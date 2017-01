Лучшие зарубежные альбомы 2016 года (аудио)

10. The 1975 – 'I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it'



Офорление и дизайн альбома – художник Самюэль Берджес-Джонсон и фотограф Дэвид Дрейк

Второй студийный альбом британской рок-группы The 1975 вышел 26-го февраля и сразу возглавил чарты Великобритании, США, Канады и Новой Зеландии. Журнал Rolling Stone назвал его лучшей поп-пластинкой, а NME – альбомом года.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/3274639" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/album/3274639" rel="nofollow" rel="nofollow">I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/1017640" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/artist/1017640" rel="nofollow" rel="nofollow">The 1975</a> на Яндекс.Музыке

В своем обзоре Drowned in Sound назвали 'I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it' смелой работой, которая звучит легко и изощренно. "То, что они будут делать дальше, скорее всего, будет стадионным, безумным и блестящим, но это не имеет особого значения, когда то, что они делают сейчас, настолько потрясающе", – заключило издание.

9. Leonard Cohen – 'You Want it Darker'



Оформление и дизайн альбома – сын Леонарда Коэна, Адам

Четырнадцатый и последний альбом легендарного канадского поэта, певца и автора песен Леонарда Коэна вышел 21-го октября. Пластинка заняла первые строчки в чартах Канады, Австрии, Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/3861999" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/album/3861999" rel="nofollow" rel="nofollow">You Want It Darker</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/22" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/artist/22" rel="nofollow" rel="nofollow">Leonard Cohen</a> на Яндекс.Музыке

На вечеринке в честь презентации 'You Want it Darker' Леонард Коэн сказал: "Недавно я заявил, что готов умереть. Я несколько преувеличил – всегда слишком драматизирую ситуацию. На самом деле я намерен жить вечно". Коэн скончался в возрасте 82-х лет 7-го ноября, спустя 3 недели после релиза альбома.

8. Solange – 'A Seat at the Table'



Оформление альбома – Карлота Герреро

Младшая сестра Бейонсе, мериканская R&B-певица Соланж Ноулз выпустила свой третий студийный альбом 30-го сентября. Пластинка сразу заняла первую строчку американских хит-парадов, а издание Pitchfork назвало ее лучшим альбомом года. В записи 'A Seat at the Table' в качестве приглашенных вокалистов приняли участие Лил Уэйн, Рафаэл Садик, Келли Роуленд и другие.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/3806242" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/album/3806242" rel="nofollow" rel="nofollow">A Seat at the Table</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/6196" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/artist/6196" rel="nofollow" rel="nofollow">Solange</a> на Яндекс.Музыке

Темой альбома стали гнев, отчаяние и расовое неравноправие. В одном из интервью отец и бывший менеджер Соланж, Мэттью Ноулз, рассказал о своем детстве, полном интеграции, сегрегации и расизма, сделавших его на много лет обиженным и злым. Критики Rolling Stone описали альбом как "фантастически звучащий лонгплей, который использует звуковые сигналы с пыльных сторон души, звучание которых в то же время так же своевременно, как только что опубликованное сообщение".

7. A Tribe Called Quest – 'We Got It From Here... Thank You 4 Your Service'



Дизайн обложки – Анита Мариса Борибун, Ричард Принс

Первый за 18 лет (шестой по счету и, по заявлениям коллектива, последний) альбом культовой американской хип-хоп группы A Tribe Called Quest вышел 11-го ноября. Пластинка добралась до первой строки в чартах США и разошлась тиражом более 110 тыс.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/3921434" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/album/3921434" rel="nofollow" rel="nofollow">We got it from Here... Thank You 4 Your service</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/36697" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/artist/36697" rel="nofollow" rel="nofollow">A Tribe Called Quest</a> на Яндекс.Музыке

Джазовая основа, эксперименты и грув – все, за что группу любили в 90-е, вернулось в этой пластинке. К сожалению, за несколько месяцев до выхода альбома умер один из участников коллектива – Phife Dawg. Именно он выбрал название для пластинки – другие члены группы не понимали его значение, однако оставили в память о друге.

6. Nick Cave & The Bad Seeds – Skeleton Tree



Оформление альбома – лондонское креативное агентство Hingston Studio

Шестнадцатый альбом группы австралийского рок-музыканта Ника Кейва вышел 9-го сентября. Во время записи погиб 15-летний сын Кейва Артур. Большая часть альбома уже была записана до этого происшествия, однако после были внесены правки в несколько текстов, добавившие в пластинку темы смерти, потери и личного горя.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/3772535" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/album/3772535" rel="nofollow" rel="nofollow">Skeleton Tree</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/101973" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/artist/101973" rel="nofollow" rel="nofollow">Nick Cave & The Bad Seeds</a> на Яндекс.Музыке

The Independent назвал Skeleton Tree "красивым, сокрушительным портретом горя", а NME – шедевром, который сложно слушать, но еще сложнее – оторваться от него. В целом критики называют новый альбом Кейва наиболее разрушительным и темным, который, возможно, не будет воспринят всеми слушателями в силу своей экспериментальности и эмоциональной сырости, но вполне заслуживающим называться лучшей работой группы.

