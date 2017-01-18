Кто сейчас нужен стране: как изменилась ситуация на рынке труда Украины

Главный итог 2016-го — рынок труда, по данным экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина, в течение года стабильно преодолевал кризис и даже показал рост. В то же время, если сравнивать с аналогичными месяцами 2015 года, то к концу года позитивная динамика снизилась. Так, если в октябре прирост вакансий составлял +20%, то в ноябре — +10%, а в декабре вообще был —1%. Это говорит о том, что в течение года бизнес был на подъеме, но затем замер в выжидательной позиции.

О том, что украинский рынок труда выздоравливает, говорят и отчеты в сфере занятости Госслужбы статистики Украины. В январе 2016 она насчитала 508 тыс. зарегистрированных безработных, а в ноябре (последний отчетный месяц) их количество составляло всего 316 тыс. Ровно год назад на 10 свободных рабочих мест претендовало 162 безработных, а к концу 2016 года — всего 63. При этом топ-5 профессиональных сфер с самой высокой конкуренцией, по словам руководителя центра Екатерины Мащенко, по сравнению с 2015 годом практически не изменился: как и прежде, сложнее всего найти работу топ-менеджерам, юристам, студентам и начинающим специалистам, бухгалтерам и финансистам, а также высококвалифицированным специалистам производственной сферы. А вот перемены в топ-5 областей с самой низкой конкуренцией более ощутимы: из рейтинга впервые исчезла сфера IT. Зато сюда входят продажи, страхование и рабочий персонал, отельно-ресторанный бизнес и консалтинг.

Госслужба занятости сравнивает итоги 2016-го с ­2015-м и получает свои показатели. "В январе—ноябре прошлого года о плановых сокращениях предупредили 312 тыс. человек, в аналогичный период позапрошлого сокращенных было на 115 тыс. больше", — констатирует замглавы ГСЗ Сергей Кравченко. Ряды безработных, по словам чиновника, значительно пополнили бывшие сотрудники госуправления и обороны. По данным же опроса работодателей HeadHunter Украина, в 2016 г. сокращения прошли не более чем в 9% компаний. Как правило, увольняли рабочий и административный персонал, а также наименее эффективных сотрудников по всем направлениям.

НАШИ ДОХОДЫ. Средний размер зарплаты в вакансиях, по данным ГСЗ, составлял 3000 грн: это немного, но в 2015-м было 2200. Госслужба статистики в свою очередь показывает, что среднемесячная украинская зарплата в первом квартале года составляла 4618 грн, а в третьем увеличилась до 4989 грн. Индекс реальной зарплаты таким образом (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) к концу третьего квартала составлял 109%, в то время как в начале года был равен 93%. Таким образом, рост, хотя и незначительный, официальная статистика отмечает.

Эксперты порталов по трудоустройству оперируют совсем иными величинами — их наблюдения говорят, что к концу 2016 года средняя зарплата, предлагаемая работодателями Украины, превышала 7000 грн, тогда как в начале едва перевалила за 6100. Очевидно, что погоду в их неофициальной статистике делают вип-зарплаты порядка 50—60 тыс. грн — специалистов на такие деньги через центры занятости не ищут. Рост доходов граждан стал возможен, по данным опроса, проведенным порталом hh.ua, благодаря тому, что две трети работодателей повышали зарплаты своим сотрудникам в течение 2016 года. В половине случаев размер надбавки составил 10—15% (в каждой шестой ее получили только ценные для компании специалисты). "Индексация с привязкой к текущему курсу доллара произошла не более чем в 5% компаний", — отмечает Екатерина Мащенко. Интересно, что в каждой восьмой компании стараются привлекать менее "дорогих" специалистов за счет программ стажировок и обучения молодых специалистов с последующим трудоустройством.

НАЛОГОВЫЕ БЕДЫ. Правительство заявляет, что намерено основательно взяться за детенизацию бизнеса. Государственная фискальная служба насчитала всего 10,5 млн украинцев, которые в 2016-м получали зарплату официально. "А их должно быть вдвое больше", — уверен глава службы Роман Насиров. Причем из этих 10,5 млн 30—40% получали минимальную зарплату, то есть, вполне вероятно, забирали часть жалованья "в конверте". Поэтому ГФС анонсировало проведение проверок около 180 тыс. подозрительных компаний со всеми вытекающими: штраф — 100 минимальных зарплат (320 тыс. грн). Также в каждом регионе страны от 3 до 14 тыс. предприятий обязали повысить зарплаты сотрудникам до новых стандартов. "Союз украинских предпринимателей (СУП) акцентировал на необходимости переходного периода: чтобы не загонять фирмы в теневые схемы, властям нужно вести более предсказуемую политику, — объясняет позицию украинского бизнеса представитель СУП Татьяна Писана. — К новым условиям работы нужно подготовиться, а спонтанные решения не благоприятствуют эффективному планированию работы". Резкий скачок зарплат может негативно повлиять на малый и микробизнес, особенно в регионах, предупреждают представители бизнеса: предприятия не выдержат нагрузку, им придется сокращать расходы, переводить персонал на 0,5 ставки или вообще увольнять. В то же время средний бизнес в основном платит сотрудникам больше чем 3200 грн и считает, что рост минималки стимулирует развитие экономики, а значит, и рынка труда.