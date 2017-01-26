Украинцы чаще отдают предпочтение компаниям с гибким графиком работы – опрос

Вчера, 15:12

6% офисных сотрудников перешли на фриланс и еще 4% трудоустроены на неполный рабочий день

4% офисных сотрудников трудоустроены на неполный рабочий день. Фото: AFP
4% офисных сотрудников трудоустроены на неполный рабочий день. Фото: AFP

Жители украинцы все реже задерживаются на работе и посвящают ей свои выходные и все больше начинают ценить личное время. Многие перешли на альтернативные способы заработка – удаленную работу или фриланс.

Об этом сообщает Международный кадровый портал hh.ua, который провел соответствующий опрос, согласно которому, украинцы чаще отдают предпочтение компаниям с гибким графиком работы.

Теперь стандартный восьмичасовой рабочий день с 9:00 до 18:00 становится все менее популярным в украинских офисах. Согласно данным опроса, меньше половины "белых воротничков" работают по такому графику.

Работодатели все чаще предлагают сотрудникам смещенный или гибкий график работы. В частности, так работают в каждой седьмой-восьмой компании. 6% офисных сотрудников перешли на фриланс. И еще 4% трудоустроены на неполный рабочий день.

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Кроме того, замечена также тенденция, что украинцы стали реже задерживаться на работе. Если в 2014 году, в период массовых сокращений, украинцы держались за рабочие места и старались угодить работодателю, то в 2016 начали больше ценить личное время. 

Согласно опросу, заметно сократилось количество тех, кто привык регулярно задерживаться на работе. Хотя по-прежнему можно считать трудоголиками чуть меньше половины опрошенных. Также увеличилось число тех, кто никогда не остается в офисе после окончания рабочего дня.

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В то же время нередко украинцам приходится работать по выходным. Больше пятой части опрошенных регулярно жертвуют личным временем в пользу работы. Двое из пяти опрошенных подтягивают работу на выходных только в экстренных случаях, например, перед сдачей ответственного проекта. И больше трети респондентов никогда, ни при каких условиях не жертвуют возможностью отдохнуть и провести время с семьей в законные выходные.

В опросе, который проводили в январе 2017 года, приняли участие 763 респондента из разных регионов Украины.
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