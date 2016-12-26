укр
Горячая тема
Крушение Ту-154
Спецрубрика
Инфографика
Спецрубрика
Моногорода
Спецпроект
Мы похудели вместе!
  Главная   Мнения   Сергей Корсунский
Главная Мнения Сергей Корсунский
Сергей Корсунский
Сергей Корсунский
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2008-2016)

Год 2017 – их последний и решительный бой

Сегодня, 07:10

В конце календарного года принято подводить итоги и намечать перспективы. 2016-й не был легким, но на международной арене нам все же удалось  добиться главного – укрепить международную поддержку Украины и сохранить режим санкций против РФ. Это несомненный успех.  Удивительно, но и в России прошедший год считают удачным. По мнению московских, а также целого ряда западных аналитиков, избрание Дональда Трампа президентом США – это положительное для Кремля развитие событий. Выдающийся, как кажется в Москве, результат достигнут по Сирии, когда в трехстороннем формате Россия-Турция-Иран удалось договориться о перемирии в Алеппо и заявить об общей поддержке политического урегулирования сирийского конфликта – и все это без участия США. Британия проголосовала за выход из ЕС, ослабив тем самым европейское единство в вопросе противодействия агрессии России в Украине, Еврокомиссия открыла "Газпрому" новые возможности на рынке газа, страны ОПЕК и их партнеры договорились о сокращении объемов добычи нефти, что должно повысить цены на основной экспортный продукт РФ. Разумеется, о внешнеполитических провалах в РФ если и говорят, то очень тихо, а  все эти так называемые "успехи" еще должны воплотиться в жизнь, стать не декларативными, а реальными. Поэтому не будет лишним взглянуть, что же ждет нас в 2017-м.

Практически не вызывает сомнений, что год 100-летия Октябрьского переворота станет решающим для Москвы в борьбе за отмену санкций, выход из международной изоляции и возвращение в мировую политическую элиту.  Главное внимание будет приковано к США, где команда новоизбранного президента Трампа приступит к практическим шагам по формированию его программы на грядущие четыре года. Отношения с Россией относятся к числу ключевых, и в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп много раз говорил, что найдет правильную форму диалога с РФ. Новый американский  президент не политик, а бизнесмен, и, по мнению американских экспертов, вполне может пойти на заключение с Владимиром Путиным определенного пакетного соглашения. Для Украины крайне важно, чтобы в этом "пакете" наши  интересы были учтены, причем так, как это нужно нам. Важнейшим в этом плане является взаимодействие с Конгрессом, который хоть и полностью контролируется республиканцами, все же представляет довольно широкий спектр мнений по вопросам международной политики. Слишком много политического капитала было инвестировано в Вашингтоне в противостояние с РФ, и теперь просто так от него отказаться будет не очень-то просто не только  для многих членов Конгресса – как демократов, так и республиканцев, но  и даже для будущих членов новой администрации.

Одним из важнейших с точки зрения политики международной безопасности станет вопрос о роли НАТО, которая не всегда с очевидной ясностью артикулировалась Трампом во время избирательной кампании. Оккупация Россией Крыма и бесконечные провокации против стран НАТО, в том числе против военных США, заставили Альянс предпринимать активные меры по перестройке своих сил в Европе, размещению новых подразделений ближе к границам РФ, проведению совместных учений.  Кремль, разумеется, называет подобные действия "агрессивными", оставляя лишь за собой право милитаризации своего западного фланга, Крыма и региона Черного моря. Вопрос  единства в НАТО стоит очень остро с учетом растущего понимания, какую угрозу несет современная Россия. Крайне важной будет позиция Турции, которую Россия любой ценой стремится оторвать от Запада и вовлечь в процессы "евразийства", понимаемого по-дугински.

