Ученые: вредно работать больше 30 часов в неделю

Сегодня, 05:55

Если это время увеличить, то, утверждают эксперты, это скажется на психологическом и эмоциональном здоровье работника

 

Ученые советуют сократить время, затрачиваемое на работу. Фото: tiensmed.ru
Ученые советуют сократить время, затрачиваемое на работу. Фото: tiensmed.ru

Австралийские ученые посчитали, какое количество часов в неделю можно работать без ущерба для здоровья.

По мнению специалистов, для ведения здорового образа жизни не следует работать более 30 часов в неделю, пишет sundaynews.info.

Если это время увеличить, то, утверждают эксперты, это скажется на психологическом и эмоциональном здоровье работника.

Дело в том, что человек не будет успевать уделять должное внимание себе, в частности, вопросам питания и гигиены.

Ученые советуют сократить время, затрачиваемое на работу, примерно двум третям австралийцев в возрасте 24-65 лет.
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