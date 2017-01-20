Инаугурация Дональда Трампа: что осталось за кадром

Итак, свершилось. Новый мировой порядок, о котором так долго говорили конспирологи всех мастей, наступил. Все настолько серьезно, что некоторые политологи уже шутят: отныне вместо сериала фильмов-ужасов "Пятница, 13-е" в Голливуде уже приступили к съемкам фильма "Пятница, 20-е", продюсером которого выступила Мерил Стрип, а в главной роли Роберт де Ниро.

В каждой шутке есть доля шутки. Если оставить в стороне эмоции, следует констатировать, что вступление в должность 45-го президента США Трампа вызывает смешанные чувства. На этапе избирательной кампании, да и в переходной период, он сделал столько противоречивых заявлений, что политологи, журналисты и прорицатели запутались окончательно. Классический капиталист и миллиардер выступил за политику протекционизма. Его обвиняли в сексизме, но американские женщины проголосовали за него. Глава государства, которое на протяжении всей послевоенной истории, а другой ныне живущие поколения и не знают, являлось чемпионом глобализации, выступил за выход США из переговоров о торговых союзах, в том числе в критически важнейшем тихоокеанском регионе. Лидер страны, построенной эмигрантами, пообещал построить стену на границе с Мексикой. Будучи ярчайшим сторонником "твиттер"-политики, Трамп успел поссориться практически со всеми ведущими СМИ, и это в государстве, где общественное мнение играет огромную, если не решающую роль. Его негативные высказывания о ЕС, НАТО, Китае уравновешиваются положительными отзывами о Brexit и Путине. Отвечая на вопрос журналистов об агрессивной политике России, он заявил о необходимости укрепления ядерного потенциала США, а через месяц предположил, что санкции против России могут быть смягчены в случае достижения договоренностей в области ядерного разоружения. В принципе, в американской практике подобные противоречия на этапе предвыборной борьбы не являются чем-то невиданным. Однако теперь наступил момент истины, и мир по обе стороны океана замер в ожидании первых реальных шагов новой администрации. Даже Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проходил без традиционного блеска. Отражением огромных противоречий, которые привнес в международную политику Трамп явилось участие в сугубо капиталистическом форуме главы коммунистического Китая, который говорил о…глобализации, и необходимости активного многостороннего сотрудничества. Очевидно, Китай встревожен, и, следует признать, что выступления нескольких советников Трампа, которые все же приехали в Давос и пользовались там исключительной популярностью, не были достаточно убедительными, чтобы унять эту тревогу.

Сама церемония инаугурации была традиционной. Немного музыки – торжественной и очень американской, собственно присяга, инаугурационная речь, которую, как говорят, Трамп писал сам под руководством своего спичрайтера Стивена Миллера, короткие молитвы, парад оркестров по Пенсильвания авеню и ланч в узком кругу конгрессменов и сенаторов. Билеты на участие в программе инаугурации можно было "достать" через членов Конгресса или инаугурационный комитет. Некоторые распространялись комплиментарно, некоторые – за деньги. Говорят, что команде Трампа удалось собрать рекордную сумму на оплату всех этих и сопутствующих мероприятий – около 100 млн. долларов (предыдущий рекорд Обамы – 55 млн. дол.), хотя билетов было продано почти вдвое меньше, чем на инаугурацию Обамы – всего около 800 тыс. Как правило, и этот раз не исключение, инаугурационные празднования включают множество различных событий – балы, в том числе один "от имени Верховного Главнокомандующего" для военных, возложение венков на Арлингтонском кладбище, серию обедов в различных форматах, массовые гуляния возле мемориала Линкольна под лозунгом "Сделаем Америку великой снова!" и, наконец, службу в Национальном соборе Вашингтона 21-го января. В день инаугурации два президента с супругами встретились в Белом доме, попили чаю и именно оттуда в отправились к Капитолию. После инаугурации Обама и его семья на борту президентского вертолета символично улетели из Вашингтона в направлении, известном только им. Более пятидесяти членов Конгресса от Демократической партии бойкотировали инаугурацию, так же, как и ряд знаменитостей – артистов и музыкантов, а в Вашингтоне и Нью-Йорке прошло несколько демонстраций протеста, число участников которых оценивается от 200 до 500 тыс. Опросы общественного мнения показывают, что уровень доверия к Трампу в самом начале его каденции является одним из самых низких в современной истории – около 40%, однако сам новоизбранный Президент в присущем ему безапелляционном стиле прокомментировал эту информацию, как "ложь". И все же, Трамп стал президентом, проиграв по числу голосов избирателей Клинтон 2,9 млн. голосов, и это факт, с которым ему придется считаться. Америка расколота, и в этот раз не на словах, а на деле.

