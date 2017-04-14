Занепад влади. Знехтуванна в Росії книга спричинила потужний резонанс в Україні

Навряд чи знайдеться бодай кілька наукових досліджень, які люди читають в метро, за обідом або на природі, довідуючись не лише цікаві факти, а й отримуючи справжнє задоволення від захоплюючого сюжету.

Мені випала можливість перекласти багато цікавих книжок, у тому числі "Чому нації занепадають" Дарона Аджемоґлу і Джеймса Робінсона. Та нещодавно закінчив переклад книги Мойсеса Наїма "Занепад влади", яку вважаю логічним продовженням їхніх думок та ідей.

"Занепад влади" Мойсеса Наїма — світовий бестселер, що посів перше місце в списку книг "must read" Марка Цукерберга, власника Facebook. Вона абсолютно змінила моє світосприйняття і ось чому…

Загалом це книга про нас із вами, про Україну (щоправда, назва нашої країни у цій книзі згадується лише один раз). Це книга про те, чому ми змінили ту правлячу верхівку, яку вже не могли терпіти, чому нині маємо те, що маємо (вибачте, Леоніде Макаровичу, за запозичення!), і що на нас може чекати у світлі тих процесів, які цілком об’єктивно відбуваються у світі, в нашій країні (й інших країнах), в економіці й бізнесі, в релігії, благодійницькій діяльності, масмедіа, ба й навіть у сім’ї. Це книга про владу, про її силу і слабкість, про її зміцнення і занепад.

Мойсес Наїм, автор книги, став міністром розвитку Венесуели у віці 36 років, потім був головним редактором всесвітньо відомого наукового журналу "Зовнішня політика" і навіть виконавчим директором Світового банку. Спираючись на свій досвід і знання, він стверджує, що світ уже ніколи не буде таким, як був 20–30 років тому. Прес влади, що століттями витискав з суспільства ресурси лише задля свого процвітання, тріскається й слабшає.

Автор каже, що нині легше, ніж раніше, здобути владу, але значно важче її здійснювати і доволі просто втратити. Причина цього, за словами Наїма, революції збільшення, мобільності й ментальності, що відбуваються у світі, в окремих країнах і в самих громадянах.

В Україні ми відчули на собі всі три згадані в книзі революції. Перемога і в Помаранчевій революції, і в Революції гідності стала можлива не лише через те, що ми, громадяни, такі сильні, але й тому, що влада вже зовсім не така сильна, як це було колись. Та й нинішні наші правителі не настільки потужні й не настільки впевнені у своєму завтрашньому дні, щоб безоглядно творити беззаконня. Хоча абсолютна чисельність нашого населення помітно зменшилася, водночас зросла кількість людей із новою свідомістю, новою ментальністю, здатних організувати, повести за собою інших на досягнення нових цілей розвитку країни.

То що, можна кричати "Ура!"? Чхати ми хотіли на владу? Робитимемо що заманеться? Як же не дозволити владі "сидіти у нас на голові" й одночасно забезпечити їй здатність давати лад із суспільними справами? — Мойсес Наїм застерігає: у цьому занепаді влади криється величезна небезпека. Вже сьогодні ми бачимо, що скорочення термінів перебування при владі однієї політичної особи чи партії не дає змоги розробити і реалізувати плани довгострокового розвитку. Орієнтація політиків на найближчі вибори паралізує їхнє перспективне мислення і примушує зосереджуватися на сьогоднішніх проблемах своїх виборців.

Бажання дістатися до влади виводить на вершину "несосвітенних спрощенців" – так Наїм називає популістів, які роздають не підкріплені глибокими дослідженнями обіцянки, вирізають із суспільної дійсності зручні для себе картинки, пропонують "залізні" рецепти досягнення процвітання.

Крім того читач знайде в книзі практичні вказівки й поради — від питань створення власного бізнесу, де шукати фінансової й організаційної підтримки для свого стартапу, до особливостей політичних партій і громадських організацій.

Цікавий факт: книгу Мойсеса Наїма "Занепад влади" в Росії видали ще минулого року, й охочі можуть навіть знайти на полицях українських книгарень її російський переклад "Конец власти". Однак ця книга там дисонувала з суспільною свідомістю, що характеризує більшість населення нашого сусіда, тому й опинилася десь у другій половині читацького рейтингу. А от в Україні вона може справити потужний позитивний резонанс саме через відвертість в обговоренні гострих проблем, з якими стикається сьогодні кожен українець.





Книга "Занепад влади" від видавництва Bookchef українською мовою надійде у продаж наприкінці квітня.