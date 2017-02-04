Искусство убеждения: 24 правила, которые помогут в бизнесе и жизни
Основными психологическими тактиками пользовались многие известные исторические личности – от Клеопатры до Казановы
Искусство убеждения человека – это целая наука, которая помогает нам получать работу или продвижение по службе, продавать свои товары и т.д.
В своей книге "Искусство обольщения" автор Роберт Грин приводит основны тактики убеждения, которыми пользовались многие известные исторические личности – от Клеопатры до Казановы. Портал Business Insider сформулировал 24 основных правила, использование которых поможет эффективнее отстаивать свои интересы в бинесе.
- Выберите правильную "жертву". Как правило те, кто пытаются быть с вами слишком вежливыми или стараются угодить, сами хотят получать от вас что-то. Такие люди не подходят. Чтобы достичь своей цели, лучше выбирать того, кто открыт к сотрудничеству.
- Выстраивайте отношения. Скорее всего, для того, чтобы заключить выгодную сделку, вам придется изначально наладить дружеские отношения с потенциальными партнерами и познакомиться с ними поближе.
- Используйте разные тактики. В бизнесе тоже нужно уметь поддерживать что-то вроде атмосферы таинственности и не раскрывать все карты сразу.
- Рекламируйте себя. Излишняя скромность еще никому не шла на пользу. Обязательно расскажите потенциальным бизнес-партнерам о своих успешных проектах и достижениях. Покажите, чего вы стоите.
- Покажите свои сильные стороны. В этом аспекте, прежде всего, нужно определить каких качеств или услуг не хватает другой стороне соглашения, и предложите им это. Например, ваша компания хорошо разбирается в вопросах маркетинга, а партнерам как раз нужна экспертиза в этом направлении. Предложите свою помощь.
- Не говорите все прямо. Если ваша цель – заключить сотрудничество с той или иной компанией или получить выгодный заказ, возможно, лучше не говорить об этом прямо, а ненавязчиво подтолкнуть противоположную сторону к мысли о том, что она может обратиться к вам.
- Играйте по правилам. На первых порах, выполняйте все требования, которые предъявляет к вам заказчик. Так вы докажите свой профессионализм и сможете расположить к себе.
- Не переставайте удивлять. Постоянно выдвигайте новые идеи и будьте непредсказуемыми.
- Используйте силу слов. Говорите максимально убедительно и старайтесь использовать как можно больше аргументов.
- Уделяйте внимание деталям. В особенности, это касается поведения. Старайтесь показать, что вы выполняете любую работу без особых усилий.
- Выстраивайте правильные ассоциации. Чтобы привлечь потенциальную аудиторию, старайтесь общаться с ней на позитивной ноте и выстраивать позитивные ассоциации, например, с собственным брендом.
- Проявляйте слабость. Даже там, где вы чувствует за собой силу, старайтесь показать заказчику или клиенту, что в это сделке главный именно он.
- Поставьте заказчика во главу угла. Этим вы дадите ему понять, что сотрудничество очень важно для вашей компании.
- Проявите себя. Если вы чувствуете, что ваша цель начинает отдаляться, а перспективы становятся туманными, проявите инициативу, займите активную позицию в переговорах.
- По горячим следам. Если у вас уже есть успешный опыт работы с данным клиентом, постарайтесь понять, какие элементы вашего сотрудничества запомнились ему больше всего. В новом проекте пытайтесь использовать те же тактики.
- Будьте максимально прозрачны. Работая совместно с кем-то, не допускайте возникновения табу. То, чем вы занимаетесь и какие результаты получаете, должно быть максимально четко донесено заказчику.
- Не забывайте о нравственности. В бизнесе ей тоже есть место. Подкрепляйте свою целеустремленность личными качествами и постарайтесь убедить собеседника, что вам можно доверять.
- Не переусердствуйте. Не стоит быть очень вежливыми и услужливыми. Это не сыграет вам на пользу, а только ухудшит ситуацию, заставив партнера думать, что вы ведете себя неискренно.
- Не забывайте о свободе. Работая с клиентом много лет, старайтесь не быть навязчивыми. Дайте ему возможность самому выбирать.
- Не забывайте о внешней составляющей. Вы должны не только говорить и действовать как профессионал своего дел, но и выглядеть соответствующее. Другими словами, не забывайте о внешнем виде.
- Не забывайте о своих интересах. Когда сделка уже у вас в кармане, обязательно очертите заказчику собственные интересы и цели совместной работы.
- Держите марку. Даже получив выгодный заказ, продолжайте работать на собственный имидж и репутацию.
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