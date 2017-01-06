Борьба за украинский транзит: впереди два сложных года

Бой курантов на Спасской башне Кремля в новогоднюю ночь ознаменовала приближение не только столетней годовщины октябрьского переворота в России, но и начало заключительного, двухлетнего цикла непрекращающейся газовой войны России против Украины. Только в отличие от двух предыдущих кризисов 2005/2006 и 2009/2010 годов, когда речь шла об экономическом удушении через повышение цен и переход на непрозрачные "схемы" поставок газа, нынешняя тактика "Газпрома" заключается в полном устранении Украины как транзитера с европейского энергетического рынка. Об этом свидетельствуют, кроме всех прочих индикаторов, многочисленные публикации и презентации, появившиеся в конце прошлого года, которые четко указывают на цифру "ноль" в графе "транзит через Украину" в прогнозах поставок российского газа в Европу до 2020 года. Речь идет о строительстве двух обходных трубопроводов – "Северный поток -2" и "Турецкий поток", суммарная мощность которых должна полностью перекрыть, и даже, в идеальном для российского монополиста случае, превысить нынешний транзит через Украину (82.2 млрд куб. м., рост на 23% по сравнению с 215 годом). Для того, чтобы пощекотать нервы европейцам, которые будто бы и не понимают всей грозящей опасности, "Газпром" в нарушение своих контрактных обязательств стал периодически понижать до критического уровня давление на входе в украинскую газотранспортную систему, вынуждая "Укртрансгаз" поддерживать работоспособность транзитных сетей за счет собственных ресурсов. Дело в том, что прокачивать газ по трубе можно лишь тогда, когда она заполнена технологическим газом под определенным давлением, и это по транзитному договору между Украиной и Россией является обязанностью поставщика, так же, как и обеспечение транзита является, к сожалению, обязанностью "Газпрома" по договорам с европейскими потребителями, которые являются долговременными и заключались задолго до Революции достоинства. Однако в случае падения давления на выходе из системы по вине "Газпрома" российская сторона традиционно указывает пальцем на Киев, обвиняя Украину в отборе незаконтрактованных объемов газа. К счастью, нынешний уровень отношений Украины и ЕС таков, что любые обвинения начисто опровергаются объективными данными с газоизмерительных станций, к которым европейские операторы имеют доступ. Именно поэтому в Брюсселе хорошо известно кто и почему играется с транзитом, который только в декабре составил 8,4 млрд. куб. м, что на 25% больше показателей декабря 2015 г.

И, тем не менее, "Газпром" продолжает проводить целенаправленную политику по тотальной монополизации транзита. Главным элементом этой политики является проект "Северный поток-2", который призван удвоить мощность двух ниток "Северного потока", уже проложенных в северных морях из России в Германию. Для строительства этой трубы в швейцарском кантоне "Цуг" (там же, где жило и "Росукрэнерго") была создана компания "Nord Stream 2 AG", акционерами которой, по замыслу Кремля, должны были стать "Газпром", а также целый ряд европейских энергетических компаний – OMV, BASF, Engie,Shell, Uniper. На момент создания 100% акций "Nord Stream 2 AG" принадлежали голландской дочке А.Миллера "Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.". Так вот, "Газпром" сделал себе новогодний подарок – приобрел сам у себя, то есть у "Gazprom Gerosgaz Holdings B.V." 50% акций "Nord Stream 2 AG" , как и планировалось. А вот с участием европейских партнеров незаладилось. Дело в том, что против "Северного потока -2" резко выступила Польша. Как подчеркивал с своей статье в "Financial Times" польский министр по делам Европы К.Шиманский, указывая на явный политический характер проекта, "Северный поток-2" является "троянским конем, способным дестабилизировать экономику и отравить политические отношения внутри ЕС". По мнению Польши, "ЕС не может одновременно поддерживать Украину, применять санкции против России, призывать к энергетическому союзу в рамках ЕС и сотрудничать с "Газпромом" по Северному потоку -2". Действительно, это чистый абсурд. Позицию Польши поддержали Чехия, Эстония, Хорватия, Венгрия, Литва, Латвия, Румыния и Словакия, и ряд других членов ЕС. С учетом позиции этих стран европейские компании, которые ранее высказывали заинтересованность в участии в проекте, отказались от этих планов. Так что на сегодня "Газпром" остался наедине сам с собой в поисках очередных 10 млрд евро на проект. Но это, увы, совершенно не значит, что Кремль приостановил усилия. Печально знаменитое решение Еврокомиссии разрешить "Газпрому" использовать газопровод ОПАЛ, который соединяет точку входа "Северного потока" в Германии с Чехией, в более полном объеме (с 50% до 80% мощности) уже привело, по данным Европейских регуляторов газотранспортных сетей, к существенному увеличению поставок российского газа по дну Балтийского моря именно за счет украинского транзита (через ОПАЛ в день стали прокачивать 80.5 млн. куб.м. вместо 57.1 млн, в то время как через Украину в Словакию 120.8 млн куб. м. вместо 148.9 млн). "Нафтогаз" немедленно обратил внимание Брюсселя, что утверждения некоторых европейских чиновников и представителей "Газпрома", что увеличение на 30% доступа к ОПАЛ не приведет к проблемам для Украины прямо противоречат объективным фактам. Кроме того, Польша подала в суд и разрешение на увеличение использования ОПАЛ "Газпромом" было приостановлено. Надолго ли?

