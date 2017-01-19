В попытках сэкономить на налогах: можно ли устроиться работать "по совместительству" на свою же работу

"У нас на работе в связи с повышением минимальной зарплаты пытаются как-то уйти от того, чтобы платить больше налогов. И придумали такую штуку: нам предлагают уволиться и оформиться "по совместительству". Но, если рассуждать логически, как я могу работать по совместительству, если у меня при этом не будет основной работы?" — Елена Д.

Отвечает Юрий Андрощук, адвокат ЮФ "Универс-Альянс":

"С одной стороны, вы правы, и само по себе совместительство предполагает наличие основной работы. С другой стороны — похоже, ваш работодатель пытается воспользоваться тем обстоятельством, что при приеме вас на роботу по совместительству он не обязан проверять, есть ли у вас на самом деле основная работа. Таким образом, если предположить, что некто пришел наниматься на работу по совместительству, принес паспорт и, если нужно, диплом, и сказал, что якобы у него есть какая-то основная работа (а на самом деле ее нет — то есть он обманул работодателя), то его зачислят, скажем, на полставки как совместителя и даже будут платить налоги из половины минимальной зарплаты. Но надо понимать, что это будет длиться ровно до того момента, как фискальная служба увидит, что по работнику идут налоги за половину минимальной зарплаты, и тут же обратится к предприятию как к налоговому агенту, ответственному за уплату налогов за этого сотрудника, со штрафными санкциями за недоплату налогов. Тогда предприятию придется доказывать, что оно не виновато.

Да, сейчас есть некоторая неурегулированность в этом вопросе, и нет полной ясности, как это будет происходить на практике и насколько оперативно будет реагировать фискальная служба. Но тенденции политики налоговых органов в нашей стране таковы, что долго длиться неурегулированность в данном вопросе не будет, и настолько очевидную "дыру" для уклонения от уплаты налогов, скорее всего, быстро закроют".