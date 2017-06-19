Новые санкции против России: последствия для США, Европы и Украины

В четверг на прошлой неделе Сенат США практически единогласно (98-2) принял законопроект, которым вводятся новые санкции против России. Для того, чтобы стать законом, этот законопроект должен быть еще поддержан Палатой представителей и подписан президентом Дональдом Трампом. Однако даже в его нынешней форме решение Сената является важным политическим жестом со стороны Конгресса, который говорит о крайне негативном отношении американского истеблишмента – как демократов, так и республиканцев, к путинской России. Помимо очевидных потерь Российской Федерации на внешнеэкономических фронтах, одобренный законопроект влечет за собой нетривиальные последствия и для самих США, а также для Европы и Украины. В чем же они заключаются?

Законопроект предоставляет президенту США право налагать санкции на физические лица, которые инвестируют более 1 млн долларов в строительство газо- и нефтепроводов в России, призывает администрацию США осуществлять шаги против строительства "Северного потока-2" и содействовать экспорту сжиженного газа из США в Европу

Прежде всего, законопроект направлен на ограничение экономической деятельности с участием российских компаний в связи с вмешательством РФ в избирательный процесс в США, агрессией против Украины (в частности, аннексией Крыма) и поддержкой антинародного режима Башара Асада в сирийской гражданской войне. По-сути, в контексте украино-российского конфликта, этот законопроект кодифицирует (то есть, превращает в Закон) пакет санкций, уже введенных Бараком Обамой против России в связи с аннексией Крыма, а также против российских граждан, которые были замешаны в хакерских атаках на американские сервера в ходе избирательной кампании 2016 года. Законопроект предоставляет президенту США право налагать санкции на физические лица, которые инвестируют более 1 млн долларов в строительство газо- и нефтепроводов в России, призывает администрацию США осуществлять шаги против строительства "Северного потока-2" и содействовать экспорту сжиженного газа из США в Европу. В решении Сената прямо говорится, что "Северный поток-2" ухудшит ситуацию с энергетической безопасностью Европы и проведением реформ в Украине. Законопроект также предусматривает возможность введения новых санкций против российских горнодобывающих, металлургических и транспортных компаний. Президенту США предлагается налагать санкции на тех, кто будет оказывать финансовую, материальную или технологическую поддержку сирийскому режиму. Наконец, законопроект серьезно ограничивает право президента США снимать, приостанавливать или отменять санкции против России – каждое такое решение должно будут быть одобрено Конгрессом.

Любопытно, что одновременно с упомянутым законопроектом, который также включает ряд санкций по отношению к Ирану, Сенат принял решение разрешить НАСА использовать российские двигатели для американской космической программы, а также подтвердил отдельным единогласным голосованием приверженность США своим обязательствам перед НАТО, дав ответ на сомнения по этому вопросу, возникшие после избрания Д. Трампа президентом. По мнению главы Комитета Сената по международным делам Б. Коркера, "законопроект является очень, очень сильным сигналом России в связи с противозаконной деятельностью, которую она проводит". В свою очередь, Владимир Путин осудил принятый законопроект, который, по его мнению "отражает внутреннеполитическую борьбу в США". Путин считает, что политика Вашингтона по отношению к Москве "всегда была направлена на сдерживание России". Разумеется, он пообещал ввести ответные меры, хотя только накануне мировые СМИ сообщили об очередной покупке Россией ценных бумаг Казначейства США на 100 млрд долларов.

Следует констатировать, что агрессивная политика России с одной стороны, и активная работа Украины на американском направлении с другой – вывела вопрос о санкциях против России на крайне важный этап их кодификации

Не взирая на внешнеполитическую направленность законопроекта, невозможно отрицать, что одной из причин кодификации санкций против России стало расследование связей между командой Д. Трампа и "российскими агентами", проводимое Конгрессом. Все новые факты, всплывающие в ходе слушаний, свидетельствуют о крайне запутанной истории, все более приобретающей характер скандала, грозящего импичментом. Более того, принятие законопроекта происходило на фоне сообщений СМИ о том, что Д. Трамп поручил членам своей администрации искать пути "нормализации" отношений с Россией, призывов Госсекретаря Р. Тиллерсона к Конгрессу учесть в законопроекте возможность для президента "осуществлять гибкую санкционную политику, которая позволит оптимальным образом достигать целей в меняющейся дипломатической ситуации", а также переговоров с РФ относительно возвращения двух объектов дипломатической собственности, которые были идентифицированы как шпионские "гнезда" и закрыты решением Б. Обамы в связи с вмешательством России в американские выборы. Однако очевидно, что о рейтингах заботится не только Д. Трамп, но и члены Конгресса, поэтому законопроект о новых санкциях был принят с демонстрацией небывалого единства республиканцев и демократов. По мнению экспертов, решение Сената имеет очень хорошие шансы получить поддержку и в Палате представителей, что сделает практически невозможным наложение вето президентом США, который не может не учитывать мнение Конгресса, где большинство составляют его однопартийцы – республиканцы, а также политических последствий преодоления вето, которое также легко прогнозируется. Следует констатировать, что агрессивная политика России с одной стороны, и активная работа Украины на американском направлении с другой (уместно вспомнить десятки встреч, проведенных на всех уровнях – от президента до общественных организаций с членами Конгресса США только за последние полгода) вывела вопрос о санкциях против России на крайне важный этап их кодификации. Законы в США принято исполнять, и принятие уже одобренного законопроекта будет безусловно иметь далеко идущие последствия – политические и экономические.

