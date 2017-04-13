Старт за границей легким не бывает

"Сегодня" продолжает серию публикаций о возможностях трудоустройства украинцев в Польше. Мы расспросили молодого Максима Рыхлюка из Житомира о его трудовом пути в соседней стране.

Почему уехали из Украины?

Хотелось посмотреть мир, увидеть другие страны. Тогда это проще было сделать через Польшу или Россию. Но ехать к восточному соседу не тянуло. Выбрал Польшу. Поначалу в планах было, подзаработав денег, отправиться дальше в Европу. Но жизнь внесла свои коррективы и я на два года осел в Польше.

Расскажите немного о своей первой работе…

Стартовал упаковщиком на складе интернет-магазина по продаже одежды у границы с Германией. Проверял возвраты на наличие брака, повреждений и т.д. Смена – 8 часов. Иногда случались моменты, когда нужно было остаться сверхурочно. Оставалось время на изучение языка, отдых, адаптацию. Обязанности упаковщика несложные, но нелегкие. Весь день ты на ногах и дисциплина жесткая. Например, запрещалось лишний раз заговорить с коллегой, никаких телефонных звонков, постоянные вопросы "Куда пан собрался?". Как в армии, одним словом. Впрочем, такие порядки обусловлены спецификой предприятия. Работники пакуют не только одежду, но и, например, аксессуары стоимостью по несколько тысяч злотых. Увы, случается воровство. Поэтому работников даже проверяют сканерами на выходе.

Зарплата была выше минимальной (если выразить в цифрах – то 350-400 евро). Не так и много, но если жилье предоставляет агентство бесплатно, то этих денег на жизнь хватает. Полагались небольшие премии за перевыполнение нормы. Это решение зависит от тим-лидера. Если он нормально относится к работнику, вознаграждения есть. А если у работника с ним конфликты, то сами понимаете...

Каким было отношение к украинцам?

Нейтральное. Межнациональные отношения здесь ни при чем. Понимаете, контингент на неквалифицированной работе разный. По большей части люди простые. Так что конфликты случались. Но если человек справляется со своими обязанностями, ведет себя достойно, то взаимоотношения ровные.

На таком складе можно карьеру сделать. Но такой путь требует много времени и усилий. Лично у меня не было желания. Поэтому начал искать варианты занятости, сейчас я работаю совсем в другой сфере, с гораздо большей зарплатой. И это стало возможно только потому, что не побоялся начать с нуля.

У вас диплом инженера-строителя. Не пробовали найти работу по специальности?

В Украине по специальности почти не работал. В Польше предпринимал попытки. В Варшаве проходил собеседование в фирме, которая занимается проектированием и изготовлением торговых мест на выставках и торговых центрах. И все складывалось неплохо, меня уже собрались брать в штат на неплохую зарплату. Но честно сказали: "Возможно, мы проработаем много лет, а может, завтра закроемся". В интернет-магазине подобных разговоров не возникало. Поскольку нужно было осваиваться в Польше, налаживать здесь жизнь, для начала выбрал синицу в руках, а не журавля.

Какие у вас тогда были бытовые условия?

Жил в общежитии, в комнате на 4 человека (жилье работодателя). 4 кровати, 2 шкафа, 4 стула, кухня, ванная, санузел, стиралка. Есть все необходимое, ничего лишнего – для людей, приехавших на краткосрочную работу, вполне хватает.

Язык стали изучать уже в Польше?

До отъезда совсем немного. По приезду пользовался онлайн-ресурсами. Закачивал приложения на смартфон. Каждый урок штудировал десятки раз, пока ездил в транспорте. После работы учил. Однако основной эффект дала языковая среда, живое общение с поляками.

Как нашли первую работу в Польше?

Знакомый подсказал алгоритм действий и контакты в Житомире. В легальном трудоустройстве в Польше нет ничего сложного. Достаточно обратиться в хорошее агентство, которое не берет деньги за услуги, что как раз свидетельствует о их честности и надежности. Но проблема в том, что большинство не хотят хоть немного напрячься. И даже когда можно трудоустроиться бесплатно, но нужно немного подсуетиться (что-то узнать, походить по инстанциям оформить документы), то люди не хотят этим заниматься.

Работа в Польше через агентство по трудоустройству OTTO Work Force – это всегда официально, легально и без оплаты за услуги.

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