Вашингтон, как любят повторять завсегдатаи мероприятий "inside the Beltway", больше, чем любой Президент, на какую бы поддержку он не опирался. В своей крайне необычной инаугурационной речи Трамп пообещал отдать власть "из Вашингтона американскому народу", но даже ему, при всей его напористости и самоуверенности, не под силу вручную руководить такой страной, как США. Вопрос о его команде уже несколько недель активно обсуждается в политических и деловых кругах, и следует ожидать, что даже республиканский Конгресс не сможет утвердить некоторые из предложенных кандидатур, учитывая то, насколько серьезные вопросы они вызывают. В то же время за кулисами остается не менее серьезная проблема. Новой администрации нужно заполнить не только руководящие посты в министерствах и ведомствах. Президент должен предложить 690 кандидатур на различные "ключевые" посты, которые подлежат утверждению в Сенате. По состоянию на пятницу поданы были только 28. Например, только в министерстве обороны должны быть заполнены 53 "ключевые" должности, в Госдепе – 263, казначействе – 27, Минюсте – 27. В Госдепе не предложены кандидатуры ни на одну из высших должностей – заместителей или помощников Госсекретаря, не говоря о том, что сама кандидатура Госсекретаря все еще ожидает согласования в Конгрессе. Аналитики отмечают, что промедление с кадровыми назначениями вполне способно нивелировать любые ожидания от "первых ста дней Трампа". Ведь эти 690 "ключевых" должностей являются лишь частью из армии в 4100 вакансий, которые являются прерогативой Президента США. Никогда ранее подобная проблема не стояла перед новоизбранными президентами так остро, ведь практически каждый из них был или губернатором, или членом Конгресса, и имел опыт государственного управления. Переходная команда Трампа, по свидетельствам вашингтонских инсайдеров, является недостаточно опытной, и это не может не вызывать беспокойства, учитывая масштаб задач, стоящих перед США.

За кулисами праздника остались также весьма негативные прогнозы относительно экономической ситуации в США и на мировых рынках, озвученные в преддверии инаугурации такими "акулами" капитализма как Джордж Сорос или СЕО "Goldman Sachs" Ллойд Бланкфейн. По мнению финансистов, рынки капиталов "застыли" в неопределенности, связанной с непониманием политики нового Президента США. Некоторый подъем, который наблюдался на Уолл стрит сразу после оглашения результатов выборов, себя исчерпал. Оптимизм, связанный с обещаниями Трампа снизить налоги и сократить государственное регулирование, иссяк после ряда президентских твиттов, напрямую угрожающих автопроизводителям ввести пошлины на ввоз их продукции в США, а также достаточно конфронтационную риторику по отношению к Мексике и Китаю – торговым тяжеловесам. Сорос был весьма прямолинеен : "Лично я считаю, что Трамп провалится. Не потому, что люди типа меня хотят этого, а потому что его идеи и подходы внутреннее противоречивы, и эти противоречия уже воплощаются в его советниках и членах кабинета". Между тем, в американской политической традиции очень жестко следить за выполнением предвыборных обещаний. Учитывая, что пресса США ополчилась против Белого Дома, следует думать, что "слежка" будет весьма тщательной.

