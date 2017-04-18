Хорошее дело "браком" не назовут. Юридические тонкости "гражданского" союза

С каждым новым днем количество пар, которые хотят быть вместе без дополнительных обязательств растет, а официальные взаимоотношения теряют актуальность. Так, согласно статистическим данным, озвученным Министерство юстиции Украины, в 2016 году в Украине было зарегистрировано на семьдесят тысяч браков меньше, чем в 2015-м. Но эти цифры никоим образом не говорят о том, что граждане перестали создавать семьи. Просто все больше пар предпочитают жить "гражданским браком". Позволю себе маленькую ремарку – украинское право не знает формулировки "гражданский брак", "фактический брак"/"фактические брачные отношения". Все эти термины используются и относятся к правовому режиму "проживания одной семьей без заключения брака".

Так ли безопасны фактические семейные отношения без государственной регистрации брака? Действительно ли у пары не возникает никаких юридических прав и обязанностей? – не факт.

Браком является семейный союз мужчины и женщины, который зарегистрирован в органах РАГС. Однако, законодатель предусмотрел вариант, при котором мужчина и женщина могут проживать одной семьей, имея общий быт, без юридического оформления их союза.

В какой момент возникают права и обязанности "гражданских" супругов?

Если говорить о браке, который заключен официально, любые права и обязанности супругов возникают с момента его государственной регистрации.

Начало и конец "гражданского" брака необходимо подтвердить юридически. Такое подтверждение возможно только в судебном порядке. Сожителям необходимо будет подтверждать факт проживания одной семьей, ведение общего хозяйства. Доказательствами этого могут служить регистрация сожителей по одному адресу, совместно оформленные документы (заявления, письма, договоры), показания свидетелей.

Обязательным условием для признания государством фактических брачных отношений также является факт неприбывания сожителей в другом зарегистрированном браке и/или непроживания одной семьей с третьими лицами. Иными словами, семья должна быть только одна.

Какую же юридическую защиту прав и интересов таких лиц может предложить государство?

1. Защита имущественных прав сожителей.

Не смотря на то, что проживание одной семьей без заключения брака не порождает между мужчиной и женщиной прав и обязанностей супругов, имущество, которое приобретено в период "гражданского" брака является, по общему правилу, общей совместной собственностью "гражданских" супругов и на него распространяются положения, регулирующие аналогичные взаимоотношения супругов. Для того, чтобы заявлять о наличии общего имущества необходимо доказать факт совместного проживания (такой факт устанавливается в судебном порядке), период совместного проживания, а также факт приобретения имущества в этот период. Отдельное внимание следует уделить документам, которые могут подтвердить использование личных средств одного из сожителей при приобретении совместного имущества. Наличие таких документов может изменить размер долей каждого из сожителей в делимом имуществе, а также позволит отступить при разделе от принципа их равенства.

2. Содержание сожителей.

Семейный кодекс Украины предусматривает право на содержание мужчины и женщины, не пребывающих в браке между собой, в случаях:

- если один из них стал нетрудоспособным в период совместного проживания;

- если с одним из них проживает общий ребенок.

При этом на таких лиц распространяются положения закона, которые регулируют аналогичные правоотношения супругов.

3. Защита материнства/отцовства сожителей.

3.1.Определение происхождения ребенка.

Если ребенок рождается в браке, родителями ребенка считаются супруги. В связи с этим для регистрации рождения такого ребенка, достаточно заявления одного из супругов. В случае же рождения ребенка у пары, живущей без оформления брака, его происхождение определяется по общему заявлению матери и отца. Если же такое совместное заявление отсутствует, фамилия и происхождение ребенка определяется по матери, а отцом записывается лицо, которое она указывает самостоятельно.

3.2.Неимущественные права родителей и детей.

Независимо от того, пребывали ли родители ребенка в браке, мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка/детей. Точно так же и дети сожителей имеют равные права и обязанности в отношении родителей, независимо от того, пребывали ли последние в браке.

3.3. Усыновление

Законодатель ограничил возможность сожителей в усыновлении детей. Так, по общему правилу, лица, не пребывающие в браке, не имеют права усыновить общего ребенка. Чтобы иметь такую возможность будущие родители должны будут доказывать факт совместного проживания.