самая сложная работа: люди спорят, перебивают друг друга, высказывают полярные мнения. Бывает сложно понять, кто и что говорит, ведь это не видео, а аудио. Это сплошные обрывки фраз, слов, мыслей. Тут надо не бездумно печатать, а уловить мысль и донести ее в тексте. Тут я выступаю уже как редактор".

За рабочий день можно отработать 60 минут и заработать от 200 грн.

ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ. Проще всего найти первые задания по расшифровке на онлайн-сервисах заказа услуг, например "Метнись кабанчиком" или freelance.ua — там предлагают не очень большие объемы, но можно попробовать и понять, насколько такой вид подработки подходит именно вам. Предлагают и на сайтах работы. На форумах и в социальных сетях, в которых сидят журналисты, можно давать объявление, что вы предоставляете такие услуги. Также стоит поискать в интернете группы формата "заработок на опросах" и предложить им свои услуги расшифровщика. Обычно с радостью соглашаются, потому что таких специалистов не хватает.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЕМ. Эта работа оплачивается не очень высоко. За 60 минут расшифровки записи платят от 200 до 400 грн. Учтите, что даже самый опытный расшифровщик за полный рабочий день день сможет проработать не больше 60—90 минут записи, так что скорее это небольшой бонус во времена финансового кризиса.

ТЕХНИКА НЕ ДОШЛА. Конечно, в то время, когда все задания выполняют компьютеры, многим хочется как-то механизировать и упростить этот процесс. Существуют программы на специализированных сайтах, которые переводят аудио в текст. Но пока техника не дошла до такого уровня, чтобы "захватывать" голос, который потом не надо править. Анализаторы речи разиваются очень медленно и замену человеку пока не изобрели. Еще одна проблема — в том, что машина не понимает всех голосовых нюансов, записывает все что "слышит", с "эканьем" и "мэканьем", не может расшифровать специальные термины или аббревиатуры, если спикер говорит невнятно или не договаривает слова. Тогда расшифровщик выступает еще и редактором, делая текст удобоваримым и понятным.

Один из самых популярных сайтов — "Голосовой блокнот" speechpad.ru. На нем достаточно зарегестрироваться, чтобы получить доступ ко всем его возможностям: тут можно диктовать, а также проигрывать аудио, которое, "по идее", программа должна переведет в текст. "Если у вас хороший микрофон (а не встроенный, например, в ноутбуке) и достаточно терпения, чтобы медленно и четко проговаривать каждое слово, а также делая паузы, чтобы программа успела "переварить" информацию — то вы можете что-то надиктовать. Но даже в идеальных условиях, без посторонних шумов и с идеальной дикцией, получается масса ошибок, которые проще напечатать сначала, чем править. Запись обычного разговора, да еще нескольких человек, она вообще не понимает. Честно говоря, просто напечатать этот текст "по старинке" намного быстрее", — делится опытом Виктор.

Сейчас самый лучший вариант — шифровать вручную, но использовать для поддержки специальные программы. Они понижают уровень шума, замедляют или ускоряют запись, делают тембр голоса более высокими или низкими.

Фокус-группы. Их мнение важно: маркетологи платят и за текст.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Броварчанин Виктор Рублев зарабатывает около 300 гривен в день, расшифровывая записи маркетинговых исследований. "Лет семь назад я сломал ногу и несколько месяцев сидел дома. Деньги были нужны и знакомые предложили подработку: перевести в текст запись круглого стола фокус-группы по йогуртам. Шесть человек сидят, пробуют йогурты и обсуждают, какой у него вкус — клубничный или земляничный, цвет, консистенция и проч. Запись шла полтора часа, "шифровал" я ее около трех дней. Сейчас я с такой работой справляюсь за день. Не думал, что это станет моей постоянной работой, но потом оценил преимущества: не надо ездить в офис, нет лишних трат на дорогу, обеды и т. д. В итоге заработать получается столько же и есть больше свободного времени. Иногда обращаются друзья-журналисты с просьбой расшифровать интервью. Забавно, что зачастую оно так и выходит — без правок. Сейчас уже настолько наловчился "шифровать", что могу параллельно слушать оперу или учить английский. Но эта работа подойдет только для усидчивых.