Почувствуй себя горняком: инфографика ко Дню шахтера
Сайт "Сегодня" разработал инфографику, с помощью которой можно узнать самые интересные факты о работе шахты
В ближайшее воскресенье, 27 августа, самые отважные мужчины страны празднуют свой профессиональный праздник – День шахтера. Как все происходит там, под землей, причем тут канарейки, насколько глубоко можно спуститься в шахту, какие опасности поджидают шахтеров и чем современные шахты отличаются от шахт прошлого – можно узнать прямо сейчас с помощью инфографики сайта "Сегодня".
Ко Дню шахтера: как трудятся горняки
Шахта – целый подземный город. На каждом "этаже" под землей есть развитая сеть ходов и выходов. Здесь ездит электротранспорт, есть свой медпункт. Шахта работает круглосуточно.
На угольном предприятии работают до 5 тысяч горняков. Каждый пятый – с высшим или средним специальным образованием.
6 часов длится рабочая смена шахтера под землей. С учетом переодевания, инструктажа и спуска горняки на работе (но не под землей) находятся до 10 часов в день. Едят шахтеры тоже под землей. Обед называют "тормозок" (скорее всего от слова "тормозить" – делать перерыв).
Еще в XIX веке в шахтах работали женщины и дети. Они разносили воду, доставляли материалы, тянули вагонетку с углем. Сейчас женщины могут работать под землей маркшейдерами (специалисты по геометрическим измерениям в недрах земли), геологами и нормировщиками. В среднем они все спускаются под землю порядка восьми раз в месяц.
Самое опасное в шахте — метан. Он может загореться или даже взорваться. Для постоянного контроля уровня газа в шахтах всюду установлены специальные датчики — их под землей около сотни.
На заре шахтного дела, их функцию выполняли канарейки. Птички чувствительны к составу воздуха и при выделении метана начинали метаться по клетке.Раньше шахтерский труд был полностью ручным. Уголь долгое время добывали с помощью кирки. К концу XIX века начали использовать динамит, а уже после отбойные молотки. Большие куски угля дробили кувалдами. Сейчас все это заменили высокотехнологичные добычные и проходческие комбайны, управлять которыми можно с помощью пульта дистанционного управления, вместо кувалды — специальный пресс, вместо деревянных крепей — металлические стойки.
Украина — на седьмом месте в мире по запасам угля. Если в структуре мировых запасов основных видов органического топлива уголь составляет 67%, то в Украине – 95%. Это единственное энергетическое сырье, запасов которого хватает, чтобы обеспечить энергетическую безопасность государства.
У шахтеров много легенд и примет.
Самая известная — легенда о Шубине. Это своенравный и часто опасный горный дух, хозяин шахтных подземелий, который запутывает горняков и мешает им выйти на поверхность, но может и предупредить об обвалах.
Но на самом деле "шубины" — это древняя шахтерская специальность. Они выжигали метан в выработках. Ходили по штрекам со свечой и провоцировали мелкие вспышки газа. А чтобы не пострадать, надевали мокрую шубу, потому и "шубины".
Условия добычи угля в Украине — одни из самых сложных в мире. У нас тонкие пласты — около 1 м (в Китае — 3-3,5 м, в Австралии — 2-3 м). Глубокие шахты — в среднем 600 м (в Австралии половина угля добывается открытым способом, в ЮАР и Китае глубина около 200-300 м).
В конце 2015 года шахтеры ДТЭК ШУ Терновское прошли выработкой (провели подземный тоннель) через очень крупное тектоническое нарушение с амплитудой 300 м. За ней – новые угольные поля на 40 млн тонн.
Запуск одной лавы стоит в среднем 150-200 млн грн. Из них 70-100 млн тратится на проведение выработок и порядка 70 млн на оснащение оборудованием.
Самая глубокая шахта в Украине — "Шахтерская-Глубокая" в Донецкой области: 1 547 м. Это средняя глубина Средиземного моря.
Самая глубокая шахта в мире — "Золотой лев" в ЮАР. Ее глубина – 4,5 км, в ней добывают золотую руду.
Максимальная глубина Азовского моря – 13,5 м.
Самая глубокая в мире станция метро – киевская "Арсенальная". 105,5 м
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