5. Kanye West – 'The Life of Pablo'



Автор обложки – Эрик Дювошель

Седьмой студийный альбом американского рэпера Канье Уэста "Жизнь Пабло" был выпущен 14-го февраля и стал первым в чартах США и Норвегии. В записи альбома приняли участие целый ряд приглашенных вокалистов, среди которых – Фрэнк Оушен и Кендрик Ламар.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/3555472" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/album/3555472" rel="nofollow" rel="nofollow">The Life Of Pablo</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/644" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/artist/644" rel="nofollow" rel="nofollow">Kanye West</a> на Яндекс.Музыке

Альбом был принят достаточно неоднозначно. The Guardian описало альбом как "бессвязный, хаотичный, глубоко разочаровывающий, впечатляющий нахальством и абсолютно приводящий в ярость". В то же время знаменитый музыкальный обозреватель Нил Маккормик называет 'The Life of Pablo' богатым с музыкальной точки зрения и битком набитым прекрасными идеями, однако настолько самолюбивым, что "это переходит в самообман, отмеченный столь ощутимым отсутствием перспективы и объективности".

4. Frank Ocean – 'Blonde'

Второй альбом американского R&B-певца Фрэнка Оушена, в записи которого поучаствовали Бейонсе, Кендрик Ламар, Джеймс Блейк, Фарелл Уильямс и Канье Уэст, вышел 20-го августа. Пластинка стала номером один в чартах США, Великобритании, Австралии, Дании, Новой Зеландии, Норвегии.

Газета The Guardian назвала пластинку одной из лучших записей, когда либо созданных, и сравнила музыкальные эксперименты и тексты Оушена с легендарным альбомом 'Kid A' британской группы Radiohead. По подсчетам Forbes, альбом принес исполнителю почти 1 млн долларов только за первую неделю продаж.

3. Chance the Rapper – 'Coloring Book'



Оформление альбома – Брэндон Броу

Третий альбом американского хип-хоп исполнителя Чанселора Беннета, выступающего под псевдонимом Chance the Rapper, вышел 13-го мая. В его записи приняли участие Джастин Бибер, чикагский детский хор и вездесущий Канье Уэст. Альбом был положительно встречен критиками и получил номинацию на Грэмми.

'Coloring Book' является оптимистичным евангелистским рэп-альбомом. Сам Ченс утверждает, что он никогда не намеревался сделать что-либо, способное претендовать на новое Евангелие. "Это музыка от меня как христианина, так как я думаю, что создаю музыку в первую очередь как христианский ребенок", – говорит музыкант.

2. Beyoncé – 'Lemonade'

Шестой студийный альбом американской певицы Бейонсе был выпущен 23-го апреля. Согласно описанию, концепция альбома заключается в "путешествии женщины к самопознанию и исцелению". 'Lemonade' достигла вершины чартов США, Великобритании, Канады, Австралии, Бельгии, Дании и Норвегии, а издания Rolling Stone, Billboard, Entertainment Weekly, Stereogum и Consequence of Sound назвали ее главной пластинкой года.

В записи альбома приняли участие Джек Уайт и Кендрик Ламар. The Washington Post назвал 'Lemonade' "удивительным яростным циклом песен о неверности и мести". В то же время критики признают выход Бейонсе за рамки форматной поп-исполнительницы и ее превращение в персону, являющуюся законодателем современной поп-культуры. "Если жизнь тебе подбрасывает лимоны, сделай из них 'Lemonade', – иронизируют обозреватели музыкальных изданий.

1. David Bowie – 'Blackstar'



Обложка – британский художник-дизайнер Джонатан Барнбрук

25-й и последний студийный альбом британского музыканта Дэвида Боуи был выпущен в 69-й день его рождения, 8-го января. Он достиг первых строчек чартов Великобритании, США, Австралии, Италии, Дании и ряда других стран, неделю находился на первом месте среди наиболее скачиваемых альбомов в 25-ти национальных хит-парадах iTunes. Издания Mojo, Q, и The Wire назвали его пластинкой года.

Спустя два дня после релиза 'Blackstar' Дэвид Боуи скончался от рака.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ua/album/3178326" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/album/3178326" rel="nofollow" rel="nofollow">Blackstar</a> — <a href="https://music.yandex.ua/artist/4650" rel="nofollow" rel="nofollow" data-mce-href="https://music.yandex.ua/artist/4650" rel="nofollow" rel="nofollow">David Bowie</a> на Яндекс.Музыке

Пластинка сочетает в себе авангардный джаз и экспериментальный рок. The Independent назвал 'Blackstar' наиболее экстремальной и отдаленной от поп-музыки работой за всю карьеру Боуи. The New York Times описал альбом как "эмоциональный и загадочный, структурированный и непринужденный – и главным образом, своевольный, отказывающийся угождать ожиданиям радиостанций или фанатов".

При составлении ТОП-10 альбомов года были использованы рейтинги музыкальных изданий Rolling Stone, Billboard, Mojo, NME, Q, Pitchfork, The Wire, Entertainment Weekly, Stereogum и Consequence of Sound.