Европейцев в первую очередь возмутил тот факт, что решение Сената было принято в одностороннем порядке, без соответствующих консультаций

Возможно именно поэтому такой неожиданно резкой была реакция на решение Сената со стороны европейцев. Канцлер Германии А. Меркель во время пресс-конференции с эстонским премьер-министром Ю. Ратасом выразила крайнее удивление, что санкции, которые должны быть направлены против России на самом деле могут коснуться немецких компаний, принимающих участие в энергетических проектах с Россией. Разумеется, в первую очередь, речь шла о проекте "Северный поток-2", в котором пять европейских компаний (из них две немецких) принимают непосредственное участие. Министр экономики Германии даже заявил о необходимости разработки контрмер в случае принятия законопроекта и высказал сожаление, что совместная позиция США и Европы в отношений антироссийских санкций "такими решениями подрывается". Европейцев в первую очередь возмутил тот факт, что решение Сената было принято в одностороннем порядке, без соответствующих консультаций. Об этом заявили и в ЕС, и во Франции. По мнению пресс-секретаря французского МИД, практика принятия в США "транс-территориальных" законов должна быть прекращена. В Еврокомиссии считают, что решение США приведет к новым жестким дискуссиям внутри ЕС относительно того, насколько Европа должна поддаваться давлению США в условиях, когда и так намечается серьезное противостояние между "восточными" и "западными" членами Евросоюза по вопросу о "Северном потоке-2". Министр иностранных дел Германии З. Габриел и канцлер Австрии К. Керн заявили о том, что "законопроект угрожает поставками российского газа в Европу". "Поставки энергоносителей в Европу являются европейской проблемой, а не заботой США, – подчеркнули они. – Мы не можем согласиться с угрозой применения незаконных санкций к европейским компаниям, которые участвуют в развитии инфраструктуры поставок энергоресурсов в Европу". Более того, лидеры Германии и Австрии обвинили США в намерениях "вытеснить" Россию с европейского газового рынка и создать "особые условия для экспорта американского сжиженного газа в ЕС". Аналогичное заявление обнародовал консорциум "Северный поток-2", который занимается реализацией проекта, а также представители отдельных компаний, принимающие в нем участие. В этом контексте нелишне вспомнить, что именно на прошлой неделе первый танкер с американским LNG стал под разгрузку в новейшем польском регазификационном терминале на Балтийском море в Свиновийуце. И хотя пока лицензию на экспорт сжиженного газа из США имеет только одна компания, потенциал такого экспорта действительно велик. Заместитель главы "Газпрома" А.Медведев заявил, что решение Сената никак не скажется на осуществлении проекта "Северный поток-2", поскольку европейские партнеры российского монополиста уже успели перевести деньги на проект, а сам газопровод строится в соответствии с законодательством ЕС.

Раздражение в Европе в связи с односторонними действиями США безусловно на руку Москве, целью которой как раз и является раскол в с трансатлантическом содружестве

Следует заметить, что резкие заявления со стороны ЕС связаны не только и не столько с принятым законопроектом (которому еще только предстоит стать законом), но и с общей негативной атмосферой диалога между ЕС и США. Критическая риторика Д. Трампа в адрес Германии, его крайне неудачный визит в Брюссель на саммит НАТО и непредсказуемые шаги в отношении наиболее болезненных для ЕС проблем в том числе касательно ситуации в Сирии и отношений с Россией, безусловно оказывают свое влияние на тональность и содержание заявлений европейских лидеров. С другой стороны, заявления представителей Германии и Австрии, что "политические санкции не должны смешиваться с экономическими интересами", вызывают тревогу. Не только продолжение, но и введение новых санкций против России является необходимым условиям сдерживания путинского режима, и энергетическая сфера является главной "ахиллесовой пятой" РФ. Раздражение в Европе в связи с односторонними действиями США безусловно на руку Москве, целью которой как раз и является раскол в с трансатлантическом содружестве. В среде западных политологов уже ширится точка зрения, что Россия "является угрозой, но не врагом", и это крайне уязвимая позиция. На протяжении двух десятилетий Россия была для Украины стратегическим союзником и никогда не рассматривалась не то что "врагом", но даже и "угрозой". Процесс трансформации из "партнера" в агрессора оказался очень быстрым и болезненным, и должен был бы послужить хорошим уроком для европейцев. "Северный поток-2" – очень плохой, политически мотивированный проект, и его реализация будет иметь серьезные долговременные последствия для ЕС и для Украины. Решение Сената США, безусловно, является шагом в правильном направлении, а усиление политического и экономического давления на Россию должно оставаться основным инструментом невоенного решения конфликта на востоке Украины и возвращения Крыма. И очень важно, чтобы такое давление осуществлялось с пониманием того факта, что политические и экономические последствия "вставания России с колен" являются тесно взаимосвязанными. Долговременные интересы цивилизованного мира важнее сиюминутных выгод сотрудничества с агрессивной Россией, цель которой – разрушение существующего мирового порядка, в основе которого – европейское и трансатлантическое единство.