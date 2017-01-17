Визит Байдена в Киев: спасибо и до встречи!

Завершающий (не хочется писать прощальный) визит Джо Байдена в Киев стал определенной неожиданностью для "экспертов", которые уверены, что американцы просто так ничего не делают. Что же, это правда. Вопрос о мотивации в США стоит очень высоко в шкале приоритетов – касается это простых наемных рабочих или высших государственных чиновников. Вопрос только в том, что считать достаточной мотивацией с точки зрения этих самых "экспертов". Джо Байден не просто друг Украины так сказать по должности – он им был и двадцать лет назад, будучи "просто" сенатором от штата Делавер. Джо Байден – это политик и государственный деятель, у которого есть сердце. 7 ноября 2014 года он подписал следующий меморандум, адресованный всем сотрудникам офиса вице-президента США:

"Моим замечательным сотрудникам,

Я бы хотел воспользоваться моментом и прояснить кое-что для каждого из вас. Я не ожидаю и не хочу, чтобы кто-либо из вас упускал или жертвовал важными семейными обязанностями из-за работы. Семейные обязанности включают, но не ограничиваются, семейными днями рождения, годовщинами, свадьбами, любыми религиозными церемониями такими, как первые причастия или бар-мицвы, окончания обучения, и такие моменты, как болезнь или потеря члена семьи. Это очень важно для меня. На самом деле я готов зайти так далеко, чтобы сказать, что если я обнаружу, что вы работаете на меня, но упускаете важные семейные обязанности, я буду крайне разочарован. Это было неписанным правилом со времени моей работы в Сенате. Спасибо вам за напряженную работу".

Это обращение было написано за шесть месяцев до того, как в возрасте 46 лет от рака умер сын Байдена Бо – генеральный прокурор штата Делавер, отец двои детей. В конце 1972 года первая жена Байдена Нелия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Сыновья Бо и Хантер были в машине, пострадали, но выжили. Несмотря на трагедию, уже в следующем году он был впервые избран в Сенат и с тех пор стал одним из самых влиятельных политиков США. Однако напряженная политическая деятельность не мешала ему всегда оставаться чутким и порядочным человеком. В 2003 году Джо Байден выступал против американского вторжения в Ирак и был среди самых активных критиков политики Джорджа Буша. Однако когда в самый разгар дискуссий о том, стоит ли европейцам поддерживать эту авантюру, Джо Байден прилетел в Европу и прямо в аэропорту ему задали вопрос о его отношении к политике Джорджа Буша, сенатор-демократ Байден ответил, что критикует президента своей страны только тогда, когда находится дома, в США.

Джо Байден не мог не приехать в Украину накануне инаугурации республиканского кандидата Д.Трампа, чтобы честно сказать, что впереди нас ждет тяжелый год. В Москве считают дни до инаугурации Д.Трампа и уже не ограничиваются простой критикой в адрес Обамы и его администрации. По мнению Кремля "группа геополитических лузеров" в Белом доме сознательно пытается ухудшить отношения с Россией в свои последние дни во власти. Глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константин Косачев был еще более выразителен. Он назвал высылку 35 российских шпионов из Вашингтона "агонией даже не хромых уток, а политических трупов". Очевидно, по его мнению, слежка, запугивания и даже нападения на американских дипломатов в Москве – действия адекватные и вполне допустимые со стороны тех, кто "живее всех живых". В то же время, если отрешиться от нервной реакции Москвы и учесть американские традиции, следует признать, что действия Обамы и его команды по отношению к России в декабре-январе нельзя рассматривать через призму "business as usual". Очевидно, что демократы не на шутку встревожены заявлениями Д.Трампа и некоторых будущих представителей администрации относительно готовности поиска диалога с В.Путиным и даже смягчения или отмены санкций, и предприняли решительную попытку сделать этот процесс если не невозможным, то, во всяком случае, крайне затруднительным для Трампа. Не исключено, что именно об этом и шла речь во время визита Байдена в Киев. Формально поводом для визита послужила 25-ая годовщина установления дипломатических отношений, а также стремление выразить поддержку украинскому народу, о чем и говорил вице-президент США во время совместной с Петром Порошенко пресс-конференции. И нет сомнения, что слова Джо Байдена шли из глубин его сердца. Он призвал страны "Большой семерки" и ЕС продолжать политику санкций против России пока на Донбассе не установится мир, и Крым не вернется в состав Украины. Он также призвал украинцев продолжать борьбу с коррупцией, экономические реформы, сотрудничество с МВФ.

Эти заявления вполне можно рассматривать как ответ Трампу на его интервью, опубликованное в понедельник лондонской "Таймс", в котором новый президент США говорил о возможности отмены санкций в обмен на договоренность с Россией по ограничению ядерных вооружений. По мнению неравнодушных к американской теме зарубежных экспертов, с 20 января для Украины начнется новый отсчет времени и для налаживания отношений с республиканской администрацией потребуются серьезные усилия. Безусловно, необходим контакт на уровне президентов и крайне вероятно, что как раз о нюансах новых вашингтонских реалий Байден говорил с украинскими политиками. Пока, насколько можно судить по отрывочным сообщениям в СМИ, команда Трампа не спешит начать диалог с представителями Украины – будь то официальные лица или оппозиция. Возможно, что-то изменится в Давосе. Именно туда вчера отправился Петр Порошенко, да и Джо Байден после визита в Киев. Неясно, есть ли у него планы продолжить в Швейцарии политические консультации, касающиеся России и Украины. Сразу по приезду в Давос он заявил о намерении создать общественную организацию, которая будет заниматься борьбой с раком, унесшим жизнь его сына. Он обратился через СМИ к администрации Трампа продолжать усилия в этом направлении, напомнив, что в прошлом году Конгресс поддержал законопроект по выделению дополнительно 1.8 млрд. долларов на исследования в области онкологии. Байден также отметил, что говорил об этой проблеме с будущим вице-президентом Майком Пенсом, и выразил готовность работать в этом направлении с новой администрацией. Остается неясным, передал ли Джо Байден Майку Пенсу свое "украинское досье", но в воскресном интервью "Fox News" М.Пенс подтвердил, что Трамп считает нынешние отношения США и России "ужасными", и частично в этом виновата "неудачная американская дипломатия", и поскольку у США есть потребность привлечь Россию к борьбе с "общим врагом" ИГИЛ "нужно закатать рукава" и "достичь взаимопонимания". "В любом вопросе, будь то Россия, Китай, или любая другая стран в мире, первоочередными для нас будут интересы США, и только интересы США", – заявил он.

После окончания совместной с президентом Украины Порошенко пресс-конференции, когда Джо Байден уже покидал комнату, один из журналистов спросил его, думает ли он, что администрация Д.Трампа будет уделять Украине такое же приоритетное внимание, как это делал Джо Байден. На что все еще вице-президент США поднял большой палец вверх и ответил американской идиомой: "Hope springs eternal", что можно интерпретировать по-разному. Один вариант – "давайте надеяться", второй – "без надії сподіваюсь". Какой из вариантов выбрать – решать отныне нам.