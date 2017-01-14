Как организовать собственный мастер-класс или тренинг

Сегодня очень популярны стали различные мастер-классы, тренинги, чтения лекций и т. д. И каждый, кто умеет что-либо делать хорошо, может на этом заработать, проведя разовый мастер-класс, а в некоторых случаях даже "запустить" учебу на постоянной основе. При этом специалисты Наталья Паденова и Александра Батищева, которые сами успешно организовывают подобные мероприятия и ведут их, утверждают, что на каждого учителя найдутся ученики. Специалисты рассказали, как организовать мероприятие так, чтобы получить положительные отзывы и не сидеть в пустой аудитории. Главное для новоиспеченного тренера, по их словам, — это задать себе вопрос: чему он готов научить пришедших, и достаточно ли глубоко он сам знает материал? Если есть сомнения, или, предположим, нет желания раскрывать все свои тайны по какой-либо авторской методике, разработке или ноу-хау, чтобы не плодить конкурентов, то от проведения такого обучения лучше отказаться. Ну а если таких опасений нет, можно приступать к организации мероприятия.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ УЧЕНИКАМ?

Прежде чем объявить, что вы будете организовывать тренинг/семинар/мастер-класс по какой-либо теме, нужно составить так называемый "ход урока". "В нем вы должны распланировать, что и сколько времени вы рассказываете, как долго будут выполнять задания слушатели, — говорит Александра Батищева. — Желательно все расписать тезисно, чтобы успеть выполнить все запланированное. При этом разными цветами нужно выделить для себя, что можно опустить, если не хватит времени, и то, что будете рассказывать, если набравшаяся группа сработает быстро (вдруг часть информации пришедшие уже знают или все быстро освоят). Тогда не возникнет неприятная пауза, когда люди вам заплатили за обучение новому, а вы "язык проглотили" и не можете придумать, что бы еще рассказать".

Если увидите, что с информацией перебор, возможно, появится смысл разбить учебу на этапы. "Даже если вы искренне хотите дать своим ученикам максимум знаний, подумайте: сможете ли вы сделать это за 1,5—2 часа с нуля до самого глубокого уровня, — говорит Александра. — Вряд ли. Поэтому подробите тему. Здесь также играет роль тот факт, что взрослые сильнее переживают неудачи, а свое непонимание темы они воспримут именно как неудачу".

Подготовьтесь к уроку, чтобы избежать неловкого молчания и незнания, что делать.

ВЕЩДОКИ. Позаботьтесь о заготовках, которые понадобятся в процессе работы. Многим мастерам для этого нужно самим сосредоточиться и сделать то, что будет на учебе. "Если это тренинг, то наверняка понадобятся маркеры, стенд, блокноты и ручки, если мастер-класс по вязанию — спицы, нитки и т. д., — говорит Наталья Паденова. — Все это без: "Ой, скрепок у нас нет и салфеток вытереть руки тоже", — организатор мастер-класса должен предоставить участникам. Сегодня люди посещают такие мероприятия, рассчитывая на удобство, зная, что мелочи будут включены в цену. Если на учебе предусмотрено использование дорогостоящих материалов, которые вы не можете обеспечить, то об этом обязательно надо предупредить участников. И все равно необходимо иметь хотя бы 1—2 запаса, так как найдутся те, кто забудет и им придется либо покинуть мастер-класс, либо получить неполноценный урок. Если вы работаете на долгосрочную перспективу, есть смысл закупить материалы оптом или в интернете. Если вы работаете с частниками, то можете попробовать договориться о частичном бартере: они вам уступку, а вы им — рекламу на своем мероприятии и т. д. Не стремитесь к аудитории в 50 человек на первом же занятии: вам будет сложно, а пришедшие почувствуют, что вы не справляетесь.

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

Найти вам учеников может специальный досуговый центр (но это дополнительные затраты, причем немалые), платная/бесплатная реклама в соцсетях, или даже "холодная реклама" — с раздачей листовок в местах, где теоретически может быть ваша аудитория (например, возле детских садов, если мастер-класс для мам дошкольников или маленьких детей). "Я сначала запускала платную рекламу в соцсетях, и это работало. Но в итоге я нашла для себя другой вариант — сотрудничество с учебным центром по трудовому договору, — говорит Наталья. — Здесь решился сразу и вопрос с коммерческой деятельностью, и с ее законностью, так как, "присоседившись" к такому центру, оплата мероприятий будет проводиться через кассу центра. В противном случае вам нужно будет оформляться как предприниматель, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с налоговой. Налоговая служба вряд ли заинтересуется теми, кто проводит один мастер-класс в месяц, на который приходят пять человек. Но если у вас в планах регулярные проведения мероприятий, то задуматься об оформлении деятельности нужно".

Выберите удобные для себя способы набрать аудиторию.

РАСПРЕДЕЛИТЕ ЗАТРАТЫ

Также нужно позаботиться, где вы будете проводить мастер-класс. "Мой первый тренинг был у меня дома, что причинило много неудобств семье, — говорит Александра Батищева. — Пришедшим также было, как потом выяснилось, некомфортно. Поэтому я рекомендую все же подыскать место для аренды (почасово), которое будет обязательно с выгодным расположением. Это может быть нейтральное помещение в офисном здании, креативное пространство (где оплата — за время пребывания), комната в тренинговом центре (по договоренности) и даже аудитория в ДК". При аренде помещения будьте внимательны, если с вас требуют аванс: заключайте договор, хоть в произвольной форме, но у вас должен остаться документ, подтверждающий оплату. Если арендодатель не готов вам дать расписку, уточните почему: в некоторых случаях это знак, что помещение сдается незаконно и ваше мероприятие — под вопросом.

ЦЕНА ЗАНЯТИЯ. Начинающие коучеры часто занижают стоимость первого занятия или делают его вообще бесплатным. С такой позицией не всегда согласны опытные организаторы. "Да, такой инструмент для привлечения аудитории есть: расчет на то, что сработает сарафанное радио и следующие слушатели заплатят деньги, — объясняет специалист по проведению мастер-классов Наталья Паденова. — Но есть еще одна версия: вы не должны тратить все из своего кармана. Установить цену нужно, как минимум чтобы вернуть затраченное на материалы и аренду помещения".

Аудитория. Должна быть уютной и удачно располагаться.