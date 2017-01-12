Как стать душой коллектива: ТОП-4 простых совета

Если вы видите, что с вами неохотно идут на контакт, держите дистанцию

Новое рабочее место дает вам не только новые возможности, но и новые знакомства. Если вы общительный и открытый человек, то проблем с тем, чтобы влиться в новый коллектив не будет.

Но как завоевать симпатии всех сотрудников, разобрался Work.ua.

1. Будьте естественны

Очень важно понимать, что заставить кого-то вас полюбить точно не удастся. Поэтому учтите, что нет никаких специальных приемов или практик, которые помогли бы вам завоевать популярность среди коллег.

Главное правило — естественность. Если вы и без того достаточно общительный человек и умеете находить общий язык с разными людьми, вы легко вольетесь в коллектив и станете его неотъемлемой частью.

2. Забудьте о навязчивости

Не ищите дружбы там, где она не родилась спонтанно. Не нужно предлагать свое общение всем и каждому, заполнять собой все пространство и время. Так вы рискуете перестараться и получить славу занудного и неинтересного человека, который всем мешает работать.

Если вы видите, что с вами неохотно идут на контакт, держите дистанцию.

3. Не бойтесь проявлять заботу

Сразу разграничим понятия заботы и навязчивости. Одно дело, когда вы бесконечно вмешиваетесь в чужие дела, задаете нетактичные вопросы, посвящаете всех в свою личную жизнь. И совсем другое, когда вы проявляете элементарную человечность в отношениях с коллегами.

Например, у соседа по кабинету день рождения. Почему бы не подарить ему небольшой презент — шоколадку или пачку печенья в знак дружбы и уважения. То же касается профессиональных праздников. Людям приятно ощущать внимание, если оно уместно и не задевает их чувств.

4. Проявляйте инициативу

Всегда здоровайтесь с коллегами, желайте им хорошего дня. Встретившись на кухне за кофе, узнайте у них последние новости, поделитесь хорошим настроением. Вы даже можете ввести традицию — проводить утреннюю зарядку для тех, кто готов размяться с утра под веселую музыку. 5 минут упражнений, и вы подарите всем массу позитива на весь день.

Также можно организовать в свободное от работы время посиделки с сотрудниками. Пригласите коллег в кино или поиграть в настольные игры. Так вы сможете лучше узнать тех, с кем работаете и заодно проявить себя.