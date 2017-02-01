О кризисе неплатежей. Должники и кредиторы: кто где на скамье подсудимых?

Проблема противостояния должников и кредиторов никогда себя не исчерпает. Уважительные причины есть у каждой стороны. Но общей целью должен быть не поиск виноватого, а выход из нашумевшего кризиса неплатежей.

Почему проблемных кредитов так много, а положение банков так плачевно? Сразу оговорюсь о "наглых" неплательщиках. Из юридической практики знаю, что мошенников и граждан, принципиально не желающих оплачивать кредит – не более 1-2 % от общего числа должников. Для борьбы с ними существуют специальные органы – а это тема другого разговора. Речь пойдет о большинстве кредитных должников – то есть об украинцах, которые не могут оплатить кредит по сложившимся в связи с кризисом обстоятельствам.

Вспоминаю историю, когда несколько лет назад, на пике цен на недвижимость, молодая пара купила ипотечную квартиру за 50 тыс. долл. Заемщики исправно выплачивали ипотеку. Когда покрыли 20 тыс. долл. долга, семья неожиданно потеряла кормильца. Молодая жена, оставшись одна с ребенком на руках, предстала перед выбором: либо из последних сил продолжать выплачивать кредит, в результате чего будет потрачено более 50 тыс. долл., либо стать тем самым наглым неплательщиком и попасть в трясину исполнительных тяжб.

На момент, когда девушка обратилась в Межбанковский аукцион "Гарантика", квартира стоила около 25 тыс. долл. Понятно, что продолжать оплачивать кредит, покупая жилье стоимостью 25 тыс. долл. за 50 тыс. долл. было неправильно, несправедливо, а на фоне текущей ситуации – еще и очень сложно.

Мы провели переговоры с сотрудниками финучреждения и убедили их в том, что для банка выгоднее сегодня получить 25 тыс. долл., чем пройти долгую судебную процедуру и в итоге получить не более тех же 25 тыс долл. И это при условии, что недвижимость не упадет в цене.

В результате нашей договоренности с банком заемщик выплатил сумму, не превышающую текущую стоимость квартиры (25 тыс. долл.). Девушке удалось сохранить жилье и избежать негативной кредитной истории. В то же время как банк, так и кредитор избежали каких-либо судебных тяжб.

Банки должны понимать, что такие заемщики не являются мошенниками, учитывать условия сегодняшних реалий и, как бы ни банально это звучало, входить в положение.

В то же время заемщику следует учитывать, что, решая проблемные ситуации, банки ограниченны в условиях. Большое количество неоплаченных кредитов приводит к финансовым потерям – в первую очередь вкладчиков.

Решение проблемы – компромисс, диалог, гибкость и индивидуальный подход к каждой ситуации. Такой путь более европейский, а нам до него далеко – скажете вы? Возможно. Но по-другому из кризиса неплатежей сегодня не выйти.