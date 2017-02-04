Искусство убеждения: 24 правила, которые помогут в бизнесе и жизни

Искусство убеждения человека – это целая наука, которая помогает нам получать работу или продвижение по службе, продавать свои товары и т.д.

В своей книге "Искусство обольщения" автор Роберт Грин приводит основны тактики убеждения, которыми пользовались многие известные исторические личности – от Клеопатры до Казановы. Портал Business Insider сформулировал 24 основных правила, использование которых поможет эффективнее отстаивать свои интересы в бинесе.