Год 2017 – их последний и решительный бой

Сергей Корсунский

В конце календарного года принято подводить итоги и намечать перспективы. 2016-й не был легким, но на международной арене нам все же удалось добиться главного – укрепить международную поддержку Украины и сохранить режим санкций против РФ. Это несомненный успех. Удивительно, но и в России прошедший год считают удачным. По мнению московских, а также целого ряда западных аналитиков, избрание Дональда Трампа президентом США – это положительное для Кремля развитие событий. Выдающийся, как кажется в Москве, результат достигнут по Сирии, когда в трехстороннем формате Россия-Турция-Иран удалось договориться о перемирии в Алеппо и заявить об общей поддержке политического урегулирования сирийского конфликта – и все это без участия США. Британия проголосовала за выход из ЕС, ослабив тем самым европейское единство в вопросе противодействия агрессии России в Украине, Еврокомиссия открыла "Газпрому" новые возможности на рынке газа, страны ОПЕК и их партнеры договорились о сокращении объемов добычи нефти, что должно повысить цены на основной экспортный продукт РФ. Разумеется, о внешнеполитических провалах в РФ если и говорят, то очень тихо, а все эти так называемые "успехи" еще должны воплотиться в жизнь, стать не декларативными, а реальными. Поэтому не будет лишним взглянуть, что же ждет нас в 2017-м.

Практически не вызывает сомнений, что год 100-летия Октябрьского переворота станет решающим для Москвы в борьбе за отмену санкций, выход из международной изоляции и возвращение в мировую политическую элиту. Главное внимание будет приковано к США, где команда новоизбранного президента Трампа приступит к практическим шагам по формированию его программы на грядущие четыре года. Отношения с Россией относятся к числу ключевых, и в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп много раз говорил, что найдет правильную форму диалога с РФ. Новый американский президент не политик, а бизнесмен, и, по мнению американских экспертов, вполне может пойти на заключение с Владимиром Путиным определенного пакетного соглашения. Для Украины крайне важно, чтобы в этом "пакете" наши интересы были учтены, причем так, как это нужно нам. Важнейшим в этом плане является взаимодействие с Конгрессом, который хоть и полностью контролируется республиканцами, все же представляет довольно широкий спектр мнений по вопросам международной политики. Слишком много политического капитала было инвестировано в Вашингтоне в противостояние с РФ, и теперь просто так от него отказаться будет не очень-то просто не только для многих членов Конгресса – как демократов, так и республиканцев, но и даже для будущих членов новой администрации.

Одним из важнейших с точки зрения политики международной безопасности станет вопрос о роли НАТО, которая не всегда с очевидной ясностью артикулировалась Трампом во время избирательной кампании. Оккупация Россией Крыма и бесконечные провокации против стран НАТО, в том числе против военных США, заставили Альянс предпринимать активные меры по перестройке своих сил в Европе, размещению новых подразделений ближе к границам РФ, проведению совместных учений. Кремль, разумеется, называет подобные действия "агрессивными", оставляя лишь за собой право милитаризации своего западного фланга, Крыма и региона Черного моря. Вопрос единства в НАТО стоит очень остро с учетом растущего понимания, какую угрозу несет современная Россия. Крайне важной будет позиция Турции, которую Россия любой ценой стремится оторвать от Запада и вовлечь в процессы "евразийства", понимаемого по-дугински.

Следующий год будет крайне сложным для Европы. Во Франции и Германии и даже, возможно, в Италии пройдут выборы, и в каждой из этих ключевых стран пророссийские кандидаты даже не скрывают свои финансовые и идеологические связи с Кремлем. Канцлер Ангела Меркель идет на выборы в четвертый раз в условиях жесточайшей критики и слева, и справа, в особенности, что касается миграционной политики Германии. Россия активно задействует все свое лобби в Европе, чтобы доказать вред европейских санкций для европейцев и необходимость возврата к режиму "business as usual". Недавние "успехи" Кремля в Сирии должны, по мнению В.Путина, показать немецким и французским избирателям, что именно в Москве лежит ключ к потоку мигрантов на европейский континент. Наконец, весной в Турции будет проведен конституционный референдум по смене формы государственной власти – с парламентской на президентскую. Со времен формирования современной Турецкой республики это самое радикальное изменение основного закона. Не все в Турции разделяют идею по наделению должности президента исключительными полномочиями, и поэтому крайне важно, чтобы и сам процесс состоялся в рамках демократических традиций страны, и его результаты были признаны как внутри Турции, так и ее основными международными партнерами. Никто – ни Европа, ни Турция не заинтересованы в прекращении многолетнего сотрудничества по самым острым проблемам региона. Наконец, всем ключевым игрокам европейской и региональной политики, вне зависимости от результатов своих национальных выборов и референдумов, придется заново строить отношения с США, искать компромиссы по энергетическим, военным, экологическим и многим другим важным для Запада вопросам. В условиях тотального роста популизма, всеобщего недоверия и доступности информации ни один из этих вопросов не будет легким.

Следующий год обещает быть крайне непростым для российской экономики. Долги перед внешними кредиторами составляют несколько десятков миллиардов долларов, и рефинансировать их нечем, инвесторов, кроме крайне подозрительной сделки с продажей 19.5% акций "Роснефти", не видно, а отток капитала в текущем году составил только за девять месяцев 18,5 млрд. долларов. Сокращаются не только бюджетные и социальные программы, но даже расходы на оборону. Третий год ожидается заморозка пенсионных накоплений, о росте зарплат в Москве забыли давно. В этих условиях кремлевский режим вынужден искать выход, и поэтому следует ожидать небывалой активизации агентов Москвы во всех ключевых западных столицах.

Но для России впереди и немало политических рисков. 2017 год – ключевой с точки зрения формирования политического ландшафта и экономической подушки перед выборами 2018 года. Чемпионат мира по футболу был призван стать демонстрацией широкой международной поддержки России, а миллиарды, потраченные на его организацию и проведение – солидной финансовой базой для избирательной кампании. Однако в следующем году ожидается решение по сбитому боевиками "Боингу" малазийских авиалиний, рассмотрение исков против "Газпрома" в Стокгольме и ряда дел против России в Европейском суде по правам человека. Кроме того, если заработает созданный ООН механизм по расследованию военных преступлений в Сирии, результатом 2017-го года может стать бойкот чемпионата мира-2018.

Следует ожидать, что в 2017 году Путин будет стремиться любой ценой выйти из конфликтов в Сирии и на Донбассе. Его не интересует количество жертв и степень разрушений, ему важно, чтобы Запад принял его правила игры. Только это позволит ему вернуться в клуб ведущих государств, если не де-юре, поскольку в "семерку" его больше не пригласят, то "де-факто". По представлениям Кремля, все – и структура власти в поствоенном Дамаске, и выполнение минских договоренностей, должно происходить по московскому сценарию, а компромиссы пусть ищут другие. Этот тезис, к счастью, далеко не однозначно воспринимается по обе стороны Атлантического океана, и это оставляет широкие возможности для маневра.