Будущее ЕС в руках Франции

Новый министр иностранных дел Германии, бывший глава Социал-демократической партии и вице-канцлер, которого украинский вариант "Википедии" величает "промосковским политиком", Зигмар Габриель совсем не новичок на европейском властном олимпе. Так вот, по его мнению, Европейский Союз ожидает распад, если популисты во Франции и Нидерландах выиграют в этом году выборы. В своем недавнем выступлении в нижней палате Бундестага он заявил: "Выборы президента Франции этой весной являются судьбоносными для Европы. Если враги Европы в Нидерландах и Франции после прошлогоднего Brexit снова смогут получить желательные для них результаты, мы столкнемся с угрозой, что самый значительный цивилизационный проект 20-го века, Европейский Союз, распадется".

Следует признать, что он имел все основания для такого заявления. Ни для кого не секрет, что ЕС – это, по сути, франко-немецкий проект, и от политической воли руководства именно этих двух стран всегда зависело то, как будет развиваться объединенная Европа. Именно поэтому сегодня даже самые закоренелые еврооптимисты с волнением взирают на Францию, где разворачивается нешуточная борьба не только за президентское кресло, но и за то, сохранится ли экономический и политический союз 27 стран Европы. После прошлогоднего референдума в Британии и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США популизм в Европе переживает невиданный подъем. Ожидается, что популистская праворадикальная Партия свободы в Нидерландах получит значительное количество мест в парламенте, а во Франции все опросы прогнозируют выход на финишную прямую сразу двух политиков правого толка – крайне радикальной Мари Ле Пен и правого центриста Франсуа Фийона. В прессе его тоже называют "промосковским кандидатом и другом Путина", а если учесть, что "Национальный фронт" Мари Ле Пен напрямую финансировался Москвой, то становится понятным, что для Украины выборы во Франции являются далеко не ординарным событием. Третий возможный кандидат, который мог бы составить компанию двоим лидерам – бывший банкир, министр и независимый кандидат Эммануель Макрон мало кем рассматривается серьезно даже внутри страны. По мнению влиятельных западных аналитиков, лидерам ЕС следует всерьез задуматься о возможных последствиях победы Ле Пен, ибо, как писал Руссо, "оставаться здравомыслящим в мире сумасшедших является формой сумасшествия". Еще недавно и Brexit, и нынешние результаты выборов в США казались невозможными, а сегодня это реальность. Лидер "Национального фронта" выступает за выход Франции из ЕС и в своей риторике широко использует модную нынче в политике манеру апеллировать к "воле народа", "национальным приоритетам" и "ограничению власти бюрократов". Ее крайне правые взгляды хорошо известны, и, как кажется, единственный, кто может ее остановить, это Франсуа Фийон. Давайте присмотримся к его кандидатуре.

Прежде всего, Фийон – профессиональный политик, занимавший многочисленные посты в региональных и национальных органах власти с 1976 года. Он пять лет был премьер-министром Франции при президенте Саркози. Выдвинут кандидатом в депутаты "Республиканцами" – правоцентристской политической партией, к созданию которой приложили руку Ж.Ширак и Н.Саркози. Крайне интересно, что на протяжении многих лет именно в правительстве Фийона на различных должностях работала нынешняя глава МВФ Кристин Лагард, а также бывший премьер-министр и министр иностранных дел Франции Аллен Жюпе. Политические взгляды Фийона не позволяют причислить его ни к одному из существующих "мейнстримов". Так, в социальном плане он консерватор – выступал за увеличение пенсионного возраста и против однополых браков. В экономике поддерживал усиление зоны евро, более тесную экономическую интеграцию стран ЕС, отмену моратория на добычу сланцевого газа. Одной из его принципиальных позиций является необходимость признания "европейскости" за Россией, в то же время отрицая ее возможное вхождение в ЕС. В одном из своих недавних интервью Ф.Фийон заявил следующее: "Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, Косово, по экономическому партнерству с ЕС? У России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Нужно просто признать − Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО". Ключевым элементом его "электорального имиджа" была репутация кристально чистого политика, который всегда держит слово и не замешан в коррупционных скандалах, столь частых для политической элиты Франции. Еще до недавнего времени все опросы общественного мнения говорили о том, что он и Мари Ле Пен выходят во второй круг выборов, где с огромным отрывом побеждает Фийон. И вот все эти планы оказались под угрозой.