В канун нового года Алексей Миллер порадовал мировую общественность еще одной новостью. Он сообщил, что "Газпром" полностью закончил сооружение необходимой инфраструктуры по прокачке газа через будущий газопровод "Турецкиий поток". Само по себе это заявление крайне удивительно, ибо о том же самом говорилось два года назад, когда праздновали начало строительства ныне почившего с миром "Южного потока".Кроме того, якобы, во второй половине года его компания будет готова начать прокладку подводного участка трубы. Это должно стать самым глубоководным газопроводом в мире, который пройдет на глубине 2200 м. По утверждениям Миллера, все необходимые разрешения и согласования получены, и можно начинать строительство. Сообщалось даже, что "Газпром" выделил на "Турецкий поток" 310 млн евро, в то время, как общая стоимость проекта оценивается в 11.4 млрд евро (стоимость первой нитки, по оценкам российской стороны, 4.3 млрд евро).

Не имеет смысла обсуждать бесконечное передергивание фактов, которое давно уже стало визитной карточкой представителей "Газпрома". Россия еще даже не ратифицировала двустороннее соглашение с Турцией по строительству "Турецкого потока", не говоря уже о том, что нет ни самого технико-экономического обоснования проекта, ни экологической оценки прокладки труб в турецкой части маршрута. А вот тот факт, что маршрут этой "трубы" проложен так, чтобы обойти прибрежные воды Крыма, весьма показателен, ибо кто, как не Россия знает, что Крым оккупирован, и ни одна западная компания не возьмется строить что-либо в территориальных водах другого государства. А без западных технологий и кораблей-укладчиков труб, проект никуда не сдвинется. В свою очередь Турция не будет спешить с выдачей разрешений до тех пор, пока Россия не даст давным давно обещанную скидку на газ в размере 10.25%, и по этому поводу государственная компания Турции "Боташ" даже подала на "Газпром" в суд. Отличное партнерство.

И тем не менее, ситуация остается крайне напряженной. Нет ни малейших сомнений, что в 2017 году Россия активизирует все имеющиеся ресурсы, в том числе лобби в Европе и США, СМИ, подконтрольных политиков и журналистов, чтобы дискредитировать Украину, убедить в необходимости отмены санкций и возврата к режиму "business as usual", найти средства для строительства обходных "труб" и тем самым лишить Украину не только значительной части валютных доходов, но и навсегда исключить ее из энергетических взаимоотношений с Европой. Совершенно не случайно в одном из первых интервью 2017 года. А.Коболев заговорил о необходимости привлечения европейского оператора к управлению нашей газотранспортной системой, а в прошлом году энергичные усилия "Нафтогаза" привели к подписанию первых двух контрактов с европейскими компаниями на хранение газа в наших хранилищах. Цена вопроса крайне велика. При отсутствии прямых закупок газа у России, а Украина вряд ли к ним вернется в значительных объемах, практически невозможно самостоятельно заполнить наши трубопроводы технологическим газом, поддерживая тем самым их работоспособность. Если транзитные контракты после 2019 года продолжены не будут, а реализация обходных маршрутов увенчается успехом, это станет победой Кремля не только над здравым смыслом, но и окончательно зафиксирует институциональную слабость ЕС противостоять экономической и политической агрессии Москвы. К счастью, есть все основания полагать, что и в Брюсселе, и в Киеве это хорошо понимают.