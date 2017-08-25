Испорченный отпуск Трампа

Август в Вашингтоне – месяц беспощадной жары и стопроцентной влажности. Самое разумное – это провести его вне "болота", как любит называть центр столицы, где расположены правительственные здания, 45-й президент США. Однако семнадцатидневный "рабочий" отпуск, который Дональд Трамп проводил в собственном гольф-клубе в городке Бэдминстер, штат Нью-Джерси, по его же словам оказался "неудачным" и даже "испорченным". Выступления ультраправых, белых националистов и ку-клукс-клановцев в Вирджинии стали неприятным сюрпризом, и очередным, на этот раз внутриполитическим испытанием для Трампа и его команды, окончившимся отставкой его самого одиозного советника Стива Бэннона – белого националиста. По мнению обозревателей, ультраправый шабаш, приведший к человеческим жертвам, и крайне сомнительная твитт-реакция Трампа на происходящее, стали своеобразной "красной чертой" для Республиканской партии. В Вашингтоне все увереннее заговорили о "регентской модели президентства", когда формально главой государства является президент, но реально все решения принимаются "коллективным разумом" Белого дома в лице вице-президента, советника по национальной безопасности, главы аппарата и главы Пентагона, и, возможно, ближайших членов президентской семьи, способных вполне адекватно оценивать происходящее.

Перед США стоят крайне серьезные вызовы во внешней политике, требующие очень взвешенных и тщательно продуманных решений

Список тех, на кого политические круги Вашингтона возлагают ответственность за ключевые решения внутренней и внешней политики, крайне короток. По данным "Вашингтон пост", которая тщательно отслеживает процесс заполнения вакансий в государственных структурах США, требующих согласия Конгресса по представлению Белого дома, на сегодняшний день (то есть спустя 6 месяцев после инаугурации) заполнено всего 33% вакансий в Государственном департаменте, 51% – в Пентагоне, 22% – в Департаменте энергетики, 62% – внутренней безопасности, 43% – юстиции, 20% – образования, 43% – финансов, 23% – экологии, 9% – в Агентстве технической помощи.

И это при том, что перед США стоят крайне серьезные вызовы во внешней политике, требующие очень взвешенных и тщательно продуманных решений. Кризис вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи прошел через очередное обострение, включая прямые угрозы Ким Чен Ына атаковать американский Гуам; торговые переговоры с Китаем, имеющие не только двусторонний характер, но и глобальные последствия; комплекс проблем вокруг ситуации в Сирии, включая активизацию террористической активности Исламского государства в Европе, крайне напряженные отношения с Турцией и возможный референдум в иракском Курдистане; ядерная программа Ирана, по отношению к которой так и не сформулировано четкой позиции; обострение на Аравийском полуострове, где продолжается противостояние между Катаром и группой арабских стран во главе с Саудовской Аравией; грядущие выборы в Германии на фоне очередной волны активизации российских агентов в Европе, недовольства в ЕС выходом США из Парижского соглашения по климату и только что принятым законом о санкциях, и раздражения европейцев отсутствием привычного лидерства США; необходимость сохранения единства НАТО с учетом растущей угрозы с Востока, наконец беспрецедентный за последние несколько десятилетий кризис в отношениях с Россией. Несколько неожиданной оказалась речь Трампа о ситуации в Афганистане в минувший понедельник, по-видимому, подготовленная по результатам недавних визитов в эту страну таких профессионалов, как советник по национальной безопасности МакМастер и глава Пентагона Мэттис и озвученная именно сейчас, будто специально с целью показать, что нынешняя администрация США вполне способна формулировать осмысленные внешнеполитические стратегии.

В то же время, Дональд Трамп едва ли не впервые в этой речи признал, что из окна Белого дома мир видится иначе. "Мой начальный инстинкт был за выведение войск. И, исторически, я всегда следую своим инстинктам, – сказал он. – Но всю свою жизнь я слышал, что решения принимаются иначе, когда ты сидишь за столом в Овальном офисе, иначе говоря, когда ты президент Соединенных Штатов". Так Трамп объяснил свое решение не только не вывести войска из Афганистана, но даже увеличить контингент (при этом не было сказано, когда и насколько), а также предпринимать активные военные операции против Аль-Каиды и Исламского государства (тоже без детализации). Несколько неожиданным прозвучало также намерение пересмотреть отношения с "важным союзником" – Пакистаном, который "содействует террористическим организациям, Талибану и другим". В этом же контексте Госсекретарь Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия Талибану, что, по его словам, нарушает резолюции ООН.