Французская сатирическая газета-еженедельник о политике, одно из старейших, популярнейших и влиятельнейших изданий Франции, известное своими журналистскими расследованиями, Le Canard enchaîné – "Прикованная утка" опубликовало материал, в котором утверждалось, что жена Фийона Пенелопа (британка по происхождению и юрист по образованию) на протяжении восьми лет получала из государственной казны зарплату как помощник депутата - своего мужа Фийона с 1998 по 2002 год, и того, кто его сменил в связи с назначением Фийона в правительство при президенте Жаке Шираке, с 2002 по 2007 год, заработав в общей сложности 500 тысяч евро. По французскому законодательству наем на работу жен и других членов семей политиков является вполне легальным и сейчас в парламенте Франции 28 депутатов оформили помощниками своих жен. Имеется только одно требование – они действительно должны ходить работу и помогать парламентариям. В случае же с Фийоном, как утверждает газета на основании свидетельств других сотрудников аппарата Национального собрания, Пенелопу Фийон там никто никогда не видел. По утверждениям журналистов, она, якобы, все эти годы находилась в их загородном поместье, воспитывая их пятерых детей. И это уже является вопиющим нарушением закона. На основании публикации финансовые прокуроры Республики начали предварительное расследование по этому делу, которое уже получило название "Пенелопа-гейт". Разумеется, в недавнем телевизионном интервью Фийон категорически отмел все обвинения, утверждая, что его жена работала как его помощник с 1980 года, много лет бесплатно, а ее работа в указанные восемь лет была "реальной", "прозрачной" и "законной". Он пообещал предоставить прокурорам "твердые доказательства" того, что его жена действительно работала, и даже подать на газету в суд. Однако пока этого не произошло. Ситуация усложняется тем, что, как раскопали дотошные журналисты, в своих давних интервью, до выдвижения Фийона на пост Президента, Пенелопа много раз говорила, что не играет никакой роли в политической жизни мужа и предпочитает проводить время в их поместье 12-го века в Западной Франции с детьми и лошадьми, чем в Париже. Да и сам Фийон в прошлом году признался в одном интервью, что у него "не было достаточно времени заниматься детьми", поскольку он "был членом парламента, и это работа 24/7, так что детей по-сути, вырастила их мать".

Безусловно, это сильный удар по наиболее вероятному кандидату на грядущих президентских выборах. Его имидж честного политика теперь запятнан и его адвокатам предстоит немало потрудиться, чтобы очистить "белоснежный мундир" Фийона. Кандидат от "Республиканцев" даже заявил, что подаст в отставку и немедленно снимется с президентской гонки, если его вина будет доказана. Однако эксперты считают, что подобные заявления- чистая риторика, так как расследование может затянуться на месяцы и никаких обвинений до выборов ему предъявить просто не смогут. Крайне любопытно, что в подобной ситуации можно было бы ожидать значительной активизации штаба Ле Пен, которые должны были бы раздуть этот скандал, однако ничего подобного не наблюдается. Дело в том, что сама Ле Пен и несколько других членов Европарламента от "Национального фронта" замешана в аналогичной истории с неправомерной оплатой труда помощников, но уже в Европейском парламенте, на сумму 300 000 евро. Однако Ле Пен никогда и не претендовала на роль неподкупного политика, поэтому ущерб от выдвинутых обвинений достанется по большей части Фийону. Если эта история будет иметь продолжение и Фийону не удастся предоставить убедительных доказательств публике, что его жена действительно выполняла работу помощника члена парламента, его голоса частично могут перейти к Эммануелю Макрону, который пытается позиционировать себя как кандидат "левее центра" на политическом спектре Франции. Но вот хватит ли у него опыта победить Мари Ле Пен – остается неясным. Не исключено, что в конечном итоге Францию ожидает повторение истории с выборами 2002 года, когда Ж.Шираку противостоял ярый националист Жан-Мари Ле Пен – отец Мари. Тогда против Ле Пена объединились все политические силы страны и ставший популярным в народе лозунг "лучше вор, чем фашист" обеспечил победу Жаку Шираку. Будем надеяться, что будущее ЕС окажется в надежных руках.