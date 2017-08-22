Почувствуй себя горняком: инфографика ко Дню шахтера

Сегодня, 08:08

Сайт "Сегодня" разработал инфографику, с помощью которой можно узнать самые интересные факты о работе шахты 

Как работают украинские шахтеры. Фото: ДТЭК
Как работают украинские шахтеры. Фото: ДТЭК

В ближайшее воскресенье, 27 августа, самые отважные мужчины страны празднуют свой профессиональный праздник – День шахтера. Как все происходит там, под землей, причем тут канарейки, насколько глубоко можно спуститься в шахту, какие опасности поджидают шахтеров и чем современные шахты отличаются от шахт прошлого – можно узнать прямо сейчас с помощью инфографики сайта "Сегодня".

Ко Дню шахтера: как трудятся горняки

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Шахта – целый подземный город. На каждом "этаже" под землей есть развитая сеть ходов и выходов. Здесь ездит электротранспорт, есть свой медпункт. Шахта работает круглосуточно.

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На угольном предприятии работают до 5 тысяч горняков. Каждый пятый – с высшим или средним специальным образованием.

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6 часов длится рабочая смена шахтера под землей. С учетом переодевания, инструктажа и спуска горняки на работе (но не под землей) находятся до 10 часов в день. Едят шахтеры тоже под землей. Обед называют "тормозок" (скорее всего от слова "тормозить" – делать перерыв).

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Еще в XIX веке в шахтах работали женщины и дети. Они разносили воду, доставляли материалы, тянули вагонетку с углем. Сейчас женщины могут работать под землей маркшейдерами (специалисты по геометрическим измерениям в недрах земли), геологами и нормировщиками. В среднем они все спускаются под землю порядка восьми раз в месяц.

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Самое опасное в шахте — метан. Он может загореться или даже взорваться. Для постоянного контроля уровня газа в шахтах всюду установлены специальные датчики — их под землей около сотни.

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На заре шахтного дела, их функцию выполняли канарейки. Птички чувствительны к составу воздуха и при выделении метана начинали метаться по клетке.Раньше шахтерский труд был полностью ручным. Уголь долгое время добывали с помощью кирки. К концу XIX века начали использовать динамит, а уже после отбойные молотки. Большие куски угля дробили кувалдами. Сейчас все это заменили высокотехнологичные добычные и проходческие комбайны, управлять которыми можно с помощью пульта дистанционного управления, вместо кувалды — специальный пресс, вместо деревянных крепей — металлические стойки.

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Украина — на седьмом месте в мире по запасам угля. Если в структуре мировых запасов основных видов органического топлива уголь составляет 67%, то в Украине – 95%. Это единственное энергетическое сырье, запасов которого хватает, чтобы обеспечить энергетическую безопасность государства.

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У шахтеров много легенд и примет.

Самая известная — легенда о Шубине. Это своенравный и часто опасный горный дух, хозяин шахтных подземелий, который запутывает горняков и мешает им выйти на поверхность, но может и предупредить об обвалах.

Но на самом деле "шубины" — это древняя шахтерская специальность. Они выжигали метан в выработках. Ходили по штрекам со свечой и провоцировали мелкие вспышки газа. А чтобы не пострадать, надевали мокрую шубу, потому и "шубины".

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Условия добычи угля в Украине — одни из самых сложных в мире. У нас тонкие пласты — около 1 м (в Китае — 3-3,5 м, в Австралии — 2-3 м). Глубокие шахты — в среднем 600 м (в Австралии половина угля добывается открытым способом, в ЮАР и Китае глубина около 200-300 м).

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В конце 2015 года шахтеры ДТЭК ШУ Терновское прошли выработкой (провели подземный тоннель) через очень крупное тектоническое нарушение с амплитудой 300 м. За ней – новые угольные поля на 40 млн тонн.

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Запуск одной лавы стоит в среднем 150-200 млн грн. Из них 70-100 млн тратится на проведение выработок и порядка 70 млн на оснащение оборудованием.

Самая глубокая шахта в Украине — "Шахтерская-Глубокая" в Донецкой области: 1 547 м. Это средняя глубина Средиземного моря.

Самая глубокая шахта в мире — "Золотой лев" в ЮАР. Ее глубина – 4,5 км, в ней добывают золотую руду.

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Максимальная глубина Азовского моря – 13,5 м.

Самая глубокая в мире станция метро – киевская "Арсенальная". 105,5 м
уголь, шахта, горняки, шахты, сырье

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Источник:

"Сегодня"

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