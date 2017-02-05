Как не заработать имидж хама: тонкости и секреты современного делового этикета

Основополагающие принципы поведения — семейный этикет, правила хорошего тона при телефонном разговоре, поведения в театре, музее, ресторане и транспорте — большинство людей знают и даже пытаются им следовать (хоть и не постоянно). Но с деловым этикетом и с интернет-этикетом пробелы существуют, признают специалисты по деловым коммуникациям. Среди самых распространенных ошибок: соискатели стараются показывать индивидуальность там, где не следует, и скатываются к панибратству в соцсетях с начальством или потенциальным работодателем, считая это дружеским расположением.

Также многие неправильно оформляют приглашения на деловые встречи, готовы тревожить телефонными звонками людей по работе в любое время суток и т.д. — объясняя это своей универсальностью, рвением к работе и отсутствием границ. Тренеры по этикету киевских центров по развитию Валентина Фроляк и Светлана Бродина рассказали, где грань между деловой хваткой и бестактностью, как заработать репутацию воспитанного человека, чтобы получить желаемую работу, и чего нельзя делать, чтобы не заработать имидж хама.

"ЛИПУЧКИ" НЕ В ПОЧЕТЕ

У многих соискателей, по словам специалистов по этикету, сформировалось ошибочное мнение, что дотошность — это сильная сторона сотрудника. "Распространенных ошибок в деловой этике несколько, — объясняет специалист Светлана Бродина. — Например, "воровство времени" работодателя — когда соискатель несколько раз уточняет сказанное и просит разъяснить очевидные вещи вместо того, чтобы еще раз внимательно прочитать вакансию. Или когда претендент на должность считает тестовое задание слишком легким, и пытается "уговорить" работодателя на свои условия (могу я сделать задания так, а не вот так). Не приветствуются и постоянные звонки с расспросами: "Я принят или нет?" и т. д.".

В деловых отношениях всегда должна соблюдаться субординация. Приветствуется краткость и прохладная вежливость — из серии "Задание будет сделано к стольки-то часам", "Спасибо", "Пожалуйста". Работодатель не должен обнадеживать, а работник — съезжать на панибратство. "Не стоит сразу "дружиться" во всех соцсетях и пролайкивать сверху донизу страницу работодателя/партнера по бизнесу/коллеги и т. д., — говорит Валентина Фроляк. — Наоборот: нужно быть сдержанным и вести переписку без оглядки на посты и комментарии — разве что они напрямую касаются предмета вашего разговора".

Неэтично. Проявлять эмоции на собеседовании и деловых переговорах.

ДЕДЛАЙНЫ И СВОЯ ПОЗИЦИЯ

Еще одно правило этикета, которое многие оспаривают, а иногда принципиально не хотят соблюдать — общий язык. Но разговор с работодателем или партнером по бизнесу должен обязательно вестись на языке работодателя или бизнес-партнера, который более влиятелен. А "гнуть свою линию" уместно лишь в дружеской беседе или в очереди в магазине.

"Из-за этого момента многие удивляются своим неуспехам в поиске работы или провалам в переговорах, — поясняет тренер по деловому/офисному этикету Светлана Бродина. — Вспоминается пример из моей недавней практики: девушка, проходившая учебу по деловому этикету, возразила, что для нее разговаривать на своем языке — дело принципа, и добавила, что не готова перейти на язык работодателя. С точки зрения этики ее позиция в корне неверна! Фирме, конечно, нужен работник. Но как-то же контора управлялась без него ранее — как минимум, тот промежуток времени, который ведется поиск. Единственный вариант, который здесь этически допустим — поинтересоваться у собеседника, не будет ли возражений, если он будет говорить на языке, на котором ему удобнее изъясняться".

ИНТЕРНЕТ-ЭТИКЕТ. Неэтичным считается приглашение на деловую встречу или обед через смс — за исключением напоминания, что на такое-то время в определенный день назначено собеседование/переговоры и т. п. "Другое дело — приглашение по электронной почте или посредством телефонного звонка", — говорит Валентина Фроляк.

Кстати: с появлением смартфонов появились несколько новых правил этикета. Например, невежливо класть смартфон на стол в общественных местах (кафе, ресторанах и т. д.) и все время за ним следить, отвечать на сообщения и прочее — даже если вы при этом извинились.

"Поступая таким образом, вы демонстрируете, насколько вам неинтересно все, что происходит рядом. И наоборот — показываете, что есть что-то намного важнее, — поясняет тренер. — В данном случае не спасут даже извинения, что у вас какое-то неотложное дело, из-за которого вы отвлекаетесь на гаджет. Когда у вас действительно неотложные дела — нужно либо не соглашаться на встречу, либо, извинившись, ненадолго отлучиться, и решить все дела — не на глазах у собеседника.

Считается неэтичным звонить после 22.00, а абонент имеет право не брать трубку.

БИЗНЕС-ВРЕМЯ. Срыв дедлайна и поздние звонки также не прибавят баллов сотруднику или партнеру по бизнесу.

"По правилам делового этикета, неэтично звонить человеку после 22:00, — говорит Светлана Бродина. — Исключение — только в случаях, когда сам собеседник говорит, что ждет вашего звонка в любое время суток, или от вашей беседы что-то зависит в глобальном смысле (решается не только ваша ситуация или вашего собеседника). В основном же поздние звонки — это срочная просьба об услуге или одолжении. Считается, что абонент, которому звонят, вправе не брать трубку, причем "без обид". Работает правило дедлайна, и для сообщения хороших новостей: любая новость может подождать до утра".

Переговоры и собеседования. Не ведутся и не назначаются по смс.

ГДЕ СОБРАТЬ ЗНАНИЯ

О правилах поведения каждый желающий может узнать на курсах этикета: их много проводят и в столице, и в других городах. Стоимость варьируется в пределах 1—2 тыс. грн, а график занятий может быть разный. В некоторых центрах на все про все выделяется несколько дней, в других — несколько недель.

"Программы в основном совпадают. Разве что преподаватели по-разному готовят уроки и подкрепляют свои тренинги разными примерами", — объясняют специалисты по этикету.

Тем, кто по каким-либо причинам не готов учиться на курсах, они советуют пройти учебу на бесплатных интернет-порталах, которые предлагают курсы этикета и циклы уроков-лекций на эту тему. Среди наиболее интересных они отметили zhezel.ru/style/etiket, urokimaner.ru, elitarium.ru, universarium.org, stepik.org, edx.org, postnauka.ru, arzamas.academy и различные книги по этикету, которые можно также найти в свободном доступе в сети.