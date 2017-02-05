Ученые: вредно работать больше 30 часов в неделю
Если это время увеличить, то, утверждают эксперты, это скажется на психологическом и эмоциональном здоровье работника
Австралийские ученые посчитали, какое количество часов в неделю можно работать без ущерба для здоровья.
По мнению специалистов, для ведения здорового образа жизни не следует работать более 30 часов в неделю, пишет sundaynews.info.
Если это время увеличить, то, утверждают эксперты, это скажется на психологическом и эмоциональном здоровье работника.
Дело в том, что человек не будет успевать уделять должное внимание себе, в частности, вопросам питания и гигиены.
Ученые советуют сократить время, затрачиваемое на работу, примерно двум третям австралийцев в возрасте 24-65 лет.
Вы сейчас просматриваете новость "Ученые: вредно работать больше 30 часов в неделю". Другие Работа смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии