Искусство убеждения: 24 правила, которые помогут в бизнесе и жизни

Сегодня, 08:16

Основными психологическими тактиками пользовались многие известные исторические личности – от Клеопатры до Казановы

Умение убеждать пригодится в разных жизненных ситуациях. Фото: Pixabay
Умение убеждать пригодится в разных жизненных ситуациях. Фото: Pixabay

Искусство убеждения человека – это целая наука, которая помогает нам получать работу или продвижение по службе, продавать свои товары и т.д.

В своей книге "Искусство обольщения" автор Роберт Грин приводит основны тактики убеждения, которыми пользовались многие известные исторические личности – от Клеопатры до Казановы. Портал Business Insider сформулировал 24 основных правила, использование которых поможет эффективнее отстаивать свои интересы в бинесе.

  1. Выберите правильную "жертву". Как правило те, кто пытаются быть с вами слишком вежливыми или стараются угодить, сами хотят получать от вас что-то. Такие люди не подходят. Чтобы достичь своей цели, лучше выбирать того, кто открыт к сотрудничеству.
  2. Выстраивайте отношения. Скорее всего, для того, чтобы заключить выгодную сделку, вам придется изначально наладить дружеские отношения с потенциальными партнерами и познакомиться с ними поближе.
  3. Используйте разные тактики. В бизнесе тоже нужно уметь поддерживать что-то вроде атмосферы таинственности и не раскрывать все карты сразу.
  4. Рекламируйте себя. Излишняя скромность еще никому не шла на пользу. Обязательно расскажите потенциальным бизнес-партнерам о своих успешных проектах и достижениях. Покажите, чего вы стоите.
  5. Покажите свои сильные стороны. В этом аспекте, прежде всего, нужно определить каких качеств или услуг не хватает другой стороне соглашения, и предложите им это. Например, ваша компания хорошо разбирается в вопросах маркетинга, а партнерам как раз нужна экспертиза в этом направлении. Предложите свою помощь.
  6. Не говорите все прямо. Если ваша цель – заключить сотрудничество с той или иной компанией или получить выгодный заказ, возможно, лучше не говорить об этом прямо, а ненавязчиво подтолкнуть противоположную сторону к мысли о том, что она может обратиться к вам.
  7. Играйте по правилам. На первых порах, выполняйте все требования, которые предъявляет к вам заказчик. Так вы докажите свой профессионализм и сможете расположить к себе.
  8. Не переставайте удивлять. Постоянно выдвигайте новые идеи и будьте непредсказуемыми.
  9. Используйте силу слов. Говорите максимально убедительно и старайтесь использовать как можно больше аргументов.
  10. Уделяйте внимание деталям. В особенности, это касается поведения. Старайтесь показать, что вы выполняете любую работу без особых усилий.
  11. Выстраивайте правильные ассоциации. Чтобы привлечь потенциальную аудиторию, старайтесь общаться с ней на позитивной ноте и выстраивать позитивные ассоциации, например, с собственным брендом.
  12. Проявляйте слабость. Даже там, где вы чувствует за собой силу, старайтесь показать заказчику или клиенту, что в это сделке главный именно он.
  13. Поставьте заказчика во главу угла. Этим вы дадите ему понять, что сотрудничество очень важно для вашей компании.
  14. Проявите себя. Если вы чувствуете, что ваша цель начинает отдаляться, а перспективы становятся туманными, проявите инициативу, займите активную позицию в переговорах.
  15. По горячим следам. Если у вас уже есть успешный опыт работы с данным клиентом, постарайтесь понять, какие элементы вашего сотрудничества запомнились ему больше всего. В новом проекте пытайтесь использовать те же тактики.
  16. Будьте максимально прозрачны. Работая совместно с кем-то, не допускайте возникновения табу. То, чем вы занимаетесь и какие результаты получаете, должно быть максимально четко донесено заказчику.
  17. Не забывайте о нравственности. В бизнесе ей тоже есть место. Подкрепляйте свою целеустремленность личными качествами и постарайтесь убедить собеседника, что вам можно доверять.
  18. Не переусердствуйте. Не стоит быть очень вежливыми и услужливыми. Это не сыграет вам на пользу, а только ухудшит ситуацию, заставив партнера думать, что вы ведете себя неискренно.
  19. Не забывайте о свободе. Работая с клиентом много лет, старайтесь не быть навязчивыми. Дайте ему возможность самому выбирать.
  20. Не забывайте о внешней составляющей. Вы должны не только говорить и действовать как профессионал своего дел, но и выглядеть соответствующее. Другими словами, не забывайте о внешнем виде.
  21. Не забывайте о своих интересах. Когда сделка уже у вас в кармане, обязательно очертите заказчику собственные интересы и цели совместной работы.
  22. Держите марку. Даже получив выгодный заказ, продолжайте работать на собственный имидж и репутацию.
отношения, психология, сотрудничество, советы, интересы, цели, убеждение, способы

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Источник:

UBR.UA

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