Наиболее проблемной для Трампа остается ситуация в отношениях с Россией

И все же при всех сложностях ситуации в Азии и на Ближнем Востоке наиболее проблемной для Трампа остается ситуация в отношениях с Россией. Кроме обысков ФБР у Манафорта и новых открытий о сотканной Сергеем Кисляком "российской паутине" в Вашингтоне, в которой, как кажется, запуталось слишком много приближенных к Трампу людей, к возвращению президента из отпуска Москва и Вашингтон обменялись очередной порцией "ударов". США ввели санкции в отношении нескольких российских компаний и физических лиц (наряду с китайскими), которые помогали развитию ракетной-ядерной программы Северной Кореи. На это заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пообещал ответить "адекватными мерами, которые неизбежны в подобной ситуации". Само по себе это заявление вызывает недоумение, как и реакция Москвы на резкое изменение процедур выдачи неиммиграционных виз дипломатическими представительствами США в России, включая приостановку в выдаче виз на неопределенный период.

Вполне логичное с точки зрения практического функционирования Посольства и генеральных консульств в условиях резкого сокращения персонала (как известно, в ответ на высылку 35 российских дипломатов Обамой Москва ответила высылкой 755 сотрудников дипмиссий США, то есть в пропорции 1:21) вызвало истерическую реакцию на Смоленской площади и в Госдуме с призывами "ответить зеркально". Очевидно, частью такого "зеркального ответа", по мнению Москвы, можно рассматривать назначение нового посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Это крайне любопытная фигура. Генерал, замминистра иностранных дел, который пять лет работал замминистра обороны, находящийся в санкционном списке ЕС и Канады за его роль в оккупации Крыма и развязывании войны на Донбассе, теперь будет возглавлять российскую дипломатию в США. Об этом назначении было известно давно, однако время для официального заявления о том, кто сменит Кисляка, было выбрано неслучайно. По единодушному мнению российских экспертов, дипломату в генеральских погонах будет сподручнее разговаривать с генералами, составляющими костяк новой команды Белого дома, чем ядерному физику и рафинированному дипломату Кисляку.

Скорее всего, Антонов станет, в первую очередь, исполнителем воли Кремля, и лишь во вторую – инициатором поисков точек соприкосновения США и России

В то же время, Антонов вряд ли станет завсегдатаем вашингтонских приемов и званых ужинов, учитывая его "санкционный" статус, а ведь именно своим гостеприимством и умением расположить собеседников в неформальном общении славился Кисляк. Вызывает также сомнение, что кто-либо в Конгрессе или Белом доме захочет встречаться с ним вне рамок официальных и публичных мероприятий. Антонов был также непосредственным участником подготовки сирийской авантюры Кремля, категорически отрицал роль России в катастрофе малазийского "Боинга" и уж конечно служил активным пропагандистом в рамках кампании "ихтамнет". Именно Антонов в свое время собрал журналистов на пресс-брифинг в минобороны РФ, чтобы обвинить Турцию в нелегальных поставках нефти из Исламского государства через неделю после известного инцидента со сбитым российским бомбардировщиком. "Цинизм властей Турции не имеет границ, – заявил он тогда. – Мало того, что они вторглись в чужую страну, так еще и бессовестно ее грабят". Специалисты отмечают его бескомпромиссный характер и собачью преданность Путину, за что получил прозвище "бультерьер". "Чаще всего, послы работают в комфортных условиях дружеских двусторонних отношений, Антонову придется работать в условиях фактической войны", – такое мнение высказал в интервью "Дейли телеграф" неназванный высокопоставленный источник в Москве.

Скорее всего, Антонов станет, в первую очередь, исполнителем воли Кремля, и лишь во вторую – инициатором поисков точек соприкосновения США и России, в частности по вопросам разоружения и контроля за вооружениями, по которым он является признанным профессионалом. Возможно, одной из его первых задач будет определено противодействие планам Вашингтона предоставить Украине оборонительное оружие, которые, как заявил прибывший в Киев глава Пентагона Мэттис, "активно изучаются". Сам факт его, а также спецпосланника Госдепа Курта Волкера участия в празднованиях в честь Дня независимости Украины, свидетельствует о мощной политической поддержке со стороны США, и косвенно подтверждает, что США не намерены больше ограничиваться декларациями по этому поводу. "Джавелины", скорее всего, будут предоставлены Украине. Генерал Антонов, несомненно, очень хорошо понимает настроения Кремля, и он, по свидетельству тех, кто с ним работал, хороший переговорщик. Вопрос заключается в том, каким может быть содержание таких переговоров в узких рамках современных американо-российских отношений. В этом заключается одна из главных интриг приближающегося политического сезона в США.