Что же следует ожидать от Трампа в первые сто дней? Отмены программы медицинского страхования "Obamacare", что может привести к потере медицинской страховки 18 млн. американцев, если не предложить адекватную замену. Безопасности границ (читай – с Мексикой), которая десятилетиями остается проблемой в связи с нелегальной миграцией и траффиком наркотиков. Трамп обещал подписать соответствующие решения "в первый же день", однако эксперты теряются в догадках о каких конкретно мерах говорил новоизбранный президент. Выход из транстихоокеанского торгового партнерства и замена его двусторонними соглашениями. Любой специалист скажет вам, что сделать это за три месяца попросту невозможно. Устранение "убивающих рабочие места" регуляторных актов в области энергетики, в частности касающихся угля и сланцевых ресурсов. При этом неясно каким образом власти собираются справляться с массовыми протестами населения и природоохранных организаций, выступающих против. Наконец самое интересное. В числе первоочередных приоритетов во время избирательной кампании Трамп провозгласил принятие Конгрессом Акта в поддержку энергетики и инфраструктуры, который должен способствовать строительству инфраструктурных объектов на 1 трл. долларов в последующие 10 лет. Вот как раз эта инициатива, похоже, будет поддержана Конгрессом, поскольку сулит серьезные дивиденды конкретным избирательным округам по всей территории США. О масштабных инфраструктурных проектах Трамп упомянул и в своей инаугурационной речи. На внешнеполитическом фронте одной из первых "побед" администрации вполне может стать урегулирование ситуации в Сирии, особенно с учетом того факта, что администрация Обамы безуспешно пыталась найти решение сирийской проблемы в диалоге с Россией. Новый, 45-й Президент США пообещал тотально "искоренить" исламский терроризм, и начать можно именно в Сирии. Для Трампа и его новой команды может стать важным достижение договоренностей в Астане, если приглашение России и Турции будет принято, а протест Ирана проигнорирован, и этот шаг будет преподнесен как свидетельство умения республиканцев делать то, что обещано. Не исключено, что именно сирийская проблематика была предметом обсуждения в ходе недавних контактов на высоком уровне министра иностранных дел Турции Чавушоглу в Вашингтоне еще до инаугурации.

Но конечно же самой большой загадкой является то, каким образом новая Администрация собирается взаимодействовать с Россией. На протяжении последних недель и лично Трамп, и его кандидаты на высокие должности в Администрации сделали немало заявлений, которые противоречили одно другому. Теперь становится ясно, что для обновленного Белого дома главным является лозунг о "великой Америке", созвучный предвыборным обещаниям, что Россия будет больше уважать США, чем это было при Обаме. Но дело в том, как подчеркивают эксперты, что и Путин "подымает Россию с колен", а этот процесс вступает в очевидное противоречие с тем, о чем говорит Трамп. Более того, если на секунду предположить, как пишут хорошо знакомые с ментальностью обитателей Кремля обозреватели, что Трамп и Путин достигли некоего согласия, санкции смягчены или вовсе отменены, и между США и Россией воцарило взаимопонимание, то кто тогда будет объявлен в России главным внешним врагом? Ведь вся политика этой страны, в особенности внутренняя, вся ее пропагандистская машина настроены на то, что во всех бедах и проблемах виноваты внешние враги. Так было с незапамятных времен, и в нынешней ситуации, накануне выборов 2018 года, изменение этой парадигмы чревато внутреннеполитическими последствиями. НАТО тоже не подходит для этой роли, поскольку это детище США, и вряд ли следует ожидать резких шагов Трампа по ослаблению роли НАТО, учитывая фигуру нового министра обороны. Нельзя исключать, что на роль главного врага назначат внутреннюю оппозицию (там, где она еще жива), но тогда дальнейшее притеснение основных прав и свобод выставит администрацию США в крайне негативном свете. Надежды, что Трамп согласится с планом Путина "взять все и поделить" после последних заявлений нового Президента США стремятся к нулю, и в Москве, похоже, начинают это понимать. Недавняя попытка хозяина Кремля отбелить Трампа от "русского досье" выражая уверенность в том, что тот не ходил к "лучшим в мире девушкам с пониженной социальной ответственностью", выглядела попросту нелепо. Пожалуй, среди множества вопросительных знаков зазеркалья "нового мирового порядка" российский выглядит наиболее вопросительно.