Следующий год будет крайне сложным для Европы. Во Франции и Германии  и даже, возможно, в Италии пройдут выборы, и в каждой из этих ключевых стран пророссийские кандидаты даже не скрывают свои финансовые и идеологические связи с Кремлем. Канцлер Ангела Меркель идет на выборы в четвертый раз в условиях жесточайшей критики и слева, и справа, в особенности, что касается миграционной политики Германии. Россия активно задействует все свое лобби в Европе, чтобы доказать вред европейских санкций для европейцев и необходимость возврата к режиму "business as usual". Недавние "успехи" Кремля в Сирии должны, по мнению В.Путина, показать немецким и французским избирателям, что именно в Москве лежит ключ к потоку мигрантов на европейский континент. Наконец, весной в Турции будет проведен конституционный референдум по смене формы государственной власти – с парламентской на президентскую. Со времен формирования современной Турецкой республики это самое радикальное изменение основного закона. Не все в Турции разделяют идею по наделению должности президента исключительными полномочиями, и поэтому крайне важно, чтобы и сам процесс состоялся в рамках демократических традиций страны, и его результаты были признаны как внутри Турции, так и ее основными международными партнерами. Никто – ни Европа, ни Турция не заинтересованы в прекращении многолетнего сотрудничества по самым острым проблемам региона. Наконец, всем ключевым игрокам европейской и региональной политики, вне зависимости от результатов своих национальных выборов и референдумов, придется заново строить отношения с США, искать компромиссы по энергетическим, военным, экологическим и многим другим важным для Запада вопросам. В условиях тотального роста популизма, всеобщего недоверия  и доступности информации ни один из этих вопросов не будет легким.

Следующий год обещает быть крайне непростым для российской экономики. Долги перед внешними кредиторами составляют несколько десятков миллиардов долларов, и рефинансировать их нечем,  инвесторов, кроме крайне подозрительной сделки с продажей 19.5% акций "Роснефти", не видно, а отток капитала в текущем году составил только за девять месяцев 18,5 млрд. долларов. Сокращаются не только бюджетные и социальные программы, но даже расходы на оборону. Третий год ожидается заморозка пенсионных накоплений, о росте зарплат в Москве забыли давно. В этих условиях кремлевский режим вынужден искать выход, и поэтому следует ожидать небывалой активизации агентов Москвы во всех ключевых западных столицах.

Но для России впереди и немало политических рисков. 2017 год – ключевой с точки зрения формирования политического ландшафта  и экономической подушки перед выборами 2018 года. Чемпионат мира по футболу был призван стать демонстрацией широкой международной поддержки России, а миллиарды, потраченные на его организацию и проведение – солидной финансовой базой для избирательной кампании. Однако в следующем году ожидается решение по сбитому боевиками "Боингу" малазийских авиалиний, рассмотрение исков против "Газпрома" в Стокгольме и ряда дел против России в Европейском суде по правам человека. Кроме того,  если заработает созданный ООН механизм по расследованию военных преступлений в Сирии, результатом 2017-го года может стать бойкот чемпионата мира-2018.

Следует ожидать, что в 2017 году Путин будет стремиться любой ценой выйти из конфликтов в Сирии и на Донбассе. Его не интересует количество жертв и степень разрушений, ему важно, чтобы Запад принял его правила игры. Только это позволит ему вернуться в клуб ведущих государств, если не де-юре, поскольку в "семерку" его больше не пригласят, то "де-факто".  По представлениям Кремля, все – и структура власти в поствоенном Дамаске, и выполнение минских договоренностей, должно происходить по московскому  сценарию, а компромиссы пусть ищут другие. Этот тезис, к счастью, далеко не однозначно воспринимается по обе стороны Атлантического океана, и это оставляет широкие возможности для маневра.

Читайте также
Убийство посла России в Анкаре: террор возвращается, как бумеранг

20 Декабря, 08:14
Рекс Тиллерсон уходит. Да здравствует Рекс Тиллерсон?

19 Декабря, 07:10

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

Мобильная версия  Планшетная версия  Эксклюзив RSS  В закладки                 

Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость. Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Условия использования материалов сайта СЕГОДНЯ.ua | Правила комментирования на сайте Сегодня.ua.

© 2012 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"
© 2012 Разработка сайта  NewAgeLab

Подписка на газету
Архив
Контакты
Отдел рекламы

Карта
Обратная связь
Информеры
Доска объявлений